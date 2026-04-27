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Η Celestyal ανακοίνωσε την καμπάνια «Μοναδικές Προσφορές στη Μεσόγειο» με τιμές από €499
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20:55 - 27 Απρ 2026

Η Celestyal ανακοίνωσε την καμπάνια «Μοναδικές Προσφορές στη Μεσόγειο» με τιμές από €499

Reporter.gr Newsroom
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Η Celestyal ανακοίνωσε τη νέα της καμπάνια «Μοναδικές Προσφορές στη Μεσόγειο», που περιλαμβάνει εκπτώσεις σε όλες τις κρουαζιέρες της στη Μεσόγειο και την Αδριατική για το 2026 και το 2027.

Η καμπάνια θα διαρκέσει από τις 27 Απριλίου έως τις 2 Ιουνίου 2026 και καλύπτει τις κρουαζιέρες της εταιρείας προς την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κροατία και το Μαυροβούνιο, με την σεζόν παρουσίας της στη Μεσόγειο να εκτείνεται από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο κάθε έτους. Η προσφορά ισχύει για 178 κρουαζιέρες που είναι ήδη διαθέσιμες προς πώληση για το 2026 και το 2027.

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Η καμπάνια «Μοναδικές Προσφορές στη Μεσόγειο», αναδεικνύει όλα όσα κάνουν τη Μεσόγειο τόσο ξεχωριστή, από την πλούσια κληρονομιά και τον πολιτισμό της έως την απίστευτη ποικιλία των προορισμών της. Ως εταιρεία με βαθιές ρίζες στην περιοχή, εδώ είναι που πραγματικά ξεχωρίζουμε, υπογράφοντας μιa casual premium εμπειρία.

Προσφέροντας εκπτώσεις σε ολόκληρο το πρόγραμμα κρουαζιέρων μας στη Μεσόγειο και την Αδριατική, καθιστούμε ακόμη πιο προσιτή για τους ταξιδιώτες την εξερεύνηση πολλών χωρών και πολιτισμών μέσα από ένα ενιαίο, απρόσκοπτο ταξίδι. Είτε πρόκειται για μια σύντομη απόδραση στα ελληνικά νησιά είτε για ένα μεγαλύτερο ταξίδι που περιλαμβάνει την Ιταλία, την Κροατία και το Μαυροβούνιο, οι κρουαζιέρες αυτές συνδυάζουν εξαιρετική αξία με εμπειρίες που λειτουργούν σαν ένα backstage travel pass».

Με το Celestyal Discovery, χωρητικότητας 1.360 επιβατών, οι τιμές για την κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά», με αναχώρηση και επιστροφή στην Αθήνα και προσεγγίσεις στη Μύκονο, το Κουσάντασι, την Πάτμο, την Κρήτη και τη Σαντορίνη, ξεκινούν από 499 ευρώ ανά άτομο.

Με το Celestyal Journey, χωρητικότητας 1.260 επιβατών, οι τιμές για την κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακή Ελλάδα», με αναχώρηση και επιστροφή στην Αθήνα και προσεγγίσεις στο Κουσάντασι, τη Ρόδο, την Κρήτη, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο με διανυκτέρευση και τη Μήλο, ξεκινούν από 819 ευρώ ανά άτομο.

Οι τιμές περιλαμβάνουν γεύματα και απεριόριστα αναψυκτικά στα κυρίως εστιατόρια του πλοίου, βασικό Wi-Fi, όλα τα λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα.

Παράλληλα με την καμπάνια «Μοναδικές Προσφορές στη Μεσόγειο», η Celestyal παρουσιάζει και το μήνυμα «Ταξιδέψτε με Σιγουριά», προσφέροντας στους επισκέπτες μεγαλύτερη σιγουριά κατά την κράτηση. Από τις 27 Απριλίου, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει ευέλικτους όρους κράτησης, χαμηλές προκαταβολές από 50 ευρώ ανά άτομο και συνεχή, 24ωρη υποστήριξη επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το celestyal.com ή καλέστε το 211 1995176.

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