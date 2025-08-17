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Το BMW Group στην IAA Mobility 2025: η νέα BMW iX3 γιορτάζει την παγκόσμια πρεμιέρα της
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16:10 - 17 Αυγ 2025

Το BMW Group στην IAA Mobility 2025: η νέα BMW iX3 γιορτάζει την παγκόσμια πρεμιέρα της

Νίκος Λιβανός
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Το BMW Group παρουσιάζει ένα από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα στην ιστορία του στην έκθεση IAA Mobility 2025 στο Μόναχο

Η BMW, η MINI και η BMW Motorrad θα παρουσιάσουν τα νέα τους μοντέλα σε δύο κεντρικές τοποθεσίες κατά τη διάρκεια της έκθεσης IAA Mobility 2025, όπως και στις αντίστοιχες διοργανώσεις του 2021 και του 2023: Το IAA Mobility Summit θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο του Μονάχου (Messe München) – το περίπτερο του BMW Group βρίσκεται στην αίθουσα A1 – ενώ το Open Space του BMW Group θα φιλοξενηθεί στην πλατεία Max-Joseph-Platz, υπό τη σκέπη της Όπερας. Το ευρύχωρο Open Space, έκτασης 3.000 τ.μ., θα είναι ανοιχτό για το κοινό δωρεάν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου (ημέρα επίσημων εγκαινίων) από τις 11:00 έως τις 21:00 CET, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου έως το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου από τις 11:00 έως τις 23:00 CET, και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου από τις 10:00 έως τις 17:00 CET. Το BMW Welt και το Μουσείο της BMW συμμετέχουν επίσης στο σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς για τον χώρο του αυτοκινήτου και της κινητικότητας, με δικές τους εκθέσεις και καινοτόμες ιδέες. Η επίσημη έναρξη του IAA Mobility Summit θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, στις 08:00 π.μ. CET, απευθυνόμενο κυρίως σε επαγγελματίες επισκέπτες και θα παραμείνει ανοιχτό καθημερινά έως την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 18:00 CET.

Η πρεμιέρα της Neue Klasse.
Το BMW Group παρουσιάζει ένα από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα στην ιστορία του στην έκθεση IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, την πόλη όπου και εδρεύει. Η BMW iX3, το πρώτο μοντέλο της νέας οικογένειας Neue Klasse, θα κάνει την επίσημη δημόσια πρεμιέρα της στην έκθεση. Μαζί με την Neue Klasse θα αποκαλυφθεί μια σειρά νέων τεχνολογιών που θα διαδραματίσουν έναν επαναστατικό και πρωτοποριακό ρόλο στο μέλλον σε ολόκληρο το BMW Group. Η νέα BMW iX3 δίνει στο κοινό την πρώτη γεύση από το μεγάλο τεχνολογικό άλμα που έχει πραγματοποιήσει η BMW σε πολλούς τομείς, όπως η ηλεκτρική κινητικότητα, η απεικόνιση και τα συστήματα ελέγχου/χειρισμού, η ψηφιοποίηση, η συνδεσιμότητα, ο σχεδιασμός, η βιωσιμότητα και η τεχνολογική δεκτικότητα. Όλα τα μελλοντικά μοντέλα της BMW θα επωφεληθούν από τις καινοτομίες της Neue Klasse, ανεξαρτήτως του τύπου συστήματος κίνησης που θα διαθέτουν.

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