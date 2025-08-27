ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στη Μινεάπολις: Τρεις νεκροί - Ανάμεσά τους ο δράστης και δύο παιδιά
Ειδήσεις
17:47 - 27 Αυγ 2025

Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στη Μινεάπολις: Τρεις νεκροί - Ανάμεσά τους ο δράστης και δύο παιδιά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τουλάχιστον δύο παιδιά, 8 και 10 ετών, σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια Θείας Λειτουργίας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με την αστυνομία, σε μια «εσκεμμένη πράξη βίας». Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχει και τρίτος νεκρός που είναι ο δράστης της επίθεσης, ενώ 17 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.     

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στην εκκλησία Annunciation Church, όπου έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες.

Το αιματηρό επεισόδιο συνέβη γύρω στις 08:30 το πρωί της Τετάρτης, τοπική ώρα (16:30 ώρα Ελλάδας), έπειτα από κλήση για πυροβολισμούς εντός του ναού. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί και ένα καθολικό σχολείο.

Ο δράστης πλησίασε το σχολείο απ’ έξω, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, και άρχισε «να πυροβολεί με ένα τουφέκι μέσα από τα παράθυρα της εκκλησίας», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο'Χάρα.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν «προς τα παιδιά που κάθονταν στα στασίδια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πυροβολώντας μέσα από τα παράθυρα. Πέτυχε παιδιά και πιστούς που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο», πρόσθεσε.

Συνολικά, οι τραυματίες φτάνουν τους 17, με τους 14 εξ αυτών να είναι παιδιά. Τα δύο απο αυτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ύποπτος θεωρείται νεκρός, σύμφωνα με τον Ο'Χάρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης φέρεται να ήταν ηλικίας 20 ετών πιθανόν με ψυχολογικά προβλήματα.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2025 - 21:09
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περιφέρεια Αττικής: Το Θωρηκτό Αβέρωφ αποκτά Ψηφιακό Μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας
Αυτοδιοίκηση

Περιφέρεια Αττικής: Το Θωρηκτό Αβέρωφ αποκτά Ψηφιακό Μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας

Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα πτώσης – «Εισαγόμενοι» οι λόγοι που υποχωρούν οι τράπεζες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα πτώσης – «Εισαγόμενοι» οι λόγοι που υποχωρούν οι τράπεζες

ΕΕ: Μηδενίζει τους δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα προκειμένου να σώσει τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες
Ειδήσεις

ΕΕ: Μηδενίζει τους δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα προκειμένου να σώσει τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες

Χατζηθεοδοσίου: Αναγκαία η ουσιαστική στήριξη των ΜμΕ – Κρίσιμα τα ζητήματα φορολογίας, οφειλών και στέγασης
Επιχειρήσεις

Χατζηθεοδοσίου: Αναγκαία η ουσιαστική στήριξη των ΜμΕ – Κρίσιμα τα ζητήματα φορολογίας, οφειλών και στέγασης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες
Ειδήσεις

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πατήσια: Πυροβολισμοί σε κατάστημα – Ένας τραυματίας και τρεις προσαγωγές μετά από καταδίωξη
Ειδήσεις

Πατήσια: Πυροβολισμοί σε κατάστημα – Ένας τραυματίας και τρεις προσαγωγές μετά από καταδίωξη

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών
Ειδήσεις

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Τζιτζιφιές - Πυροβολισμοί σε καφετέρια: Μια γυναίκα τραυματίας - Συνελήφθη ο δράστης
Ειδήσεις

Τζιτζιφιές - Πυροβολισμοί σε καφετέρια: Μια γυναίκα τραυματίας - Συνελήφθη ο δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:36

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:00

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

Πολιτική
14/06/2026 - 19:08

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ