Τουρισμός: «Βαθιά ανάσα» από την εύθραυστη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Στην αφετηρία της φετινής τουριστικής περιόδου, όταν η ελληνική οικονομία προσδοκά νέα ρεκόρ αφίξεων και εσόδων, η επικείμενη έστω και με θολά σημεία συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έρχεται να δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα, η προοπτική συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, πέρα από την επίδραση στην ψυχολογία, οδήγησαν σε σημαντική πτώση του Brent από τα υψηλά που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της κρίσης, με τις αγορές να προεξοφλούν την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή.

Για την Ελλάδα, όπου ο τουρισμός, οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζονται άμεσα από το ενεργειακό κόστος, η εξέλιξη αυτή συνιστά μια σημαντική ανάσα. Ωστόσο, οι αβεβαιότητες στο φόντο της συμφωνίας παραμένουν ισχυρές, καθώς οι ενεργειακές αγορές εξακολουθούν να επηρεάζονται από γεωπολιτικούς κινδύνους, ενώ η πλήρης ομαλοποίηση των πετρελαϊκών ροών και των εφοδιαστικών αλυσίδων θα απαιτήσει χρόνο.

Στην έναρξη της σεζόν

Η συγκυρία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών συμπίπτει με την έναρξη της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία προγραμματισμού πτήσεων, οι αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό προς την Ελλάδα τον Ιούνιο διαμορφώνονται σε 4,74 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 5,2% σε σχέση με πέρυσι. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η μεγαλύτερη αγορά εισερχόμενου τουρισμού με περισσότερες από 1 εκατ. προγραμματισμένες θέσεις και αύξηση 7,8%, ενώ ισχυρή δυναμική εμφανίζουν η Πολωνία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Ελβετία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θετική είναι η εικόνα για βασικούς ελληνικούς προορισμούς όπως η Αθήνα, το Ηράκλειο, η Ρόδος, η Θεσσαλονίκη και τα Χανιά.

Τα πρώτα στοιχεία της χρονιάς, πάντως, δείχνουν ότι ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, το πρώτο τρίμηνο καταγράφηκαν 1,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 14,6% σε ετήσια βάση, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 1,67 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση δεν προήλθε μόνο από την ενίσχυση της ταξιδιωτικής κίνησης αλλά και από την υψηλότερη μέση δαπάνη ανά ταξίδι, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία της ποιότητας και όχι μόνο της ποσότητας των αφίξεων.

Συγκρατημένη η αγορά

Ωστόσο, παρά τα ενθαρρυντικά μηνύματα, η αγορά εξακολουθεί να κινείται με αυξημένη προσοχή. Η τάση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής παραμένει κυρίαρχη, καθώς οι ταξιδιώτες παρακολουθούν στενά τις τιμές και λαμβάνουν αποφάσεις πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης. Σε αυτό το περιβάλλον, η υποχώρηση του κόστους καυσίμων και μεταφορών μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά τόσο για τους ταξιδιωτικούς προϋπολογισμούς όσο και για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Ανάσες για καύσιμα, μεταφορές και τουρισμό

Συνολικά, πάντως, η πτώση της τιμής του Brent αναμένεται να λειτουργήσει ως βαλβίδα αποσυμπίεσης για μια σειρά κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Το κόστος των καυσίμων επηρεάζει άμεσα τις μεταφορές, τη βιομηχανία, την εφοδιαστική αλυσίδα, τον τουρισμό αλλά και το κόστος παραγωγής πλήθους προϊόντων και υπηρεσιών. Εφόσον η αποκλιμάκωση διατηρηθεί, θα μπορούσε να περιορίσει μέρος των πληθωριστικών πιέσεων και να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα επιχειρήσεων που βρέθηκαν αντιμέτωπες με πρωτοφανείς ενεργειακές επιβαρύνσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξέλιξη για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, οι οποίες βρέθηκαν τους τελευταίους μήνες αντιμέτωπες με υπερδιπλασιασμό του κόστους καυσίμων, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα ανάλογων αυξήσεων στους ναύλους. Με δεδομένο ότι η κορύφωση της τουριστικής κίνησης βρίσκεται μπροστά, η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους μπορεί να βελτιώσει τα περιθώρια λειτουργίας του κλάδου και να περιορίσει τις πιέσεις για ανατιμήσεις.

Θετική είναι η επίδραση και στις αερομεταφορές. Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων έχουν ήδη αρχίσει να υποχωρούν από τα υψηλά της κρίσης, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση του κόστους λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Οι αγορές βλέπουν αποκλιμάκωση του κινδύνου

Πάντως, συνοίκά, η προοπτική μιας συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τις διεθνείς αγορές κάτι που επιδρά σημαντικά στην γενικότερη ψυχολογία και προφανώς και στο "τουριστικό κλίμα". Οι χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά, ενώ οι επενδυτές αναθεώρησαν προς το καλύτερο τις εκτιμήσεις τους για τον πληθωρισμό και την παγκόσμια ανάπτυξη.

Μέχρι πρόσφατα, η πιθανότητα παρατεταμένου αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ προκαλούσε έντονη ανησυχία για ένα νέο ενεργειακό σοκ, το οποίο θα μπορούσε να εκτοξεύσει το κόστος ενέργειας διεθνώς και να οδηγήσει τις κεντρικές τράπεζες σε διατήρηση ή ακόμη και περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων.

Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου θεωρείται, επίσης, θετική εξέλιξη και για τις νομισματικές αρχές, καθώς περιορίζει έναν από τους βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Ωστόσο, οι αγορές γνωρίζουν ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας δεν συνεπάγεται αυτόματα και πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν το κλειδί

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, όμως, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αποκατάσταση των πετρελαϊκών ροών δεν θα είναι άμεση. Εκατοντάδες πλοία εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός των συνήθων διαδρομών τους, ενώ απαιτείται χρόνος για την επαναφορά υποδομών, τη διευθέτηση ασφαλιστικών ζητημάτων και την αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοΐας.

Ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ επαναλειτουργήσουν πλήρως, ένα μέρος του λεγόμενου «γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου» αναμένεται να παραμείνει ενσωματωμένο στις τιμές της ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι τα περιθώρια περαιτέρω αποκλιμάκωσης δεν είναι απεριόριστα και ότι η μεταβλητότητα θα συνεχίσει να χαρακτηρίζει τις αγορές.

Οι αστερίσκοι για τον πληθωρισμό

Για την ελληνική οικονομία, η συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η ενεργειακή ακρίβεια εξακολουθεί να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Η Τράπεζα της Ελλάδος, μάλιστα, στο τελευταίο Inflation Monitor, εκτιμά ότι ο ενεργειακός πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και το 2026, ενώ οι αυξήσεις στην ενέργεια έχουν ήδη περάσει σε σημαντικό βαθμό στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών.

Παράλληλα, η εμπειρία δείχνει ότι η μετακύλιση των μειώσεων στις τελικές τιμές γίνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις αυξήσεις. Για τον λόγο αυτό, η πολιτεία καλείται να εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων ή καθυστερημένης προσαρμογής των τιμών προς τα κάτω.

Επιπλέον, όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να τροφοδοτείται και από άλλους παράγοντες, όπως οι αυξήσεις μισθών, τα υψηλότερα ενοίκια, η ισχυρή τουριστική ζήτηση και το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης. Συνεπώς, η πτώση της ενέργειας αποτελεί αναγκαία αλλά όχι επαρκή συνθήκη για την πλήρη αποκλιμάκωση των τιμών.

Πάντως, οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για την πορεία της αγοράς ενέργειας. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν, η πρόοδος των τεχνικών διαπραγματεύσεων και η ταχύτητα επαναφοράς των εξαγωγών πετρελαίου θα καθορίσουν εάν η σημερινή πτώση των τιμών έχει μόνιμα χαρακτηριστικά ή αποτελεί μια προσωρινή αντίδραση των αγορών.