ΠΟΞ: Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, ποιοτικού τουριστικού προϊόντος
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:22 - 18 Φεβ 2026

ΠΟΞ: Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, ποιοτικού τουριστικού προϊόντος

Reporter.gr Newsroom
Στα ανακαινισμένα γραφεία της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του έτους, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και της Γενικής Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Βάσια Κουτσούκου.

Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα διαλόγου και συνεργασίας, ενώ η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΠΟΞ αποτέλεσε ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και ανάδειξη των βασικών προτεραιοτήτων ενόψει του 2026.

Όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, ο ξενοδοχειακός κλάδος βρίσκεται στην αιχμή της επενδυτικής δραστηριότητας στη χώρα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών και στη στήριξη της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού και, ειδικότερα, του ορεινού τουρισμού, ο οποίος εντάσσεται στην επίσημη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού, με στόχο η Ελλάδα να προβάλλεται ως προορισμός για όλο τον χρόνο. Με βάση την περσινή νομοθετική ρύθμιση, τα χιονοδρομικά κέντρα μπορούν πλέον να αξιοποιούν τις υποδομές τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη και αξιοποίηση των χειμερινών προορισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις.

Όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΞ και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης στο περιθώριο της συνάντησης, «η νέα χρονιά μάς βρίσκει με ανανεωμένη δυναμική και ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ξενοδοχείων και η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, ποιοτικού τουριστικού προϊόντος που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες.»

