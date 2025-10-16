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Wyndham: Ποιες περιοχές οδηγούν το μέλλον του τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10:27 - 16 Οκτ 2025

Wyndham: Ποιες περιοχές οδηγούν το μέλλον του τουρισμού

Reporter.gr Newsroom
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Τη σημασία της ευρύτερης περιοχής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής (EMEA) για την ανάπτυξη του τουρισμού υπογράμμισε η Wyndham Hotels & Resorts, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από 150 συνεργάτες, γενικούς διευθυντές και βασικούς προμηθευτές από όλη την περιοχή στο πλαίσιο της Συνόδου Στελεχών EMEA που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Dolce by Wyndham Comwell Copenhagen Portside, με κεντρικό θέμα «Going Places; Navigating the Future of Travel». Επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή εμπειριών και στη συνεργασία μεταξύ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, διευθυντών, ιδιοκτητών, εταίρων του κλάδου και της Wyndham ως franchisor.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος της Wyndham Hotels & Resorts για την περιοχή EMEA, τόνισε ότι η συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης για τον όμιλο, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες για την εμπιστοσύνη τους. Όπως είπε, η Ευρώπη, η Αφρική, η Μέση Ανατολή και η Ευρασία προσφέρουν πλέον περισσότερες και πιο διαφοροποιημένες ευκαιρίες ανάπτυξης, τις οποίες η Wyndham επιδιώκει να αξιοποιήσει μέσα από συνέργειες.

Το πρόγραμμα της συνόδου περιλάμβανε ομιλίες και πάνελ με αντικείμενο τις νέες τάσεις στη φιλοξενία, τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συμπεριφορές και το ρόλο της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης στον κλάδο. Συζητήθηκαν, επίσης, τα οφέλη των εργαλείων νέας γενιάς στη διαχείριση εσόδων, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, καθώς και στρατηγικές για την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών και την προσέλκυση ταλέντων.

Ο κ. Μανίκης δήλωσε: «Είναι τιμή μας που συγκεντρώσαμε ξανά τους συνεργάτες μας από τον ξενοδοχειακό κλάδο και τον τομέα στην περιοχή. Καθώς η φιλοξενία εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό, η Ευρώπη και η ευρύτερη περιοχή EMEA – από την Ιρλανδία έως τη Γερμανία και τη Γεωργία – παραμένουν στο επίκεντρο της ανάπτυξης της Wyndham. Μαζί, μέσα από καινοτομία και συνεργασία, διαμορφώνουμε το μέλλον της φιλοξενίας. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία που καθιστούν αυτό το ταξίδι δυνατό».

Η σύνοδος ολοκληρώθηκε με εκδηλώσεις δικτύωσης, gala και την απονομή των Wyndham EMEA Awards, που ανέδειξαν διακρίσεις όπως «Γενικός Διευθυντής της Χρονιάς», «Ξενοδοχείο της Χρονιάς», «Βιώσιμο Ξενοδοχείο της Χρονιάς», «Βραβείο Εμπορικής Απόδοσης» και «Βραβείο Προέδρου EMEA», για εξαιρετικές επιδόσεις στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, κοινότητας και ανάπτυξης.

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