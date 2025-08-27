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Περιφέρεια Αττικής: Το Θωρηκτό Αβέρωφ αποκτά Ψηφιακό Μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας
Αυτοδιοίκηση
17:44 - 27 Αυγ 2025

Περιφέρεια Αττικής: Το Θωρηκτό Αβέρωφ αποκτά Ψηφιακό Μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας

Reporter.gr Newsroom
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Έχοντας ως στόχο την ανάδειξη και προβολή της ναυτικής στρατιωτικής ιστορίας της Ελλάδας στο ευρύ κοινό μέσω σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, υπέγραψε πρόσκληση που απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η πρόσκληση καλεί το Υπουργείο να υποβάλει τις προβλεπόμενες προτάσεις για τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου αφιερωμένου στο Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ».

Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021–2027, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αφορά τον Ειδικό Στόχο «Πολιτισμός και Βιώσιμος Τουρισμός». Στόχος είναι η βιώσιμη αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας μέσω καινοτόμων τεχνολογικών και ψηφιακών παρεμβάσεων.

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.600.000 ευρώ, ενώ η υποβολή προτάσεων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 28 Ιανουαρίου 2026.

Η δράση αποτελεί μια ολοκληρωμένη πολιτιστική και τεχνολογική παρέμβαση, η οποία θα επιτρέψει την ψηφιοποίηση, επιστημονική τεκμηρίωση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ». Η ιστορική ναυαρχίδα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού αποτελεί διαχρονικά σύμβολο της ανεξαρτησίας, της ναυτικής ισχύος και των αγώνων του Έθνους μας.

Μέσω της πρόσκλησης επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση του Μουσείου, με τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου, τη διαμόρφωση σύγχρονων διαδραστικών εκθεμάτων και την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης προβολής του περιεχομένου με καινοτόμες εφαρμογές.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται:

  • Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (μουσειολογική, μουσειογραφική, εφαρμογών).
  • Συστηματική ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση του υλικού του Μουσείου (αρχειακό, φωτογραφικό, οπτικοακουστικό κ.ά.).
  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για τη διαχείριση, ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού περιεχομένου.
  • Δημιουργία ολοκληρωμένων ψηφιακών παραγωγών.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών και συστημάτων ασφαλείας.
  • Ανάπτυξη σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας για τη φιλοξενία του ψηφιακού μουσείου, με διαδραστικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές για μαθητές, οικογένειες, ερευνητές και το ευρύ κοινό.

Με την υλοποίηση της δράσης, το Μουσείο Θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ» αναβαθμίζεται ουσιαστικά, αποκτώντας νέα δυναμική και προσελκύοντας ευρύτερο κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική διάσταση και την προσβασιμότητα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε σχετικά με τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου για το Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ»: «Το Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» επί τέσσερις δεκαετίες συνεισέφερε τα μέγιστα στην επίτευξη των εθνικών στόχων. Είναι συνδεδεμένο με εμβληματικές στιγμές της σύγχρονης Ιστορίας μας. Ο ρόλος του ήταν καθοριστικός στις επιχειρήσεις Απελευθέρωσης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, με κυβερνήτη τον Σοφοκλή Δούσμανη.

Η ανάδειξη της ιστορίας του Θωρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ», με την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, θα προσφέρει τη δυνατότητα ιδίως στις νέες Ελληνίδες και τους νέους Έλληνες να γνωρίσουν τις στιγμές δόξας που προσέφερε στην Πατρίδα η ιστορική ναυαρχίδα του Πολεμικού Ναυτικού.

Η συλλογική εθνική μνήμη αποτελεί κύριο ταυτοτικό στοιχείο του νέου Ελληνισμού. Η ανάδειξή της αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως στέρεο θεμέλιο της Εθνικής Ύπαρξης».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε: «Με τη σημερινή μας απόφαση, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά, για τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μας μνήμης μέσα από τα εργαλεία που μας προσφέρει η ψηφιακή εποχή. Το Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» αποτελεί ένα ζωντανό σύμβολο της ναυτοσύνης του Έθνους μας, της πίστης, της ελευθερίας και της αυτοθυσίας. Στόχος μας είναι να το αναδείξουμε όπως του αξίζει: με τεχνολογικά προηγμένα μέσα, με σεβασμό στην ιστορική του αξία, και με καινοτόμες προσεγγίσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.

Η Περιφέρεια Αττικής επενδύει σταθερά στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανάπτυξη, στη σύνδεση της ιστορίας με την τεχνολογία, και στη δημιουργία εμπειριών που εμπνέουν, συγκινούν και διαπαιδαγωγούν. Το ψηφιακό Μουσείο του «Αβέρωφ» θα αποτελεί, όχι μόνο ένα κόσμημα πολιτισμού, αλλά κι ένα εργαλείο γνώσης, που θα φέρει την ελληνική ναυτική ιστορία πιο κοντά στη νέα γενιά και στο ευρύ κοινό εντός και εκτός συνόρων».

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