ΤΕΡΝΑ: Υπεγράφη μνημόνιο συναντίληψης (MoU) με την ουκρανική Ukrhydroenergο για μεγάλα έργα 1,5 δισ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09:27 - 24 Φεβ 2026

ΤΕΡΝΑ: Υπεγράφη μνημόνιο συναντίληψης (MoU) με την ουκρανική Ukrhydroenergο για μεγάλα έργα 1,5 δισ

Γιώργος Αλεξάκης
Υπεγράφη, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (20/2) στο Κίεβο, Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΤΕΡΝΑ και της ουκρανικής Ukrhydroenergo, που είναι  η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Το έγγραφο, όπως αναφέρεται από αρμόδιες πηγές, αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Συμφωνίας (MoU) που υπεγράφη στα μέσα Νοεμβρίου 2025 μεταξύ των δύο εταιρειών. Αντικείμενο του MoU είναι η από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων στην Ουκρανία, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Με την υπογραφή του Εκτελεστικού Εγγράφου Εμπιστευτικότητας, η ΤΕΡΝΑ, θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως τονίζεται αποκτά πρόσβαση σε κρίσιμα τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα έργων κοινού ενδιαφέροντος, με σκοπό την περαιτέρω ωρίμανση και ανάπτυξή τους.

Υπενθυμίζεται ότι το αντικείμενο της συμφωνίας ΤΕΡΝΑ - Ukrhydroenergo περιλαμβάνει την ανάπτυξη και υλοποίηση από κοινού:

    1. Του αντλησιοταμιευτικού σταθμού Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage)
    2. Νέου αντλιοστάσιου ισχύος 220 MW (New Pumping Station)

Σύμφωνα με τη διοίκηση, "πρόκειται για την πρώτη συμφωνία ελληνικού και ευρωπαϊκού Ομίλου υποδομών στον τομέα ενέργειας της Ουκρανίας. Έτσι, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως η μεγαλύτερη και πλέον αξιόπιστη εταιρεία υποδομών στη ΝΑ Ευρώπη, με τεχνογνωσία που αναγνωρίζεται διεθνώς."

Τα δύο παραπάνω έργα βρίσκονται στη Δυτική Ουκρανία και θα υλοποιηθούν καταρχάς στο πλαίσιο του MoU. Παράλληλα, οι δύο εταιρίες εξετάζουν και άλλες ευκαιρίες σε υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα στη χώρα.

Όπως, αναφέρεται, ο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που θα υλοποιήσει η ΤΕΡΝΑ, θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση του ενεργειακού δικτύου και στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ουκρανίας. Αναμένεται, επίσης, να τύχουν σημαντικής υποστήριξης από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς (EBRD, EIB κ.τλ.), συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και ρυθμιστικής συνδρομής.

Η Τελετή Υπογραφής

Το Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας υπέγραψαν ο Εκτελεστικός Διευθυντής Ανάπτυξης Εξωτερικού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Στάθης Νάτσης, και ο CEO της Ukrhydroenergo, Bohdan Sukhetskyi.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο εθνικό περίπτερο «Greece», της Enterprise Greece, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης κατασκευών και υποδομών «KyivBuild Ukraine 2026» στο Κίεβο. Στην εκδήλωση παρέστη ο Υφυπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Mykola Kolishnyk, ενώ υπήρξε διαδικτυακή παρουσία και παρέμβαση του Υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη.

