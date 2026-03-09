Τουρισμός: Τα σήματα και τα πρώτα απόνερα της κρίσης - Το μήνυμα των ξενοδόχων

Πρόωρη χαρακτήρισε την αποτίμηση των οποίων συνεπειών από την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξένοδόχων, κ. Γιάννης Χατζης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (9/3) λίγο πριν την έναρξη του 9ου περιφερειακού συνεδρίου της ΠΟΞ στην πόλη της Καβάλας.

Όπως τόνισε ο Γιάννης Χατζής, οι θετικές ή οι αρνητικές συνέπειες από την κρίση στη Μέση Ανατολή δεν μπορούν να σταθμιστούν ακόμη. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι τις πρώτες δύο με τρεις μέρες του πολέμου είχε καταγραφεί αύξηση των κρατήσεων, ωστόσο, εν συνέχεια υπήρξε ένα σχετικό «πάγωμα», γεγονός που δημιουργεί ένα σκηνικό ασάφειας για την εξέλιξη των πραγμάτων.

Η ενέργεια

Σημείωσε, ωστόσο, ότιη εικόνα με τις τιμές ενέργειας και του πετρελαίου εντείνουν την αβεβαιότητα κάτι που δημιουργεί δυσκολία στην οποία αποτίμηση της κατάστασης για τον ξενοδοχειακό κλάδο.

«Βιώνουμε ξανά μία ακόμη διεθνή κρίση. Τις τελευταίες μέρες όλοι διαπιστώνουμε ένα πάγωμα στις κρατήσεις, που εύλογα προκαλεί ανησυχία. Παρόλα αυτά, πρέπει να κρατάμε τη θετική ατζέντα ψηλά και να παραμένουμε αισιόδοξοι.

Όχι από αφέλεια, αλλά γιατί η Ελλάδα έχει επιδείξει στο παρελθόν εξαιρετική ανθεκτικότητα σε κρίσεις, ανθεκτικότητα που περνά και μέσα από την παραγωγική συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ακριβώς όμως επειδή πρέπει ναείμαστε αισιόδοξοι, οφείλουμε να είμαστε και ρεαλιστές» σημείωσε και πρόσθεσε:

«Σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εγκλωβιστούμε στη φασαρία γεγονότων που δεν περνούν από το χέρι μας. Οφείλουμε να κρατήσουμε καθαρό το βλέμμα μας, να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να δουλέψουμε πάνω σε αυτά που μπορούμε να επηρεάσουμε. Και το βασικότερο από αυτά είναι η διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας των ξενοδοχείων μας» είπε ο πρόεδρος της ΠΟΞ.

Το ΞΕΕ

Ο πρόεδρος του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξανδρος Βασιλικός υπογράμμισε από την πλευρά του ότι είναι νωρίς ακόμα για την εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων από την Μεσανατολική κρίση, ωστόσο τόνισε ότι ο τουρισμός συνολικά έχει επιδείξει υψηλό δείκτη ανθεκτικότητας στηρίζοντας συνολικά την οικονομία.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι από τα 150 εκατομμύρια των αφίξεων της δεκαετίας του 60 σήμερα ο τουρισμός έχει ξεπεράσει το 1,5 δισεκ. αφίξεις.

Αυτό, όπως τόνισε, ο κ. Βασιλικός υπογραμμίζει τη σημασία και το οικονομικό αποτύπωμα του τουρισμού ειδικά για περιφερειακές οικονομίες που δεν έχουν άλλες εναλλακτικές.

Με αυτό τον τρόπο ο κ. Βασιλικός θέλησε να απαντήσει προκαταβολικά και στην κριτική για το ότι «ο τουρισμός αποτελεί μονοκαλλιέργεια και λειτουργεί με όρους ευαισθησίας», απέναντι σε διεθνείς κρίσεις. Οπως σημείωσε και πάλι ο τουρισμός θα αντιμετωπίσει και αυτή τη συγκυρία.

Κλειδί η διάρκεια της κρίσης

Ο αντιπρόεδρος της ΠΟΞ Κωνσταντίνος Μαρινάκος συμφώνησε πως είναι νωρίς ακόμα για την στάθμιση συνεπειών από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η διάρκεια της θα καθορίσει το τι θα συμβεί στα μέτωπο των κρατήσεων αλλά και στα ζητήματα του ενεργειακού κόστους που αποτελούν βασικά σημεία αναφοράς για τα ξενοδοχεία.

Εστιάζοντας στην αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής της Αν. Μακεδονίας Θράκης, ο Γιαννης Χατζής υπογράμμισε ότι στην περιοχή οι ξενοδοχειακές μονάδες χαρακτηρίζονται από την μικρή τους κλίμακα.

Οπως τόνισε είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που ωστόσο αντιμετωπίζουν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού από «επενδυτές» γειτονικών χωρών που μέσα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φαλκιδευουν τον ανταγωνισμό και δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στην εγχώρια αγορά χωρίς να αφήνουν υπεραξία στην ελληνική οικονομία.