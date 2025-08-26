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Eκπτώσεις στα μοντέλα της KGM
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12:00 - 26 Αυγ 2025

Eκπτώσεις στα μοντέλα της KGM

Νίκος Λιβανός
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Νέες μοναδικές προσφορές από την KGM Η KGM, η εταιρεία με 70 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή οχημάτων και έδρα της την Νότιο Κορέα, η οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ, προχωρά άμεσα σε μια εντυπωσιακή προωθητική ενέργεια για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της γκάμας της.

Συγκεκριμένα, με άμεση ισχύ και μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, τα οποία είναι ετοιμοπαράδοτα, ισχύουν οι εξής άκρως δελεαστικές προσφορές:

το Tivoli 1.5lt 135PS από 19.990 ευρώ, τώρα από 18.000 ευρώ

το Tivoli 1.5lt 163PS από 21.990 ευρώ, τώρα από 18.400 ευρώ

το Korando 1.5lt 163PS από 26.990 ευρώ, τώρα από 22.900 ευρώ

το Torres 1.5lt 163PS από 35.390 ευρώ, τώρα από 31.200 ευρώ

το Torres HEV 150PS από 34.690 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ

το Torres EVX 73,4kWh 207PS από 39.190 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ (με τα κίνητρα του “Κινούμαι Ηλεκτρικά”)

Για το μοναδικό διπλοκάμπινο pickup της ελληνικής αγοράς με τιμή κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ: το Musso Diesel 2.2lt 202PS από 35.490 ευρώ, τώρα από 29.990 ευρώτο Musso Grand Diesel 2.2lt 202PS από 38.490 ευρώ, τώρα από 34.990 ευρώ

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