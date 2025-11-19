Ψηφιακό μπλόκο σε αλκοόλ και καπνό για ανηλίκους με τρία νέα εργαλεία του gov.gr

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου των υπουργείων Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που τίθενται σε εφαρμογή για την προστασία των ανηλίκων από την πώληση προϊόντων αλκοόλ, καπνού και άτμισης.

Σημειώνεται πως πρόκειται για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα σε σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου πριν από μερικούς μήνες.

«Τα εργαλεία αυτά θα σώσουν τις ζωές των παιδιών μας, το ιερότερο πράγμα που έχει μια κοινωνία», είπε ξεκινώντας την παρουσίαση ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε πως «Eμείς φτιάξαμε τον νόμο, το υπoυργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έφτιαξε τα εργαλεία και η αστυνομία θα τα εφαρμόσει».

«Από σήμερα θα υπάρχει μια ιχνηλάτηση για να γνωρίζουμε ποιος και πού έχει ευθύνη. Όσο αυξάνεται η επιτήρηση τόσο κάνεις κάποιον πιο προσεκτικό για την εφαρμογή του νόμου», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης σε άλλο σημείο της παρουσίασης.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τους παραβάτες θα υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις ενώ οι απαγορεύσεις ισχύουν «ακόμα και στις ιδιωτικές εκδηλώσεις». Αναλυτικότερα:

δεν επιτρέπεται η πώληση αλκοόλ ή καπνικών σε ανηλίκους

προβλέπονται ποινικές κυρώσεις με φυλάκιση έως 3 έτη και αυτόφωρο

επιβάλλονται πρόστιμα έως 10.000 ευρώ

σε περίπτωση υποτροπής προβλέπεται ανάκληση έως και οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας

«Μέχρι σήμερα ήταν σε γκρίζα ζώνη οι έλεγχοι για εκδηλώσεις από συλλόγους γονέων, 15μελη ή φροντιστήρια» σημείωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, προχωρώντας στην παρουσίαση των τριών ψηφιακών εργαλείων:

1. Πλέον οι επιχειρηματίες θα μπαίνουν στο events.gov.gr και θα δηλώνουν την επιχείρησή τους με κωδικούς Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Θα καταχωρούν το κατάστημα, τις ημερομηνίες της εκδήλωσης και τα στοιχεία του διοργανωτή με ΑΦΜ, ώστε να υπάρχει έγκριση από τον ίδιο. «Στην πραγματικότητα κάνουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μέσω gov.gr», σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου. Στο τέλος της διαδικασίας παράγεται QR code, το οποίο επιτρέπει στην αστυνομία να ελέγχει ότι η εκδήλωση έχει έγκριση, χωρίς όμως να επιτρέπεται η πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους.»

2. Δεύτερο εργαλείο είναι το μητρώο καταστημάτων ψηφιακών και φυσικών για πώληση αλκοόλ, καπνικών προϊόντων ή άτμισης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν το alto.gov.gr μέχρι 31 Ιανουαρίου 2026 και δηλώνουν τα καταστήματα και τα προϊόντα που πωλούν.

3. Τέλος το τρίτο εργαλείο είναι η ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας. Όποιος θέλει να αγοράσει αλκοόλ ή καπνό θα πρέπει να δείχνει την νέα ταυτότητα και θα υπάρχει ενημέρωση στο Gov.gr wallet για να υπάρχει η επιλογή έλεγχος ηλικίας. Ο πωλητής δεν θα χρειάζεται να συνδεθεί. Βγαίνει ένα QR Code και αν κάποιος είναι ανήλικος θα βγαίνει ένα κόκκινο σήμα που θα δείχνει ότι ο υποψήφιος αγοραστής είναι κάτω των 18.

Παραπάνω είναι η ένδειξη που βγαίνει όταν ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος και δεν θα επιτρέπεται να αγοράσει προϊόντα αλκοόλ ή καπνού.

35.000 έλεγχοι σε 10 μήνες για την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους – Πάνω από 200 δικογραφίες

Στις επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ για την προστασία ανηλίκων αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης, υπογραμμίζοντας ότι η πύλη επιβεβαίωσης ανηλικότητας αποτελεί «σπουδαίο εργαλείο».

Όπως ανακοίνωσε, από τις 7 Ιουλίου έως τις 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 35.018 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν:

πάνω από 200 δικογραφίες

195 συλλήψεις

95 πρόστιμα

101 υποθέσεις πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους

Ο κ. Στάθης σημείωσε ότι στο ίδιο διάστημα οι βεβαιώσεις για παραμέληση ανηλίκου έχουν αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με το 2024, αγγίζοντας τις 1.680.

«Θα έχουμε μηδενική ανοχή σε όσους εκθέτουν ανήλικους σε βία και αλκοόλ», τόνισε.