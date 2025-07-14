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Το FIAT Grande Panda κέρδισε το “Red Dot Award” 2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14:11 - 14 Ιουλ 2025

Το FIAT Grande Panda κέρδισε το “Red Dot Award” 2025

Νίκος Λιβανός
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Με εμπνευσμένη σχεδίαση που δε μοιάζει με τίποτα, το FIAT Grande Panda αποδίδει στο σήμερα το σχήμα του κλασικού Panda, με στοιχεία όπως τα PXL LED φώτα, τα ανακυκλωμένα υλικά και το BAMBOX στο ταμπλό που είναι ντυμένο με ύφασμα από ίνες μπαμπού.

Μια επιτροπή από 43 απόλυτα εξειδικευμένους ή/και ακαδημαϊκού επιπέδου εκλέκτορες, απένειμε στο ολοκαίνουργιο FIAT Grande Panda το “Red Dot Award” 2025. Η βράβευση έγινε κατά τη διάρκεια του Designers’ Night στο Essen της Γερμανίας, ως ακόμα μια αναγνώριση στο μοναδικό σχεδιαστικό ταλέντο των Ιταλών.

Με αμέτρητες στιλιστικές λεπτομέρειες που δίνουν ανυπέρβλητο αισθητικό αποτέλεσμα, το Grande Panda κερδίζει τα πιο θετικά σχόλια με την εμφάνισή του. Με εμφανή SUV χαρακτήρα και τιμή στο εύρος του συμβατικού B-Segment, το Grande Panda εγκαινιάζει την ολοκαίνουργια, Pandastic εποχή της FIAT. Έχει μήκος 3,99 m, ύψος 1,57 m και απόσταση από το έδαφος έως 183 mm, γι’ αυτό και διακρίνεται για την πολυχρηστικότητα και την καθημερινή ευχρηστία.

Άνετο, οικονομικό και ασφαλές, το Grande Panda κάνει πανεύκολη την καθημερινότητα στην πόλη, εξασφαλίζοντας μέγιστη οικονομία και ευκολία χρήσης, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και περιορισμούς από τον Δακτύλιο.

Είναι διαθέσιμο ως υβριδικό με 110 HP και αυτόματο κιβώτιο, αλλά και ως αμιγώς ηλεκτρικό με 113 HP και 320 km μικτή αυτονομία WLTP χάρη στην μπαταρία των 44 kWh. Το Grande Panda Hybrid έχει εισαγωγική τιμή €20.800 ενώ το ηλεκτρικό €22.800, με τον εξοπλισμό σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10”, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, κλιματισμό, αυτόματα φώτα και πολλά ακόμα στοιχεία άνεσης και ασφάλειας.

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