«Ανεβαίνουν» οι Κυκλάδες στην τουριστική αγορά του Καναδά

Σε ανερχόμενη αγορά για τις Κυκλάδες εξελίσσεται, με βάση ανακοίνωση της MTC Group ο Καναδάς σε ότι αφορά τις αναζητήσεις και τις προοπτικές για διακοπές την εφετινή χρονιά. Σύμφωνα με μετρήσεις, ο Καναδάς αντιπροσωπεύει το 1,5%–2,0% όλων των ξένων αφίξεων στην Ελλάδα.

Με βάση το μερίδιο αυτό, έγκυροι κύκλοι της Καναδικής πρεσβείας στην Αθήνα εκτιμούν ότι, σε ότι αφορά τις Κυκλάδες και σύμφωνα με τα τυπικά ταξιδιωτικά πρότυπα των Καναδών εκτιμάται ότι ο αριθμός των Καναδών ανά νησί, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είναι:

Πάρος 6.500

Νάξος 5.000

Σύρος 1.000

Ενδιαφέρον εντοπίζεται και για την Κίμωλο σε κάποιες εκατοντάδες, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις. Στο σημείο αυτό, παράγοντες της τουριστικής αγοράς διευκρίνιζαν ότι τα στοιχεία της EXPEDIA για τη Νάξο που ανωνύμως είδαν το φώς της δημοσιότητας πρόσφατα, δεν αφορούν προβλέψεις για το τρέχον έτος και, όπως διευκρινίζεται από την ίδια την εταιρία στην ιστοσελίδα της, αναφέρονται στα έτη 2023 και 2024:

Στο μεταξύ, έκδηλο εμφανίζεται το ενδιαφέρον ταξιδιωτικών ιστοσελίδων για την Πάρο, την ώρα που βρίσκονται σε ολοκλήρωση οι διαδικτυακές επαφές και συνεννοήσεις με παράγοντες της ταξιδιωτικής αγοράς που υποδείχθηκαν από την Πρεσβεία της χώρας αυτής.

Συγκεκριμένα, η αεροπορική εταιρία Air Canada παρουσιάζει την Πάρο ως «το πολύτιμο νησί, στην καρδιά των Κυκλάδων, που είναι τόσο σημαντικό που ο αρχαίος μαρμάρινος πυρήνας του χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της υπέροχης Αφροδίτης της Μήλου και τμημάτων του Παρθενώνα. Ένα από τα λιγότερο γνωστά νησιά αυτού του αγαπημένου ελληνικού αρχιπελάγους, η Πάρος γοητεύει τους ταξιδιώτες με ένα πολυσύχναστο λιμάνι και ήσυχα χωριά που είναι διάσπαρτα ανάμεσα στο ορεινό της τοπίο. Φροντίστε να εξερευνήσετε τα ιστορικά της αξιοθέατα και τις γραφικές παραλίες πριν συνεχίσετε την περιπέτειά σας σε κάποιο άλλο νησί».

Αντίστοιχα, ο Καναδικός Tour Operator Exotica γράφει στην ιστοσελίδα του ότι «η Πάρος είναι μέρος του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων και αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς και κομψούς προορισμούς διακοπών στα ελληνικά νησιά. Ενώ η Μύκονος έχει τη νυχτερινή ζωή και η Σαντορίνη φημίζεται για το δραματικό τοπίο της, η Πάρος προσφέρει το καλύτερο και από τα δύο, και με λιγότερο κόσμο.

Διατηρώντας μεγάλο μέρος από τις ανεξερεύνητες γοητείες της, αν ταξιδέψετε στην Πάρο θα βρείτε κρυμμένα χωριά στις πλαγιές, ανέγγιχτες παραλίες και αυθεντική ελληνική κουζίνα. Από την άλλη, οι πολυτελείς μπουτίκ και η καθαρή λευκή αρχιτεκτονική δίνουν στο νησί μια αίσθηση αποκλειστικότητας. Στην πραγματικότητα, υπάρχει κάτι για όλους σε αυτό το ελληνικό νησί, και ένα ταξίδι στην Πάρο σίγουρα θα σας προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών!».

Τέλος, τον Απρίλιο και τον Ιούλιο συνιστά στους Καναδούς το παράρτημα του Skyscanner στον Καναδά, ενώ το Expedia βαθμολογεί το νησί με 4,7 (στα 5) χαρακτηρίζοντας ως άριστα τα όμορφα τοπία του νησιού.