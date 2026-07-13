Kimpton La Mer Crete: Για 8η συνεχή χρονιά η Γαλάζια Σημαία στην παραλία του ξενοδοχείου

Για όγδοη συνεχή χρονιά βραβεύτηκε με τη Γαλάζια Σημαία η οργανωμένη παραλία του πεντάστερου Kimpton La Mer Crete στον Καβρό Αποκορώνου Χανίων, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική προσήλωσή του στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Το πολυτελές ξενοδοχείο ενηλίκων του Ομίλου Γελασάκη, το οποίο λειτουργεί υπό το brand Kimpton Hotels & Restaurants και αποτελεί μέλος του χαρτοφυλακίου της IHG Hotels & Resorts, συγκαταλέγεται και φέτος στις παραλίες που πληρούν τα αυστηρά διεθνή κριτήρια του προγράμματος της Γαλάζιας Σημαίας.

Η διεθνής αυτή περιβαλλοντική διάκριση, που στην Ελλάδα συντονίζεται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, απονέμεται σε ακτές που διακρίνονται για την εξαιρετική ποιότητα των υδάτων, την καθαριότητα, την ασφάλεια, την οργάνωση, καθώς και για την εφαρμογή πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης και εκπαίδευσης.

Η παραλία του Kimpton La Mer Crete ξεχωρίζει για τα κρυστάλλινα νερά, τις σύγχρονες υποδομές και την αρμονική ένταξή της στο φυσικό τοπίο, ενώ το ξενοδοχείο υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των επισκεπτών του, ενισχύοντας τη φιλοσοφία της υπεύθυνης φιλοξενίας.

Η τελετή έπαρσης της Γαλάζιας Σημαίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, παρουσία του δημάρχου Αποκορώνου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη, της διοίκησης και των εργαζομένων του ξενοδοχείου.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αποκορώνου επισήμανε ότι η πρώτη Γαλάζια Σημαία της φετινής περιόδου υψώθηκε στο Kimpton La Mer Crete, σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη στιγμή συμβολίζει τη συνεχή πρόοδο της περιοχής στον τομέα της ποιότητας των ακτών.

Όπως ανέφερε, όταν ανέλαβε η σημερινή δημοτική αρχή το 2014 ο Αποκόρωνας διέθετε έξι βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία παραλίες, ενώ σήμερα ο αριθμός τους έχει φτάσει τις 17.

«Οι Γαλάζιες Σημαίες δεν χαρίζονται, κατακτώνται με αυστηρά κριτήρια, καθαρές και ασφαλείς ακτές, προστασία του περιβάλλοντος και καθημερινή προσπάθεια. Πίσω από κάθε μία βρίσκονται οι εργαζόμενοι του Δήμου, οι επαγγελματίες του τουρισμού, οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην ποιότητα και οι πολίτες που αγαπούν και σέβονται τον τόπο μας», τόνισε ο κ. Κουκιανάκης, συγχαίροντας τη διοίκηση και το προσωπικό του ξενοδοχείου, καθώς και όλους τους επαγγελματίες που συμβάλλουν στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου των ακτών της περιοχής.

Από την πλευρά της διοίκησης του ξενοδοχείου, η Εύη Τζαγκαράκη-Γελασάκη υπογράμμισε ότι η όγδοη συνεχόμενη βράβευση αποτελεί όχι μόνο αναγνώριση των προσπαθειών του προσωπικού, αλλά και διαρκή υπενθύμιση της ευθύνης της επιχείρησης απέναντι στο περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες της.

Το ξενοδοχείο

Το Kimpton La Mer Crete είναι ένα πεντάστερο resort ενηλίκων με 76 δωμάτια, εκ των οποίων 14 διαθέτουν ιδιωτική πισίνα και 10 κοινόχρηστη πισίνα. Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται δύο εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, εξωτερική πισίνα δίπλα στη θάλασσα, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, πλήρως εξοπλισμένο κέντρο ευεξίας με χώρους θεραπειών, σάουνα, χαμάμ, γυμναστήριο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα ευεξίας.

Παράλληλα, διαθέτει συνεδριακούς και εκθεσιακούς χώρους δυναμικότητας από 25 έως 220 ατόμων, φιλοξενώντας εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.