Ελλάδα - Ιανουάριος: Τιμές, προσφορά και πληρότητες στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Η εποχικότητα και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, κι ενδεχομένως τα ζητήματα στους δρόμους λόγω κινητοποιήσεων, αλλά και οι νέοι κανονισμοί που τέθηκαν σε ισχύ στα τέλη του προηγούμενου έτους επηρέασαν σημαντικά την εικόνα στην αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων με βάση τα στοιχεία της AirDNA για τον Ιανουάριο του 2026.

Πιο συγκεκριμένα, οι καταχωρίσεις μειώθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις λίγες ευρωπαϊκές αγορές -μαζί με την Ισπανία και την Κροατία-, όπου καταγράφηκε συρρίκνωση της προσφοράς.

Η χαμηλότερη προσφορά συνδυαστικά με τη ζήτηση που υποχώρησε κατά 10%, έφεραν για όσους "είχαν ανοικτά" τη διατήρηση της πληρότητάς τους στο 44,7%, κάτι που παραπέμπει σε μια εικόνα σταθερότητας.

Οι τιμές

Πάντως, παρά τις συνθήκες συρρίκνωσης της ζήτησης, οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων και οι διαχειριστές διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό τις τιμές τους. Η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση (ADR) υποχώρησε μόλις κατά 1% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενη στα 82 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι δε χρειάστηκε να προχωρήσουν σε σημαντικές μειώσεις κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται από ό,τι καταγράφηκε σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Κροατία. Το έσοδο ανά διαθέσιμο κατάλυμα (RevPAR) σημείωσε πτώση 8%, αντανακλώντας κυρίως τη φυσιολογική εποχική κάμψη και όχι κάποια μόνιμη υποχώρηση της ταξιδιωτικής ζήτησης.

Πάντως συνολικά, τα στοιχεία παραπέμπουν στο συμπέρασμα ότι η ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων παραμένει ανθεκτική, με θετικές προοπτικές για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026.

Η Ευρώπη

Την ίδια ώρα, με βάση την ανάλυση της AirDNA για τον Ιανουάριο του 2026, η ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων εισέρχεται σε φάση σταθεροποίησης μετά από πολυετή έντονη ανάπτυξη. Οι διαθέσιμες καταχωρίσεις αυξήθηκαν κατά 3,5% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τα 3,4 εκατομμύρια, ενώ η ζήτηση σημείωσε ελαφρά πτώση. Ως αποτέλεσμα, η πληρότητα διαμορφώθηκε στο 42%, επίπεδο που συνάδει με τα συνήθη εποχικά πρότυπα.

Παράλληλα, οι τιμές παρέμειναν γενικά σταθερές. Έτσι, η ADR (Average Daily Rate - Μέση Ημερήσια Τιμή) μειώθηκε οριακά κατά 0,6% στα 117 ευρώ.

Ωστόσο, όσοι και όσες έχουν μακρά παρουσία στην αγορά και εμπιστεύονται το προϊόν τους προχώρησαν σε ανατιμήσεις, με βάση την έρευνα, ακόμη και καθώς νέες καταχωρίσεις εισέρχονταν στην αγορά με πιο ανταγωνιστικά τιμολόγια.

Έτσι, παρά τη μικρή υποχώρηση της ζήτησης, ο δείκτης επαναλαμβανόμενων μισθώσεων (Repeat Rent Index – RRI) αυξήθηκε κατά 7,7%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι διαχειριστές ακινήτων διατηρούν ισχυρή διαπραγματευτική θέση, ακόμη και σε περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού.

Η συνολική εικόνα, πάντως, παραπέμπει σε ωρίμανση της αγοράς. Μετά την εκρηκτική αύξηση των καταχωρίσεων το 2024 και την επιβράδυνση το 2025, τον Ιανουάριο του 2026 οι νέες καταχωρίσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 2,7%, ένδειξη σταθεροποίησης.

Διαφοροποιήσεις ανά χώρα

Στις 20 κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Στην Κροατία και τη Γερμανία οι νέες καταχωρίσεις αυξήθηκαν κατά 79% και 73% αντίστοιχα, ενώ στην Ιταλία η άνοδος έφτασε το 21%. Αντίθετα, στην Ισπανία σημειώθηκε πτώση 36% και στη Νορβηγία 21%.

Παρά την αύξηση της προσφοράς και τη μείωση της ζήτησης, η συνολική πληρότητα στην Ευρώπη διαμορφώθηκε στο 42% τον Ιανουάριο (-4,1%), επιστρέφοντας πιο κοντά στα επίπεδα του 2019 και του 2024, μετά από μια ιδιαίτερα ισχυρή χρονιά το 2025.

Αύξηση πληρότητας κατέγραψαν μόνο η Δανία (+4,2%), η Ουγγαρία (+1,8%) και η Νορβηγία (+0,7%). Αντίθετα, πτώση σημειώθηκε σε χώρες όπως η Ισπανία (-1,8%), η Ελλάδα (-6,9%) και η Κροατία (-16%), παρά τη μείωση της προσφοράς.

Στην Κροατία, η μείωση της ζήτησης κατά 22% επηρέασε ιδιαίτερα δημοφιλείς προορισμούς, όπως το Ντουμπρόβνικ (-27%), το Σπλιτ (-38%) και το Ζάγκρεμπ (-6%).

Μόλις πέντε χώρες κατέγραψαν αύξηση στο RevPAR, με τη Δανία (+7,8%), τη Φινλανδία (+7,2%) και τη Νορβηγία (+5,4%) να ξεχωρίζουν. Η Ισπανία διατήρησε σταθερό RevPAR χάρη στη μείωση της προσφοράς, ενώ η Κροατία σημείωσε πτώση 28%.

Άνοδος των ταξιδιών στις "άκρες της σεζόν"

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι η οικονομική συγκυρία με τα κόστη εισιτηρίων και διαμονής ωθεί τον κόσμο σε ταξίδια στη λεγόμενη «shoulder season», δηλαδή πριν και μετά την υψηλή τουριστική περίοδο, στις "Άκρες της σεζόν". Προφανώς ως κίνητρο λειτουργεί και ο λιγότερος συνωστισμός σε εμβληματικούς προορισμούς.

Με βάση την AirDNA οι μεγαλύτερες εκπτώσεις καταγράφονται κυρίως σε παραθαλάσσιους και έντονα εποχικούς προορισμούς, ενώ τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, εμφανίζουν μικρότερες εποχικές διακυμάνσεις στις τιμές.