ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Reuters: Η Meta έφτιαξε chatbots με την Τέιλορ Σουίφτ και άλλες διασημότητες χωρίς άδεια
Επιχειρήσεις
15:43 - 30 Αυγ 2025

Reuters: Η Meta έφτιαξε chatbots με την Τέιλορ Σουίφτ και άλλες διασημότητες χωρίς άδεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Meta έχει χρησιμοποιήσει τα ονόματα και τις εικόνες διασημοτήτων – συμπεριλαμβανομένων των Τέιλορ Σουίφτ, Σκάρλετ Γιόχανσον, Ανν Χάθαγουεϊ και Σελίνα Γκόμεζ – για να δημιουργήσει δεκάδες chatbots στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς την άδειά τους, όπως διαπίστωσε το Reuters.

Chatbots με πρόσωπα σταρ: Από την Τέιλορ Σουίφτ έως τη Σκάρλετ Γιόχανσον… χωρίς καμία συναίνεση

Ενώ πολλά από αυτά δημιουργήθηκαν από χρήστες με ένα εργαλείο της Meta για τη δημιουργία chatbots, το Reuters ανακάλυψε ότι ένας υπάλληλος της Meta είχε δημιουργήσει τουλάχιστον τρία, συμπεριλαμβανομένων δύο bots της Τέιλορ Σουίφτ.

Το Reuters ανακάλυψε, επίσης, ότι η Meta είχε επιτρέψει στους χρήστες να δημιουργήσουν δημόσια διαθέσιμα chatbots παιδιών διασημοτήτων, όπως ο Γουόκερ Σκόμπελ. Όταν του ζητήθηκε μια φωτογραφία του έφηβου ηθοποιού στην παραλία, το bot δημιούργησε μια ρεαλιστική εικόνα του χωρίς μπλούζα. «Πολύ χαριτωμένος, ε;» έγραψε το avatar κάτω από τη φωτογραφία.

Ακατάλληλο περιεχόμενο: Ρεαλιστικές εικόνες με σεξουαλικές προεκτάσεις και ανήλικους ηθοποιούς

Όλες οι εικονικές διασημότητες έχουν μοιραστεί στις πλατφόρμες Facebook, Instagram και WhatsApp της Meta. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών του Reuters για την παρατήρηση της συμπεριφοράς των bot, τα avatar συχνά επέμεναν ότι ήταν οι πραγματικοί ηθοποιοί και καλλιτέχνες. Τα bot έκαναν συστηματικά σεξουαλικές προτάσεις, προσκαλώντας συχνά έναν χρήστη για συναντήσεις.

Μερικά από τα περιεχόμενα διασημοτήτων που δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη ήταν ιδιαίτερα τολμηρά: όταν τους ζητήθηκαν προσωπικές φωτογραφίες, τα chatbots ενηλίκων παρήγαγαν φωτορεαλιστικές εικόνες των ομώνυμων διασημοτήτων να ποζάρουν σε μπανιέρες.

Ο εκπρόσωπος της Meta, Andy Stone, δήλωσε στο Reuters ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Meta δεν θα έπρεπε να είχαν δημιουργήσει προσωπικές εικόνες των διάσημων ενηλίκων ή φωτογραφίες παιδιών διασημοτήτων. Κατηγόρησε, επίσης, την παραγωγή εικόνων γυναικών διασημοτήτων που φορούσαν εσώρουχα από την Meta για την αποτυχία της εταιρείας να εφαρμόσει τις δικές της πολιτικές, οι οποίες απαγορεύουν τέτοιο περιεχόμενο.

«Όπως και άλλοι, επιτρέπουμε τη δημιουργία εικόνων που περιέχουν δημόσια πρόσωπα, αλλά οι πολιτικές μας αποσκοπούν στην απαγόρευση γυμνών, προσωπικών ή σεξουαλικά προκλητικών εικόνων», είπε.

Νομικά ερωτήματα: Ο νόμος της Καλιφόρνια για το «δικαίωμα δημοσιότητας» και η αμφισβήτηση από ειδικούς

Ενώ οι κανόνες της Meta απαγορεύουν, επίσης, την «άμεση πλαστοπροσωπία», ο Stone είπε ότι οι διάσημοι χαρακτήρες ήταν αποδεκτοί, αρκεί η εταιρεία να τους είχε χαρακτηρίσει ως παρωδίες. Πολλοί χαρακτηρίστηκαν ως τέτοιοι, αλλά το Reuters διαπίστωσε ότι ορισμένοι δεν είχαν χαρακτηριστεί.

Ο Mark Lemley, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ που μελετά τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αμφισβήτησε εάν τα bot διασημοτήτων της Meta θα μπορούσαν να τύχουν της νομικής προστασίας που ισχύει για τις απομιμήσεις.

«Ο νόμος της Καλιφόρνια για το δικαίωμα δημοσιότητας απαγορεύει την οικειοποίηση του ονόματος ή της εικόνας κάποιου για εμπορικό όφελος», είπε ο Lemley, σημειώνοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις όταν τέτοιο υλικό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός εντελώς νέου έργου. «Αυτό δεν φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση αυτή», είπε, επειδή τα bots χρησιμοποιούν απλώς τις εικόνες των σταρ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα δικαιώματα ενός ατόμου σχετικά με τη χρήση της ταυτότητάς του για εμπορικούς σκοπούς καθορίζονται από τους νόμους των πολιτειών, όπως αυτός της Καλιφόρνια.

Το Reuters επισήμανε τις εικόνες της Ανν Χάθαγουεϊ που μοιράστηκε δημόσια ένας χρήστης στο Meta ως «σέξι μοντέλο της Victoria Secret» σε έναν εκπρόσωπο της ηθοποιού. Η Χάθαγουεϊ γνώριζε ότι δημιουργούνταν προσωπικές εικόνες από τη Meta και άλλες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο εκπρόσωπος και η ηθοποιός εξετάζει την απάντησή της.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ερυθρός Σταυρός: Αδύνατη η ασφαλής εκκένωση της πόλης της Γάζας λόγω των ισραηλινών επιθέσεων
Ειδήσεις

Ερυθρός Σταυρός: Αδύνατη η ασφαλής εκκένωση της πόλης της Γάζας λόγω των ισραηλινών επιθέσεων

Πολιτικές διαδρομές
Το σκίτσο του ΚΥΡ

Πολιτικές διαδρομές

Πούτιν: Καταδίκασε τις κυρώσεις της Δύσης στη Ρωσία
Ειδήσεις

Πούτιν: Καταδίκασε τις κυρώσεις της Δύσης στη Ρωσία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καταγγελίες κατά Meta, TikTok και Google για ανεπαρκή προστασία των καταναλωτών από απάτες
Ειδήσεις

Καταγγελίες κατά Meta, TikTok και Google για ανεπαρκή προστασία των καταναλωτών από απάτες

Κομισιόν: Ανεπαρκή τα μέτρα της Meta για την προστασία ανηλίκων σε Instagram και Facebook
Ειδήσεις

Κομισιόν: Ανεπαρκή τα μέτρα της Meta για την προστασία ανηλίκων σε Instagram και Facebook

Meta: Προχωρά σε εκτεταμένο «κύμα» απολύσεων, επενδύοντας παράλληλα δισεκατομμύρια στην τεχνητή νοημοσύνη
Ειδήσεις

Meta: Προχωρά σε εκτεταμένο «κύμα» απολύσεων, επενδύοντας παράλληλα δισεκατομμύρια στην τεχνητή νοημοσύνη

Meta: Νέες απολύσεις με σκοπό την αντιστάθμιση του κόστους των επενδύσεων σε AI
Ειδήσεις

Meta: Νέες απολύσεις με σκοπό την αντιστάθμιση του κόστους των επενδύσεων σε AI

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 16:43

Intracom: Διανομή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η πληρωμή

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:40

WFP (ΟΗΕ): Ανάσα για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα από αμερικανική χρηματοδότηση $800 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/06/2026 - 16:33

Alpha Bank: Κορυφαίος CEO στην Ελλάδα και την περιοχή EMEA για τρίτη συνεχή χρονιά ο Βασίλης Ψάλτης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/06/2026 - 16:33

Ford Pro Blue Days - Ημέρες Επαγγελματικών

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:31

Έως το τέλος του έτους οι τελικές... τζίφρες στο εμπορικό deal ΕΕ-Ινδίας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:22

Ηχηρό μήνυμα του Ευρωκοινοβουλίου στην Άγκυρα: Υπερψηφίστηκε η έκθεση «καταπέλτης» για την Τουρκία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:19

Ν. Παπανδρέου: Ίδιος ο εθισμός από αλκοόλ, τσιγάρο και social media

Υγεία
17/06/2026 - 16:18

Τη Χάρτα της ΕΠΕ υπέγραψε ο Πρόεδρος της Βουλής - Η πρόληψη αναπνευστικών νοσημάτων στο επίκεντρο

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:16

Ρωσία: Ένας νεκρός από ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο που μετέφερε παιδιά

Ειδήσεις
17/06/2026 - 16:12

Bloomberg: Ο Κόστα ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 16:04

Συμμετοχή της Profile στο διεθνές συνέδριο της Caribbean Confederation of Credit Unions

Πολιτική
17/06/2026 - 15:59

Πυρά αντιπολίτευσης κατά «PosoKanei»: Δεν χρειαζόμαστε άλλη μια πλατφμόρμα - Επιβεβαιώνεται το πρόβλημα

Ειδήσεις
17/06/2026 - 15:56

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (18/6) - Στο «κίτρινο» η Αττική

Ανεμοδείκτης
17/06/2026 - 15:54

Προεκλογική περίοδος με σφραγίδα Πιερρακάκη

Ειδήσεις
17/06/2026 - 15:49

Αττική: Χειροπέδες σε δύο άτομα για μαζική παραγωγή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων – Ο τιμοκατάλογος

Ειδήσεις
17/06/2026 - 15:45

ΕΛ.ΑΣ.: Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με 86000 χρήστες

Πολιτική
17/06/2026 - 15:32

Διαμαντοπούλου: Ωραία ατάκα το «τζάμπα 1 και τζάμπα 2», όμως θυμάμαι τζάμπα μάγκες στα μνημόνια

Περιβάλλον
17/06/2026 - 15:32

Πράσινο πισωγύρισμα στην Ευρώπη: Οι εκπομπές ανέβηκαν ξανά το 2025

Πολιτική
17/06/2026 - 15:13

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών

Ναυτιλία
17/06/2026 - 15:12

Διώρυγα της Κορίνθου: Επαναλειτουργεί από σήμερα 17/6 μετά τις εργασίες αποκατάστασης

Magazino
17/06/2026 - 15:04

Germaine Richier: Η γλύπτρια που επαναπροσδιόρισε την ανθρώπινη μορφή, στην Άνδρο

Ειδήσεις
17/06/2026 - 14:59

Τουρνάς: Η κλιματική κρίση δεν δίνει παράταση – Έρχονται πρόστιμα για ακαθάριστα οικόπεδα από 23/6

ΕΜΠΟΡΙΟ
17/06/2026 - 14:56

PosoΚanei: 22 ερωταπαντήσεις για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/06/2026 - 14:55

Ο Δημήτρης Μωυσιάδης μιλά για τα φαβορί του Παγκοσμίου στο “Out of the Box Stories” του Pamestoixima.gr (vid.)

Οικονομία
17/06/2026 - 14:49

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων

Πολιτική
17/06/2026 - 14:47

Τέμπη: Ένταση στη δίκη ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και συγγενείς θυμάτων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 14:39

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης (ΜΙΤ): Η Ελλάδα πρέπει να περάσει από την ψηφιοποίηση στην ΤΝ

Πολιτική
17/06/2026 - 14:38

Η υπόθεση των ευρωεισαγγελέων οδεύει προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ανεμοδείκτης
17/06/2026 - 14:27

Posokanei στα καρτέλ, όχι στην Ευρώπη

Εμπορεύματα
17/06/2026 - 14:25

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά το sell-off καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για το Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ