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Κεφαλογιάννη στο Le Figaro: Οι Γάλλοι τουρίστες πρωταγωνιστούν στο 2026
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
23:45 - 20 Ιαν 2026

Κεφαλογιάννη στο Le Figaro: Οι Γάλλοι τουρίστες πρωταγωνιστούν στο 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλά στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro για τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού το 2026, σε δημοσίευμα με τίτλο «Ταξίδι στην Ελλάδα: τι θα αλλάξει για τους Γάλλους τουρίστες το 2026». Η υπουργός επισημαίνει ότι οι αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας θα πολλαπλασιαστούν και θα επεκταθούν χρονικά, δίνοντας προτεραιότητα στις απευθείας πτήσεις.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρει ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, με αύξηση 10% στα έσοδα και 4% στις αφίξεις. Παράλληλα, σημειώνει ότι πάνω από το ήμισυ των αφίξεων συγκεντρώνεται στην περίοδο Ιουνίου–Σεπτεμβρίου, όμως οι τάσεις δείχνουν μεταβολή προς πιο ομαλή κατανομή επισκεπτών κατά τη διάρκεια του έτους.

«Είναι ουσιώδες για εμάς να υποδεχόμαστε επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά τη θερινή σεζόν, προβάλλοντας πολιτιστικές και διαφορετικές εμπειρίες», δηλώνει η υπουργός.

Μετάβαση σε βιώσιμο τουρισμό

Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στις προσπάθειες της Ελλάδας να μεταβεί σε έναν πιο βιώσιμο τουρισμό. Ήδη έχουν εφαρμοστεί μέτρα όπως:

  1. Στη Σαντορίνη και τη Μύκονο, καθορισμός ποσοστώσεων για την άφιξη κρουαζιερόπλοιων κατά την υψηλή περίοδο, με ειδικούς φόρους που χρηματοδοτούν τοπικά έργα.
  2. Σταδιακή αξιολόγηση των ξενοδοχείων με βάση τη διαχείριση νερού και ενέργειας.
  3. Διαμόρφωση πολλών παραλιών για να είναι προσβάσιμες σε όλους.

Η υπουργός τονίζει ότι «στόχος είναι πλέον η διαχείριση του τουρισμού, παράλληλα με την προώθησή του».

Διαχείριση προορισμών και προστασία πολιτισμού

Η Όλγα Κεφαλογιάννη καταλήγει: «Δεν πρόκειται πλέον μόνο για μάρκετινγκ, αλλά για διαχείριση προορισμών, για την προστασία της φύσης, του πολιτισμού και της κοινωνικής συνοχής». Με αυτό τον τρόπο, η Ελλάδα στοχεύει να συνδυάσει την ανάπτυξη του τουρισμού με την αειφορία και την ποιότητα των εμπειριών για τους επισκέπτες.

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