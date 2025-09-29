Κεφαλογιάννη: Ο ιατρικός τουρισμός βρίσκει εξαιρετικές προοπτικές στην Ελλάδα

«Ο ιατρικός τουρισμός βρίσκει στην Ελλάδα εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης», τόνισε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, κατά την εκδήλωση εγκαινίων των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας και Μικροχειρουργικής Ophthalmica στη Θεσσαλονίκη.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η σημαντική αυτή επένδυση αναβαθμίζει τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα και ενισχύει τη φήμη της Θεσσαλονίκης ως σύγχρονου κόμβου ιατρικής φροντίδας και καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, ανέδειξε τη στρατηγική σημασία του ιατρικού τουρισμού για τη διαφοροποίηση και την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, συμβάλλοντας στη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. «Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες διεθνώς συνδυάζουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες υγείας και ευεξίας ή επιλέγουν προορισμούς αποκλειστικά για τις υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες τους», σημείωσε η κα Κεφαλογιάννη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τομέα της οφθαλμολογίας, τονίζοντας ότι παρουσιάζει υψηλή διεθνή ζήτηση και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη χώρα μας. Η υπουργός υπογράμμισε ότι η επένδυση του Ophthalmica, σε συνεργασία με τον Όμιλο Sanoptis, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη φροντίδα της όρασης. Επισήμανε παράλληλα τη σημασία διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, όπως το 6ο Thessaloniki Revision Course in Ophthalmology, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Moorfields Eye Hospital, ένα από τα κορυφαία οφθαλμολογικά κέντρα της Ευρώπης.

«Με υποδομές αιχμής, διεθνείς συνεργασίες και συνέργειες υγείας και τουρισμού, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές για την εθνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά η κα Κεφαλογιάννη, υπογραμμίζοντας τη σημασία τέτοιων επενδύσεων για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού και της υγειονομικής φροντίδας.