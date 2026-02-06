Toyota: Καθήκοντα CEO αναλαμβάνει ο νυν οικονομικός διευθυντής, Κέντα Κον
Επιχειρήσεις
16:17 - 06 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο Άκιο Τογιόντα, εγγονός του ιδρυτή της Toyota, όρισε νέο διευθύνοντα σύμβουλο τον Κέντα Κον, ο οποίος έχει διατελέσει πρώην προσωπικός του γραμματέας και σήμερα κατέχει τη θέση του οικονομικού διευθυντή της αυτοκινητοβιομηχανίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.  

Ο Κον αναμένεται να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα τον Απρίλιο, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Κότζι Σάτο, ο οποίος θα μετακινηθεί στη θέση του αντιπροέδρου της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κον εντάχθηκε στο δυναμικό της Toyota πριν από 35 χρόνια, αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο Tohoku, όπου σπούδασε οικονομικά. Στην πορεία της καριέρας του, υπηρέτησε ως προσωπικός γραμματέας του Τογιόντα για περίπου οκτώ χρόνια, από το 2008, προτού αναλάβει σταδιακά ανώτερες διοικητικές θέσεις, ανάμεσά τους και εκείνη του οικονομικού διευθυντή.

Ως CFO, είχε την ευθύνη της εποπτείας των οικονομικών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής χρήσης που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2024, όταν η Toyota ανακοίνωσε ιστορικά υψηλά κέρδη, παρά την αυξανόμενη πίεση από τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, όπως η Tesla και η BYD.

Η βαθιά γνώση του Κον στα λογιστικά και στα οικονομικά θεωρείται ο βασικός λόγος για την επιλογή του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, σε μια περίοδο κατά την οποία η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού και των αμερικανικών δασμών.

