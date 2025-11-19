Financial Times: Προτείνουν τη Θεσσαλονίκη ως κορυφαίο φθινοπωρινό προορισμό στην Ευρώπη

Στο άρθρο με τίτλο “Swap Paris and Rome for one of these alternative autumn city breaks”, η δημοσιογράφος Lilah Raptopoulos, Head of Audience Engagement (FT US) και οικοδέσποινα του podcast Life & Art from FT Weekend, περιγράφει τη Θεσσαλονίκη ως μια πόλη «πολυεπίπεδη και γεμάτη αυθεντικότητα», που συνδυάζει τη μακραίωνη ιστορία της με μια σύγχρονη, δημιουργική και γαστρονομικά πλούσια ταυτότητα.
Η Raptopoulos αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη ως Πόλη Γαστρονομίας της UNESCO, προβάλλοντας τα τοπικά εδέσματα, τη σύγχρονη κουζίνα, τις αγορές και τη ζωντανή πολιτιστική ζωή. Ειδική μνεία γίνεται στις εμπειρίες που προσφέρει η πόλη, από τη θέα στον Θερμαϊκό και τα ιστορικά μνημεία, έως τα μικρά κουρεία, τα εργαστήρια και τις γκαλερί τέχνης που συνθέτουν τη σύγχρονη καθημερινότητά της.
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης δήλωσε:
«Η παρουσία της Θεσσαλονίκης στις σελίδες των Financial Times αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση. Ενισχύει την εικόνα της πόλης μας ως προορισμού με ιστορία, γεύση και αυθεντικότητα – χαρακτηριστικά που την κάνουν ξεχωριστή στην ευρωπαϊκή τουριστική σκηνή.»
Η προβολή της Θεσσαλονίκης σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα μέσα διεθνώς είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι Financial Times διαβάζονται κατά μέσο όρο από 21 εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως – ανάμεσά τους κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και υψηλού εισοδήματος ταξιδιώτες.
Σύμφωνα με την FT Global Reader Survey 2024/25, 69% των αναγνωστών είναι διεθνείς επαγγελματίες ταξιδιώτες, 56% λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις (Business Decision-Makers), ενώ 75% εργάζονται σε διεθνείς εταιρείες – στοιχεία που ενισχύουν περαιτέρω την αξία της παρουσίας της Θεσσαλονίκης στις σελίδες της εφημερίδας.
Η δημοσίευση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών αναφορών που αποδεικνύουν ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει ισχυρή ταυτότητα και τεράστια προοπτική. Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης συνεχίζει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία ανάδειξης της σύγχρονης, εξωστρεφούς εικόνας της πόλης.