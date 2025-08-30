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Πούτιν: Καταδίκασε τις κυρώσεις της Δύσης στη Ρωσία
Ειδήσεις
15:13 - 30 Αυγ 2025

Πούτιν: Καταδίκασε τις κυρώσεις της Δύσης στη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Την παραμονή της επίσκεψής του στην Κίνα, ο Ρώσος ηγέτης, Βλαντιμίρ Πούτιν, καταδίκασε τις δυτικές κυρώσεις, καθώς η οικονομία της χώρας του βρίσκεται στο χείλος της ύφεσης.

Η Ρωσία και η Κίνα αντιτάχθηκαν από κοινού στις «διακριτικές» κυρώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο, δήλωσε ο Πούτιν σε γραπτή συνέντευξη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο (30/8) στο επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Πούτιν θα βρίσκεται στην Κίνα, το μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ρωσίας, από την Κυριακή (31/8) έως την Τετάρτη (3/9), σε μια τετραήμερη επίσκεψη που το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου».

Ο Ρώσος ηγέτης θα παραστεί πρώτα στη διήμερη σύνοδο κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στη βόρεια κινεζική λιμενική πόλη Τιαντζίν. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Πεκίνο για να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ και να παραστεί σε μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση στην κινεζική πρωτεύουσα για τον εορτασμό του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μετά την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας.

«Συνοψίζοντας, η οικονομική συνεργασία, το εμπόριο και η βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας προχωρούν σε πολλούς τομείς», δήλωσε ο Πούτιν για την Κίνα, την οποία ο Δυτικός κόσμος κατηγορεί ότι υποστηρίζει τη λεγόμενη ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Κατά τη διάρκεια της επικείμενης επίσκεψής μου, θα συζητήσουμε σίγουρα τις περαιτέρω προοπτικές για αμοιβαία επωφελή συνεργασία και νέα μέτρα για την εντατικοποίησή της προς όφελος των λαών της Ρωσίας και της Κίνας».

Η Κίνα ήταν μακράν ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας σε όγκο και οι συναλλαγές μεταξύ των χωρών πραγματοποιήθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ρούβλια και γιουάν, δήλωσε ο Πούτιν. «Τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησε η εξαγωγή χοιρινού και βοείου κρέατος προς την Κίνα. Συνολικά, τα γεωργικά και τα τρόφιμα κατέχουν εξέχουσα θέση στις εξαγωγές της Ρωσίας προς την Κίνα», ανέφερε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έκανε καμία αναφορά στις κατηγορίες της ΕΕ για την κινεζική υποστήριξη στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον οποίο η Ένωση περιγράφει ως σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η Κίνα αρνείται τις κατηγορίες.

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