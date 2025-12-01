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Η Κρήτη τιμώμενη περιφέρεια στη Διεθνή Έκθεση ταξιδιών και αναψυχής f.re.e 2026, στο Μόναχο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:41 - 01 Δεκ 2025

Η Κρήτη τιμώμενη περιφέρεια στη Διεθνή Έκθεση ταξιδιών και αναψυχής f.re.e 2026, στο Μόναχο

Reporter.gr Newsroom
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Με την Κρήτη ως τιμώμενη Περιφέρεια, η κορυφαία έκθεση ταξιδιών και αναψυχής f.re.e ανοίγει ξανά τις πύλες της από τις 18 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026 στο Μόναχο.

Η f.re.e πραγματοποιείται ετησίως στο Μόναχο από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου και εκπροσωπείται σε Ελλάδα και Κύπρο από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.Οι πλούσιες δυνατότητες διακοπών και δραστηριοτήτων που προσφέρει η Κρήτη ευθυγραμμίζονται ιδανικά με τις πέντε βασικές θεματικές της έκθεσης – ταξίδια, κάμπινγκ & caravanning, ποδηλασία, θαλάσσια σπορ και outdoor & fitness. Μέσα από τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, οι επισκέπτες της f.re.e 2026 θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία που περιλαμβάνει γαστρονομικές δοκιμές, μουσική, χορευτικές παραστάσεις και πλήθος ιδεών για νέες, αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Η διοργάνωση του 2026 θα καταλάβει επτά εκθεσιακές αίθουσες, όπου περίπου 900 εκθέτες θα παρουσιάσουν τις πιο πρόσφατες τάσεις και προϊόντα του τουρισμού και της αναψυχής. Παράλληλα, το κοινό θα έχει στη διάθεσή του ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων και διαδραστικών δραστηριοτήτων.

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