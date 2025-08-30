Σταθερή ανάκαμψη στον τουρισμό των Ελλήνων παρά την οικονομική πίεση

Σημαντική άνοδος στην κινητικότητα των Ελλήνων –και ειδικότερα των Αθηναίων– καταγράφηκε φέτος τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και από τους σταθμούς διοδίων.

Συγκεκριμένα, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» οι επιβάτες των πτήσεων εσωτερικού από την 1η Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου ήταν κατά 21,2% περισσότεροι σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2019, δηλαδή 345.288 άτομα παραπάνω. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αύξηση στις αφίξεις από το εξωτερικό, που ξεπέρασε το 29%.

Θετική εικόνα καταγράφεται και σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, με την επιβατική κίνηση προς εγχώριους προορισμούς να ενισχύεται κατά 8,3% έναντι του 2023 και κατά 1,7% έναντι του 2024. Η αύξηση αυτή οδήγησε τις αεροπορικές εταιρείες να πυκνώσουν τα δρομολόγια τόσο εντός Ελλάδας όσο και προς ελληνικούς προορισμούς.

Ανάλογη τάση προκύπτει και από τις διελεύσεις στους σταθμούς διοδίων Ελευσίνας και Αφιδνών, που το διάστημα Ιουλίου–Αυγούστου ήταν αυξημένες κατά 12,62% συγκριτικά με το 2019, αλλά και σημαντικά ενισχυμένες σε σχέση με το 2023 (+4,56%) και το 2024 (+3,25%).

Στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου οι αναχωρήσεις ταξιδιωτών ξεπέρασαν τα 2,14 εκατομμύρια, σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το 2019 (+0,17%) και ελαφρώς θετική διαφορά έναντι της τελευταίας διετίας.