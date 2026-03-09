Διαμαντοπούλου: Για το ΠΑΣΟΚ πρώτα είναι η Ελλάδα και ο Ελληνισμός

Στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας (9/3) η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη ρευστότητα των πολέμων, σημείωσε ότι «η παγκόσμια ιστορία και διπλωματία διδάσκει ότι οι προβλέψεις στους πολέμους είναι πάντοτε ατυχείς. Για τον A’ Παγκόσμιο Πόλεμο θεωρούσαν ότι θα κρατήσει λίγες μέρες, το ίδιο και για την Ουκρανία. Όταν επρόκειτο να πέσει το καθεστώς του Σάχη, όλες οι προβλέψεις των μεγάλων αναλυτών της εποχής ήταν ότι θα τον διαδεχθούν οι αριστεροί αξιωματικοί. Προβλέψεις δεν υπάρχουν και νομίζω ότι πλέον είναι μόνο φιλολογικού ενδιαφέροντος. Το σημαντικό είναι να δούμε τι κάνει η δική μας χώρα, τις επιπτώσεις, την προετοιμασία και τα δικά μας προβλήματα».

Κατόπιν, η κα Διαμαντοπούλου έκανε ειδική αναφορά στα σοβαρά ζητήματα του Έβρου και τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, αναφέροντας ότι «έχει γίνει παρέμβαση της Ελλάδας στο θέμα της Βουλγαρίας με αποστολή Patriot, για την κάλυψη του εναέριου χώρου της. Επειδή όμως βρέθηκα στην περιοχή του Έβρου, όπου 150.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει και η καταστροφή είναι τεράστια, θέλω να ρωτήσω: Πώς έχουμε κάνει, πολύ σωστά, αυτή τη συμφωνία με τη Βουλγαρία για την κάλυψη του εναέριου χώρου και δεν μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία για το θέμα των υδάτων;»

Στο ίδιο θέμα πρόσθεσε ότι «το ζήτημα του ποταμού Άρδα, που κάθε φορά πλημμυρίζει και καταστρέφει όλη την περιοχή, εκκρεμεί. Η παλαιά συμφωνία του 1964 έληξε το 2024, και τώρα γίνεται μια συμφωνία μεταξύ του περιφερειάρχη και μιας -μάλλον ιδιωτικής- αρχής στη Βουλγαρία, η οποία θα ανανεώνεται κάθε χρόνο. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα των υποδομών. Επτά χρόνια τώρα δεν έχουν γίνει υποδομές και οι πλημμύρες είναι παντού. Και οι πλημμύρες, όπως ξέρετε, είναι μεγάλο θέμα της χώρας, από τον Έβρο μέχρι το Μοσχάτο, την Καλλιθέα, τη Γλυφάδα και τη Μάνδρα. Και παράλληλα, υπάρχει το θέμα της αποζημίωσης των αγροτών. Οι επτά πληγές του Φαραώ επαναλαμβάνω έχουν πέσει στον Έβρο. Εάν δεν αντιμετωπιστεί το θέμα άμεσα με ειδικό πρόγραμμα για τους αγρότες, στον Έβρο που όλοι αγαπάμε δεν θα υπάρχουν κάτοικοι».

Αναφορικά με την αποστολή της φρεγάτας «Κίμων» στην Κύπρο, υπογράμμισε πως «το ΠΑΣΟΚ, όταν μπαίνει "θέμα Ελλάδας", είναι με την Ελλάδα. Η πολιτική μας είναι πάντοτε για την υπεράσπιση της πατρίδας και του Ελληνισμού. Το ότι πήγε πρώτη η Ελλάδα και η φρεγάτα "Κίμων" εκεί, ήταν μία θετική κίνηση, η οποία όμως πρέπει να συνοδεύεται από τη συνεχή δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί πολεμικά, δεν θα παραχωρήσει για πολεμικούς λόγους τις βάσεις της και ότι η στάση μας είναι καθαρά αμυντική για την υποστήριξη της Κύπρου».

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Υπενθύμισε, παράλληλα, για την ευρωπαϊκή στάση ότι «στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει το άρθρο 42.7, το οποίο ορίζει ότι, όταν απειλείται χώρα της Ένωσης, τότε η Ευρώπη σύσσωμη οφείλει να σταθεί στο πλευρό της. Περιμένουμε λοιπόν ανάλογες κινήσεις συνολικά από την Ε.Ε., πέρα από αυτές των κρατών μελών».

Σχετικά με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού περί εθνικής συσπείρωσης και τις νέες αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις, η Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε ότι «ο Πρωθυπουργός μίλησε για την Ελλάδα που είναι πίσω από τη σημαία. Ναι, η σημαία είναι πάντοτε προτεραιότητα. Αλλά ο σημαιοφόρος, που είναι ο Πρωθυπουργός, πρέπει να φροντίζει να υπάρχει στο έθνος εμπιστοσύνη και ενότητα. Τα ονόματα των υπουργών που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι οποίοι φέρονται να παρακολουθούνταν από ιδιώτες, δύο εκ των οποίων Ισραηλινοί, καθώς και το γεγονός ότι δεν έχουν μιλήσει οι υπουργοί της κυβέρνησης ούτε ο πρώην αρχηγός Εθνικής Άμυνας, και μάλιστα εν μέσω κατηγοριών για κατασκοπεία, δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Η εμπιστοσύνη ενός έθνους και η ενότητά του πρέπει να κατοχυρώνεται από όλες τις πλευρές και με όλες τις κινήσεις. Και αυτό δεν το βλέπω να γίνεται τώρα από την κυβέρνηση. Είναι ένα μείζον ανοιχτό ζήτημα που στο μέλλον θα δημιουργήσει μεγάλα ερωτηματικά. Γιατί είμαστε σε περίοδο εμπόλεμης κατάστασης στην περιοχή μας κοντά και ανακύπτουν ζητήματα κατασκοπείας μέσα από το δικαστήριο και τη δικαιοσύνη».

Τέλος, για την ενεργειακή πολιτική και το κύμα ακρίβειας, σημείωσε ότι «αποτελεί σημείο απόλυτης διαφωνίας μας με την κυβέρνηση. Δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες επενδύσεις στην αποθήκευση, ώστε να αξιοποιούμε την ηλιακή και αιολική ενέργεια, ούτε έχει δοθεί η δυνατότητα σε δήμους, αγροτικούς συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις να παράγουν τη δική τους ενέργεια. Όλα αυτά τώρα έρχονται στην επιφάνεια. Η ΔΕΗ, στην οποία συμμετέχει το ελληνικό δημόσιο, οφείλει να συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών. Το να αυξάνονται οι τιμές, να εισπράττει η κυβέρνηση υπερβάλλοντα φορολογικά έσοδα και στη συνέχεια να μοιράζει διάφορα "pass" στους πολίτες, δεν αποτελεί λύση. Περιμένουμε τις προτάσεις της κυβέρνησης στη Βουλή».