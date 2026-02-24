ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Ανεβαίνουν» οι Κυκλάδες στην τουριστική αγορά του Καναδά
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09:47 - 24 Φεβ 2026

«Ανεβαίνουν» οι Κυκλάδες στην τουριστική αγορά του Καναδά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ανερχόμενη αγορά για τις Κυκλάδες εξελίσσεται, με βάση ανακοίνωση της MTC Group ο Καναδάς σε ότι αφορά τις αναζητήσεις και τις προοπτικές για διακοπές την εφετινή χρονιά. Σύμφωνα με μετρήσεις, ο Καναδάς αντιπροσωπεύει το 1,5%–2,0% όλων των ξένων αφίξεων στην Ελλάδα.

Με βάση το μερίδιο αυτό, έγκυροι κύκλοι της Καναδικής πρεσβείας στην Αθήνα εκτιμούν ότι, σε ότι αφορά τις Κυκλάδες και σύμφωνα με τα τυπικά ταξιδιωτικά πρότυπα των Καναδών εκτιμάται ότι ο αριθμός των Καναδών ανά νησί, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είναι:

  • Πάρος 6.500
  • Νάξος 5.000
  • Σύρος 1.000

Ενδιαφέρον εντοπίζεται και για την Κίμωλο σε κάποιες εκατοντάδες, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις. Στο σημείο αυτό, παράγοντες της τουριστικής αγοράς διευκρίνιζαν ότι τα στοιχεία της EXPEDIA για τη Νάξο που ανωνύμως είδαν το φώς της δημοσιότητας πρόσφατα, δεν αφορούν προβλέψεις για το τρέχον έτος και, όπως διευκρινίζεται από την ίδια την εταιρία στην ιστοσελίδα της, αναφέρονται στα έτη 2023 και 2024:

Στο μεταξύ, έκδηλο εμφανίζεται το ενδιαφέρον ταξιδιωτικών ιστοσελίδων για την Πάρο, την ώρα που βρίσκονται σε ολοκλήρωση οι διαδικτυακές επαφές και συνεννοήσεις με παράγοντες της ταξιδιωτικής αγοράς που υποδείχθηκαν από την Πρεσβεία της χώρας αυτής.

Συγκεκριμένα, η αεροπορική εταιρία Air Canada παρουσιάζει την Πάρο ως «το πολύτιμο νησί, στην καρδιά των Κυκλάδων, που είναι τόσο σημαντικό που ο αρχαίος μαρμάρινος πυρήνας του χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της υπέροχης Αφροδίτης της Μήλου και τμημάτων του Παρθενώνα. Ένα από τα λιγότερο γνωστά νησιά αυτού του αγαπημένου ελληνικού αρχιπελάγους, η Πάρος γοητεύει τους ταξιδιώτες με ένα πολυσύχναστο λιμάνι και ήσυχα χωριά που είναι διάσπαρτα ανάμεσα στο ορεινό της τοπίο. Φροντίστε να εξερευνήσετε τα ιστορικά της αξιοθέατα και τις γραφικές παραλίες πριν συνεχίσετε την περιπέτειά σας σε κάποιο άλλο νησί».

Αντίστοιχα, ο Καναδικός Tour Operator Exotica γράφει στην ιστοσελίδα του ότι «η Πάρος είναι μέρος του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων και αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς και κομψούς προορισμούς διακοπών στα ελληνικά νησιά. Ενώ η Μύκονος έχει τη νυχτερινή ζωή και η Σαντορίνη φημίζεται για το δραματικό τοπίο της, η Πάρος προσφέρει το καλύτερο και από τα δύο, και με λιγότερο κόσμο.

Διατηρώντας μεγάλο μέρος από τις ανεξερεύνητες γοητείες της, αν ταξιδέψετε στην Πάρο θα βρείτε κρυμμένα χωριά στις πλαγιές, ανέγγιχτες παραλίες και αυθεντική ελληνική κουζίνα. Από την άλλη, οι πολυτελείς μπουτίκ και η καθαρή λευκή αρχιτεκτονική δίνουν στο νησί μια αίσθηση αποκλειστικότητας. Στην πραγματικότητα, υπάρχει κάτι για όλους σε αυτό το ελληνικό νησί, και ένα ταξίδι στην Πάρο σίγουρα θα σας προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών!».

Τέλος, τον Απρίλιο και τον Ιούλιο συνιστά στους Καναδούς το παράρτημα του Skyscanner στον Καναδά, ενώ το Expedia βαθμολογεί το νησί με 4,7 (στα 5) χαρακτηρίζοντας ως άριστα τα όμορφα τοπία του νησιού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Με φιλόδοξη powertech ατζέντα η Ελλάδα στην Ουάσιγκτον
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Με φιλόδοξη powertech ατζέντα η Ελλάδα στην Ουάσιγκτον

ΤΕΡΝΑ: Υπεγράφη μνημόνιο συναντίληψης (MoU) με την ουκρανική Ukrhydroenergο για μεγάλα έργα 1,5 δισ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΡΝΑ: Υπεγράφη μνημόνιο συναντίληψης (MoU) με την ουκρανική Ukrhydroenergο για μεγάλα έργα 1,5 δισ

Μεικτές τάσεις στην Ασία εν μέσω των νέων δασμών Τραμπ
Χρηματιστήρια

Μεικτές τάσεις στην Ασία εν μέσω των νέων δασμών Τραμπ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας
Ειδήσεις

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας

Σημαντική διάκριση για το Δήμο Κιμώλου στα Tourism Awards 2026
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σημαντική διάκριση για το Δήμο Κιμώλου στα Tourism Awards 2026

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού: Σε άλλο τόνο οι απόψεις ΞΕΕ, «δωματιούχων» και Airbnb
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού: Σε άλλο τόνο οι απόψεις ΞΕΕ, «δωματιούχων» και Airbnb

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας
Ειδήσεις

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 11:29

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

Πολιτική
01/06/2026 - 11:20

Σαφές μήνυμα Δούκα μετά τις αντιδράσεις: Αυτόνομη πορεία για το ΠΑΣΟΚ και προοδευτικές συγκλίσεις

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 11:10

Ευρωαγορές: Σε επιφυλακή λόγω Μέσης Ανατολής - Η EasyJet «πετά» 11% λόγω σεναρίων εξαγοράς

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:50

Καλαμάτα: Νεκρή 39χρονη μέσα στο σπίτι της – Συνελήφθη ο σύζυγός της

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/06/2026 - 10:49

Τα ελληνικά λιμάνια δεν είναι μόνο «κυματοθραύστες»

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 10:33

Ράλι τεχνολογίας στη Νότια Κορέα: Νέα «κορυφή» για τον Kospi εν μέσω κρίσης ΗΠΑ–Ιράν

Σχόλια Αγοράς
01/06/2026 - 10:30

Χρηματιστήριο: Τα ρεκόρ του Μαΐου κάλυψαν το «κόστος» του πολέμου - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Οικονομία
01/06/2026 - 10:25

Προκαταβολή φόρου: Στο «ζύγι» σταδιακή κατάργηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 10:19

Ο Όμιλος ONEX δίνει το «παρών» στα «Ποσειδώνια 2026»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 10:13

Νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες για πιθανή συμφωνία

Πολιτική
01/06/2026 - 10:03

Ο εξαιρετικός Κ. Τσουτσοπλίδης ολοκλήρωσε τη θητεία του στο Γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
01/06/2026 - 10:00

Σκληρό μπρα ντε φερ των φορέων για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Οι κρίσιμες διαφωνίες

Τεχνολογία
01/06/2026 - 09:38

Τι είναι το CRM, που υπόσχεται να αλλάξει πλήρως τη λειτουργία του Δημοσίου

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 09:30

Η «τρέλα» της Τεχνητής Νοημοσύνης ανεβάζει ταχύτητα - Ιστορικό δίμηνο στον S&P 500

Ειδήσεις
01/06/2026 - 08:44

Αριστερά εναντίον Ακροδεξιάς στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας - Ποιοι πάνε σε δεύτερο γύρο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 08:32

Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικά αντιαεροπορικά και βάση drones - Αντίποινα στο Κουβέιτ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:08

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ