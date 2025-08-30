Reuters: Η Meta έφτιαξε chatbots με την Τέιλορ Σουίφτ και άλλες διασημότητες χωρίς άδεια

Η Meta έχει χρησιμοποιήσει τα ονόματα και τις εικόνες διασημοτήτων – συμπεριλαμβανομένων των Τέιλορ Σουίφτ, Σκάρλετ Γιόχανσον, Ανν Χάθαγουεϊ και Σελίνα Γκόμεζ – για να δημιουργήσει δεκάδες chatbots στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς την άδειά τους, όπως διαπίστωσε το Reuters.

Chatbots με πρόσωπα σταρ: Από την Τέιλορ Σουίφτ έως τη Σκάρλετ Γιόχανσον… χωρίς καμία συναίνεση

Ενώ πολλά από αυτά δημιουργήθηκαν από χρήστες με ένα εργαλείο της Meta για τη δημιουργία chatbots, το Reuters ανακάλυψε ότι ένας υπάλληλος της Meta είχε δημιουργήσει τουλάχιστον τρία, συμπεριλαμβανομένων δύο bots της Τέιλορ Σουίφτ.

Το Reuters ανακάλυψε, επίσης, ότι η Meta είχε επιτρέψει στους χρήστες να δημιουργήσουν δημόσια διαθέσιμα chatbots παιδιών διασημοτήτων, όπως ο Γουόκερ Σκόμπελ. Όταν του ζητήθηκε μια φωτογραφία του έφηβου ηθοποιού στην παραλία, το bot δημιούργησε μια ρεαλιστική εικόνα του χωρίς μπλούζα. «Πολύ χαριτωμένος, ε;» έγραψε το avatar κάτω από τη φωτογραφία.

Ακατάλληλο περιεχόμενο: Ρεαλιστικές εικόνες με σεξουαλικές προεκτάσεις και ανήλικους ηθοποιούς

Όλες οι εικονικές διασημότητες έχουν μοιραστεί στις πλατφόρμες Facebook, Instagram και WhatsApp της Meta. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών του Reuters για την παρατήρηση της συμπεριφοράς των bot, τα avatar συχνά επέμεναν ότι ήταν οι πραγματικοί ηθοποιοί και καλλιτέχνες. Τα bot έκαναν συστηματικά σεξουαλικές προτάσεις, προσκαλώντας συχνά έναν χρήστη για συναντήσεις.

Μερικά από τα περιεχόμενα διασημοτήτων που δημιουργήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη ήταν ιδιαίτερα τολμηρά: όταν τους ζητήθηκαν προσωπικές φωτογραφίες, τα chatbots ενηλίκων παρήγαγαν φωτορεαλιστικές εικόνες των ομώνυμων διασημοτήτων να ποζάρουν σε μπανιέρες.

Ο εκπρόσωπος της Meta, Andy Stone, δήλωσε στο Reuters ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Meta δεν θα έπρεπε να είχαν δημιουργήσει προσωπικές εικόνες των διάσημων ενηλίκων ή φωτογραφίες παιδιών διασημοτήτων. Κατηγόρησε, επίσης, την παραγωγή εικόνων γυναικών διασημοτήτων που φορούσαν εσώρουχα από την Meta για την αποτυχία της εταιρείας να εφαρμόσει τις δικές της πολιτικές, οι οποίες απαγορεύουν τέτοιο περιεχόμενο.

«Όπως και άλλοι, επιτρέπουμε τη δημιουργία εικόνων που περιέχουν δημόσια πρόσωπα, αλλά οι πολιτικές μας αποσκοπούν στην απαγόρευση γυμνών, προσωπικών ή σεξουαλικά προκλητικών εικόνων», είπε.

Νομικά ερωτήματα: Ο νόμος της Καλιφόρνια για το «δικαίωμα δημοσιότητας» και η αμφισβήτηση από ειδικούς

Ενώ οι κανόνες της Meta απαγορεύουν, επίσης, την «άμεση πλαστοπροσωπία», ο Stone είπε ότι οι διάσημοι χαρακτήρες ήταν αποδεκτοί, αρκεί η εταιρεία να τους είχε χαρακτηρίσει ως παρωδίες. Πολλοί χαρακτηρίστηκαν ως τέτοιοι, αλλά το Reuters διαπίστωσε ότι ορισμένοι δεν είχαν χαρακτηριστεί.

Ο Mark Lemley, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ που μελετά τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αμφισβήτησε εάν τα bot διασημοτήτων της Meta θα μπορούσαν να τύχουν της νομικής προστασίας που ισχύει για τις απομιμήσεις.

«Ο νόμος της Καλιφόρνια για το δικαίωμα δημοσιότητας απαγορεύει την οικειοποίηση του ονόματος ή της εικόνας κάποιου για εμπορικό όφελος», είπε ο Lemley, σημειώνοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις όταν τέτοιο υλικό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός εντελώς νέου έργου. «Αυτό δεν φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση αυτή», είπε, επειδή τα bots χρησιμοποιούν απλώς τις εικόνες των σταρ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα δικαιώματα ενός ατόμου σχετικά με τη χρήση της ταυτότητάς του για εμπορικούς σκοπούς καθορίζονται από τους νόμους των πολιτειών, όπως αυτός της Καλιφόρνια.

Το Reuters επισήμανε τις εικόνες της Ανν Χάθαγουεϊ που μοιράστηκε δημόσια ένας χρήστης στο Meta ως «σέξι μοντέλο της Victoria Secret» σε έναν εκπρόσωπο της ηθοποιού. Η Χάθαγουεϊ γνώριζε ότι δημιουργούνταν προσωπικές εικόνες από τη Meta και άλλες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο εκπρόσωπος και η ηθοποιός εξετάζει την απάντησή της.