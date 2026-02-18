ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελλάδα και Ισπανία σε κοινή στρατηγική δράση για τον τουρισμό
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21:44 - 18 Φεβ 2026

Ελλάδα και Ισπανία σε κοινή στρατηγική δράση για τον τουρισμό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε μια στρατηγική πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση της τουριστικής ατζέντας της επόμενης δεκαετίας και σε κλίμα πλήρους σύμπλευσης απόψεων, η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, συναντήθηκε στη Μαδρίτη με τον ομόλογό της, Υπουργό Βιομηχανίας και Τουρισμού της Ισπανίας κ. Jordi Hereu.    

Κεντρικός άξονας της συνάντησης αποτέλεσε η εναρμόνιση των θέσεων των δύο χωρών ενόψει της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, την οποία επεξεργάζεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, και η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί την προσεχή άνοιξη.

Στο επίκεντρο της ατζέντας βρέθηκαν ο συντονισμός για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στον τομέα της φιλοξενίας, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του κλάδου, η ανάδειξη του «Brand Europe», η ενίσχυση της μεσογειακής συνεργασίας, η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τουριστικού οικοσυστήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση του «Brand Europe», με στόχο τη μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» σε ένα πρότυπο αυθεντικών, ποιοτικών και βιώσιμων εμπειριών, με ισχυρή προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες.

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν, επίσης, στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού εντός του 2026, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Κατά τη συνάντηση αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, διαπιστώνοντας την ανάγκη διαμόρφωσης ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού πλαισίου που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των προορισμών, την προστασία του δικαιώματος στην κατοικία και την εφαρμογή κανόνων διαφάνειας στις διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Ελλάδα και η Ισπανία επιβεβαίωσαν την κοινή τους στάση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεκδικώντας ενισχυμένους πόρους για την πράσινη μετάβαση και τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών υποδομών.

Σε δήλωσή της, η κ. Κεφαλογιάννη υπογράμμισε: «Η Ελλάδα και η Ισπανία αποτελούν στρατηγικούς εταίρους στον τουρισμό, με κοινό όραμα και συντονισμένες δράσεις για το μέλλον του κλάδου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το 2026 θα είναι έτος ουσιαστικών ρυθμίσεων και ποιοτικής αναβάθμισης, ιδίως ενόψει της νέας στρατηγικής της ΕΕ που εκπονείται από τον Επίτροπο κ. Τζιτζικώστα. Επιβεβαιώσαμε την κοινή μας προσέγγιση ότι ο τουρισμός με μέτρο, ισορροπία και βιωσιμότητα αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για το μέλλον του κλάδου στη Μεσόγειο».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/02/2026 - 21:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά
Άλλοι Αρθρογράφοι

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

Τουρισμός δύο ταχυτήτων: Αυξήθηκαν τα έσοδα στα καταλύματα, υποχώρησε η εστίαση
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός δύο ταχυτήτων: Αυξήθηκαν τα έσοδα στα καταλύματα, υποχώρησε η εστίαση

ΙΕΛΚΑ: Μόνο ένας στους δύο θα πάει διακοπές φέτος
Ειδήσεις

ΙΕΛΚΑ: Μόνο ένας στους δύο θα πάει διακοπές φέτος

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)
Ακίνητα

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 16:57

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 16:57

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
26/05/2026 - 16:49

ΥΠΑΑΤ: Περισσότεροι από 149 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο από 19 έως 25 Μαΐου

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:42

Η Navios επιστρέφει στα VLCC με επένδυση μισού δισ. δολαρίων

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
26/05/2026 - 16:40

ICAP CRIF: Εντείνεται το ενδιαφέρον των τραπεζών για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:40

«Μπλόκο» στο διαγωνισμό για τις «έξυπνες» κάμερες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:33

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Πώς βαθμολογούνται τα γραπτά

Πολιτική
26/05/2026 - 16:26

Χρηστίδης: Απαιτείται άμεση ενημέρωση για την οσμή αερίου στην Αττική – Ερώτηση στη Βουλή

Ακίνητα
26/05/2026 - 16:25

Υπερταμείο: Εκκίνηση διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή Λουτρών Θερμοπυλών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:19

ΕΕ: Η «έκρηξη» στις τιμές των λιπασμάτων στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών γεωργίας

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:19

Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν: Ασφαλές το πλήρωμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα

Οικονομία
26/05/2026 - 16:07

Επιδόματα diesel και παιδιού: Ποιοι δικαιούνται τα 150 ευρώ (πίνακας)

Ειδήσεις
26/05/2026 - 16:05

Γκιλφόιλ από Αλεξανδρούπολη: Κρίσιμος κόμβος για ΝΑΤΟ και ΗΠΑ

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:03

Με 5.800 πλοία οι Έλληνες κυριαρχούν στις θάλασσες του κόσμου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:59

Στη Βουλή το νέο μεταναστευτικό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει σε άσυλο, σύνορα και επιστροφές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:43

Reuters: Μασκ εναντίον Πενταγώνου - Σημείο τριβής το κόστος του Starlink στον πόλεμο του Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:30

Βέλγιο: 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο

Πολιτική
26/05/2026 - 15:29

Καρυστιανού: «Όχι άλλα Τέμπη» – Κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/05/2026 - 15:22

Έτσι ξαφνικά ένας υπερτυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ από την Allwyn – Ο Φώτης Α. από την Κοζάνη ήταν ο μεγάλος νικητής του Instant Win

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/05/2026 - 15:06

Credia Bank: Λύσεις «5 αστέρων» για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 15:04

Η Premia Properties στηρίζει για 4η συνεχόμενη χρονιά τον «Διάπλου» της ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΜΚΕ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:04

Η Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ και ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο ενόψει νέων πληγμάτων

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:47

Mango: Παραιτείται ο Άντικ λόγω της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:47

Οι «σκληροί» του Βορρά μπλοκάρουν τον προϋπολογισμό-μαμούθ της ΕΕ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/05/2026 - 14:43

Τράπεζα Κύπρου: Πρόωρη εξαγορά ομολόγου €300 εκατ. μέσω call option

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:33

Μακρόν: Κάλεσμα για πιο προσιτή ηλεκτρική ενέργεια για πολίτες και επιχειρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 14:28

Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης: Προχωρά και η σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ

Νομίσματα
26/05/2026 - 14:24

Σε χαμηλό 9μήνου η μεταβλητότητα του Bitcoin – Τα ΑΙ altcoins στο επίκεντρο

Τεχνολογία
26/05/2026 - 14:23

HWiPT Annual Summit 2026 με θέμα «AI, Data & Cyber Readiness» - Οι ομιλητές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:16

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για τις παράνομες επιδοτήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ