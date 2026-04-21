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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,4% των αφίξεων στα τουριστικά καταλύματα τον Φεβρουάριο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:55 - 21 Απρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,4% των αφίξεων στα τουριστικά καταλύματα τον Φεβρουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση κατέγραψε η τουριστική κίνηση τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με τις αφίξεις να φτάνουν τις 811.585 και τις διανυκτερεύσεις τα 1.764.853, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 811.585 και οι διανυκτερεύσεις σε 1.764.853, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, κατά 2,4% στις αφίξεις και 1,7% στις διανυκτερεύσεις.

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Ειδικότερα, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 1,9% στις αφίξεις και 0,9% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών.

Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,7% και 2,2%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 64,7% και 60,2% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων.

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Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Φεβρουάριο 2026, ανήλθε σε 2,2 ημέρες.

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