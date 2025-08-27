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Υπουργείο Τουρισμού: Στρατηγική προβολή του ελληνικού τουρισμού στη Νότια Κορέα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17:58 - 27 Αυγ 2025

Υπουργείο Τουρισμού: Στρατηγική προβολή του ελληνικού τουρισμού στη Νότια Κορέα

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Τουρισμού πραγματοποίησε εκδήλωση στη Νότια Κορέα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, απευθυνόμενη σε εκπροσώπους τουριστικών επιχειρήσεων, δημοσιογράφους, influencers και άλλους παράγοντες επιρροής.

Η υπουργός τόνισε τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας – Κορέας και τις κοινές αξίες, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει σε κάθε επισκέπτη. Έδωσε έμφαση σε τομείς όπως ο πολιτιστικός, θαλάσσιος, ορεινός, γαστρονομικός τουρισμός και ο τουρισμός ευεξίας, ενώ παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης υψηλής ποιότητας επιλογών.

Σημαντική αναφορά έγινε στην αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών, στην ενίσχυση της ψηφιακής τουριστικής πύλης visitgreece.gr και στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για καλύτερη ενημέρωση και διευκόλυνση των επισκεπτών. Ειδική προτεραιότητα δόθηκε στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας με απευθείας πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε φιλικό κλίμα με γεύμα ελληνικών γεύσεων και κρασιών, ενώ οι προσκεκλημένοι εξέφρασαν σημαντικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα και συζήτησαν με την υπουργό σχετικά με τις δραστηριότητές τους.

Στη συνέχεια, η κα Κεφαλογιάννη επισκέφθηκε το Εθνικό Κοινοβούλιο της Κορέας για συνάντηση με τον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Φιλίας Ελλάδας – Κορέας, κ. Chil Seung Kwon. Στη συζήτηση αναδείχθηκαν οι διαχρονικές σχέσεις φιλίας των δύο χωρών και η ανάγκη ενίσχυσης της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης, ως στρατηγικός στόχος για την αύξηση της τουριστικής ροής από την Κορέα προς την Ελλάδα.

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