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Tρία νέα ηλεκτρικά
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04:24 - 23 Αυγ 2025

Tρία νέα ηλεκτρικά

Νίκος Λιβανός
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Η Toyota παρουσίασε για πρώτη φορά, στην Ελλάδα,  τα νέα, αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της. Το Toyota bZ4X, το i Toyota C-HR+ και το Urban Cruiser Electric.

Το λανσάρισμα έγινε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για εκπροσώπους του ειδικού τύπου, όπου και τα τρία μοντέλα υιοθετούσαν τη νέα τεχνολογική φιλοσοφία της φίρμας σε τεχνολογικό επίπεδο.

Tο νέο bZ4X προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας, 57,7 kWh και 73,1 kWh, επιτυγχάνοντας αυτονομία έως και 573 χιλιόμετρα και ισχύ έως 343 ίππους. Διατίθεται για παραγγελίες στην ελληνική αγορά, από 39.820€. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό CH-R+ συνδυάζει την ξεχωριστή coupe-SUV σχεδίαση του σε διαθέσιμες επιλογές μπαταρίας που περιλαμβάνουν χωρητικότητα 57,7 kWh και 77 kWh. Το νέο C-HR+ θα διατίθεται για παραγγελίες στην ελληνική αγορά από 36.990€.Το τρίτο της «παρέας» το Urban Cruiser, η νέα πρόταση που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες ενός σύγχρονου αστικού τρόπου ζωής, διατηρώντας ταυτόχρονα όλα τα γνωρίσματα αξιοπιστίας και ποιότητας που χαρακτηρίζουν τη μάρκα Toyota.Το νέο Urban Cruiser θα είναι διαθέσιμο για παραγγελίες στην ελληνικής αγορά, από το Σεπτέμβριο 2025. Η τεχνολογία Battery & Energy Care Package της Toyota που φέρουν τα νέα της ηλεκτρικά, χαρακτηρίζεται από σειρά καινοτομιών, όπως η ενισχυμένη προστασία της μπαταρίας από πιθανές συγκρούσεις, η προηγμένη παρακολούθηση λειτουργίας και θερμοκρασίας μέσω τριών επιπέδων ελέγχου, η δυνατότητα θερμικής προετοιμασίας για βελτιστοποιημένη απόδοση κατά τη φόρτιση κ.α.

Επίσης, η Toyota θέτει νέα πρότυπα στην εξυπηρέτηση after-sales, παρουσιάζοντας το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα μακροχρόνιας εγγύησης στην αγορά. Στόχος αποτελεί η διασφάλιση πως κάθε οδηγός Toyota απολαμβάνει διαρκή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματός του. Κάθε Toyota μπορεί να απολαμβάνει την προστασία της κορυφαίας εγγύησης, μέχρι και το 11έτος ή τα 200.000χλμ., ενώ για την μπαταρία (υβριδική ή ηλεκτρική) έως 11 έτη ή 1.000.000χλμ.

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