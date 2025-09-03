Παγκόσμιο ντεμπούτο για το Concept THREE της μάρκας IONIQ στα πλαίσια της IAA Mobility 2025

Η Hyundai Motor Company αποκαλύπτει μια teaser εικόνα και ανακοινώνει επίσημα το Concept THREE, το πρώτο compact EV concept της μάρκας IONIQ

Η Hyundai Motor Company έδωσε στη δημοσιότητα μια teaser εικόνα του Concept THREE, του πρώτου compact EV concept της μάρκας IONIQ.

Η Hyundai Motor επιβεβαίωσε επίσημα το όνομα του μοντέλου ως Concept THREE ενόψει του παγκόσμιου ντεμπούτου του στην έκθεση IAA Mobility 2025 που θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο από τις 09 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025. Η συμμετοχή της Hyundai Motor στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της Ευρώπης σηματοδοτεί την επιστροφή της στις Διεθνείς εκθέσεις αυτοκινήτου μετά από τέσσερα χρόνια, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά και την ηγετική της θέση στη βιώσιμη καινοτομία.

Η teaser εικόνα του μοντέλου παρουσιάζει τον μελλοντικό σχεδιασμό του Concept THREE. Το πλευρικό του προφίλ αποκαλύπτει μια τολμηρή στάση διαμορφωμένη από τη σχεδιαστική γλώσσα της Hyundai, Art of Steel. Εμπνευσμένο από τον τρόπο που λυγίζει και ρέει ο χάλυβας, το αμάξωμα διαθέτει σμιλεμένες επιφάνειες, καθαρές και διακριτικές γραμμές που τονίζουν τόσο την κίνηση όσο και την ακρίβεια. Αυτή η εκφραστική πλαϊνή όψη αποτελεί επίσης μια προεπισκόπηση της Aero Hatch, μιας νέας τυπολογίας που επαναπροσδιορίζει τη σιλουέτα ενός συμπαγούς ηλεκτρικού οχήματος.

«Ο σχεδιασμός του Concept THREE ήταν μια ευκαιρία για εμάς να επανεξετάσουμε από την αρχή το συμπαγές ηλεκτρικό (EV) όχημα» δήλωσε ο κ. Simon Loasby, Senior Vice President και Head of Design Center της Hyundai. «Ορίσαμε την τυπολογία «Aero Hatch» για να δημιουργήσουμε μια σιλουέτα που αποτυπώνει την αίσθηση της ροής και διαμορφώνει ένα όμορφο γλυπτό με ιδανικές αναλογίες».

Ο κ. Manuel Schoettle, εξωτερικός σχεδιαστής του Concept THREE, πρόσθεσε: «Η αυθεντικότητα του τρόπου με τον οποίο χειριστήκαμε τον χάλυβα ταιριάζει απόλυτα καθιστώντας το Concept THREE εξαιρετικά μοναδικό και ελπίζουμε ότι θα φέρει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας».

Στον ανοιχτό χώρο της IAA, η Hyundai Motor θα δώσει μια εις βάθος ενημέρωση για το Concept THREE και τον ρόλο του στον επαναπροσδιορισμό της κατηγορίας των compact ηλεκτρικών (EV) οχημάτων.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Hyundai Motor την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.