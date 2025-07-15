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Το εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland γιορτάζει την έναρξη παραγωγής του Qashqai με το νέο e-POWER
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
10:19 - 15 Ιουλ 2025

Το εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland γιορτάζει την έναρξη παραγωγής του Qashqai με το νέο e-POWER

Νίκος Λιβανός
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Η Nissan ξεκίνησε την παραγωγή της πιο τεχνολογικά προηγμένης μέχρι σήμερα έκδοσης του Nissan Qashqai στο εργοστάσιο της στο Sunderland.

Η συγκεκριμένη έκδοση είναι εξοπλισμένη με μια νέα γενιά του μοναδικού ηλεκτροκίνητου συστήματος μετάδοσης κίνησης της Nissan, που ονομάζεται e-POWER. Οι αναβαθμίσεις στο σύστημα έχουν επιφέρει την καλύτερη απόδοση καυσίμου στην κατηγορία C-Crossover, με 4,5 λίτρα ανά 100 χλμ. και πιθανή αυτονομία 1.200 χλμ. (WLTP). Παράλληλα, έχουν επιτευχθεί χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και αυξημένη ποιότητα, φέρνοντας την εμπειρία οδήγησης ακόμη πιο κοντά σε αυτήν ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος.

Το λανσάρισμα αυτό συμβαίνει καθώς το εργοστάσιο γιορτάζει το ορόσημο παραγωγής 4,5 εκατομμυρίων Qashqai από το 2006 - κατά μέσο όρο ενός αυτοκινήτου κάθε δυόμισι λεπτά επί 19 χρόνια.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2025 - 10:20
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