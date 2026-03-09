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ΕΕ: Επαρκή τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου - Η ανησυχία επικεντρώνεται στις υψηλές τιμές ενέργειας
Ειδήσεις
14:08 - 09 Μαρ 2026

ΕΕ: Επαρκή τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου - Η ανησυχία επικεντρώνεται στις υψηλές τιμές ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, παρά τις διαταραχές που έχουν προκληθεί στις εφοδιαστικές αλυσίδες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση (9/3) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.      

Σύμφωνα με το Reuters, σε δηλώσεις της η εκπρόσωπος της ΕΕ, Άννα-Κάισα Ίτκονεν τόνισε ότι η βασική ανησυχία των ευρωπαϊκών αρχών δεν αφορά τόσο την επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού, όσο την έντονη άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Η ίδια σημείωσε ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου που επαρκούν για περίπου 90 ημέρες σε περίπτωση ανάγκης.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που προχωρήσουν σε αποδέσμευση αυτών των αποθεμάτων. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Κομισιόν, καμία χώρα της ΕΕ δεν έχει κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας.

Κλείνοντας, η Ίτκονεν επιβεβαίωσε επίσης ότι οι χώρες της G7 πρόκειται να εξετάσουν το ενδεχόμενο απελευθέρωσης μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου τους κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στην ημέρα.

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