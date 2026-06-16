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«Τουρισμός για όλους»: Έως 600 ευρώ η επιδότηση - Οι δικαιούχοι
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:56 - 16 Ιουν 2026

«Τουρισμός για όλους»: Έως 600 ευρώ η επιδότηση - Οι δικαιούχοι

Reporter.gr Newsroom
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Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ (Β´ 3409/2026) του νέου Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026–2027», ΦΕΚ το οποίο αποτελεί μια αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου, ενσωματώνοντας την εμπειρία των τελευταίων ετών και εισάγοντας σημαντικές καινοτομίες με στόχο τη διεύρυνση των δικαιούχων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου, η υλοποίηση του προγράμματος είναι αποτέλεσμα της στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας με τον Φορέα Υλοποίησης «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» καθώς και με τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμβάλλοντας στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την απρόσκοπτη εφαρμογή του.

Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η α’ φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η β’ φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της β’ φάσης θα αντληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της α΄φάσης, καθώς στόχος είναι η συνεχής ροή του προγράμματος και η κάλυψη της χειμερινής περιόδου τόσο του 2026 όσο και του 2027, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού. Η νέα δομή παρέχει αυξημένη ευελιξία, βελτιωμένη απορρόφηση πόρων και τη δυνατότητα ευρύτερης συμμετοχής των πολιτών.

Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους ενσωματώνει μια σαφή στρατηγική για την ενίσχυση των πλάγιων μηνών (Οκτώβριο έως Απρίλιο), κατευθύνοντας το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού στους μήνες αυτούς, υλοποιώντας στην πράξη την εθνική στρατηγική για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στηρίζοντας τις τοπικές οικονομίες σε όλη τη διάρκεια του έτους. Στο ίδιο πλαίσιο, το πρόγραμμα συνδέεται και με την ευρύτερη καμπάνια του Υπουργείου Τουρισμού για την «Ορεινή Ελλάδα», συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενίσχυση λιγότερο προβεβλημένων ορεινών προορισμών, με στόχο την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και τη διασπορά των επισκεπτών σε όλη την επικράτεια.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα, τα όρια αυξάνονται, μεταξύ άλλων, από 19.000€ σε 21.000€ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000€ σε 33.000€ για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φθάνοντας έως και τα 58.000€, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων.

Ιδιαίτερα σημαντική τομή αποτελεί η πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία, καθώς για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία (≥67%) και σε οικογένειες με τέκνα – άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές και τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής τουρισμού.

Επιπλέον, εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις μεγάλες οικογένειες. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη διαφοροποιείται ουσιαστικά από το πρόγραμμα του 2025, στο οποίο η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Παράλληλα, διατηρείται και αναβαθμίζεται η χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών του κράτους μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, διασφαλίζοντας ταχύτητα, διαφάνεια και ευκολία για τους πολίτες. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ενισχύει την προσβασιμότητα των πολιτών με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και με την υποστήριξη οργανωμένου μηχανισμού εξυπηρέτησης (help desk), διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενίσχυσης παραμένουν ισχυρά, με ποσά επιδότησης που κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων, και με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι με την παρούσα ανακοινώνεται η υπογραφή της σχετικής κανονιστικής πράξης του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026–2027», ενώ η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα λάβει χώρα τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Το «Τουρισμός για Όλους 2026–2027» επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της Πολιτείας για έναν τουρισμό συμπεριληπτικό, βιώσιμο και προσβάσιμο σε όλους, ενισχύοντας την ελληνική οικογένεια, στηρίζοντας τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δημιουργώντας προϋποθέσεις για έναν τουρισμό όλο τον χρόνο, με οφέλη για κάθε περιοχή της χώρας.

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