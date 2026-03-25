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«Τουρισμός για Όλους 2026»: Έως 600€ για διακοπές - Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10:50 - 25 Μαρ 2026

«Τουρισμός για Όλους 2026»: Έως 600€ για διακοπές - Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» θα διανείμει ψηφιακές επιταγές διακοπών έως 600 ευρώ για ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής κίνησης. Οι δικαιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση μέσω ψηφιακής κάρτας, ενεργής καθ' όλη τη διάρκεια του 2026, χωρίς γεωγραφικούς ή τύπου καταλύματος περιορισμούς.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ενεργοποίησή του, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση έως και 600 ευρώ για διακοπές εντός Ελλάδας, με στόχο την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και την ελάφρυνση των νοικοκυριών.

Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μόλις εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Ψηφιακή κάρτα για όλη τη χρονιά
Η επιδότηση θα καταβληθεί μέσω ψηφιακής κάρτας, η οποία θα ισχύει για όλο το 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να οργανώσουν τις διακοπές τους χωρίς αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς. Η χρήση της κάρτας είναι ευέλικτη και επιτρέπει επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ωφελούμενου.

Δύο χρονικές περίοδοι αξιοποίησης
Το πρόγραμμα προβλέπει δύο διακριτές φάσεις χρήσης του ποσού:

  • Από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 (περίοδος υψηλής ζήτησης)
  • Από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026 (περίοδος χαμηλής ζήτησης)

Η επιδότηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους, διαφορετικά τυχόν υπόλοιπο χάνεται.

Επιλογή καταλύματος χωρίς περιορισμούς
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη λίστα συνεργαζόμενων καταλυμάτων, γεγονός που επιτρέπει στους δικαιούχους να επιλέξουν ελεύθερα τον προορισμό και τη διαμονή τους, αρκεί η επιχείρηση να διαθέτει POS και τον αντίστοιχο ΚΑΔ.

Κλιμακωτά ποσά ενίσχυσης
Το ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων:

  • 200 ευρώ για τη βασική κατηγορία
  • 300 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, τρίτεκνους και συνταξιούχους
  • 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή για οικογένειες με αντίστοιχες περιπτώσεις
  • Έως 600 ευρώ για ΑμεΑ με τρία ή περισσότερα παιδιά

Με τη νέα αυτή δράση, επιχειρείται να δοθεί ώθηση στην εγχώρια τουριστική αγορά, ενώ παράλληλα ενισχύεται η δυνατότητα περισσότερων πολιτών να πραγματοποιήσουν διακοπές μέσα στη χρονιά.

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