ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η General Tire παρουσιάζει το νέο all-season ελαστικό Grabber Cross A/S
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
08:39 - 03 Σεπ 2025

Η General Tire παρουσιάζει το νέο all-season ελαστικό Grabber Cross A/S  

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η General Tire, το κορυφαίο brand ελαστικών παγκόσμια, λανσάρει το νέο all-season ελαστικό Grabber Cross A/S, το οποίο συνδυάζει την ασφαλή οδήγηση όλες τις εποχές του χρόνου, με αυξημένες δυνατότητες εκτός δρόμου. Με μήνυμα «On the road and beyond», το νέο 4x4 ελαστικό προσφέρει ασφαλή χειρισμό στην άσφαλτο, προστασία από την υδρολίσθηση, υψηλή χιλιομετρική απόδοση, άνεση και αξιόπιστη πρόσφυση σε ανώμαλα εδάφη.

Για βέλτιστο χειρισμό σε κάθε επιφάνεια, η General Tire ανέπτυξε το Grabber Cross A/S με ενισχυμένο πέλμα και ειδική γόμα, ανθεκτική σε κοψίματα και φθορές.

  • Σε ξηρό οδόστρωμα, τα ειδικά στηρίγματα μεταξύ των μπλοκ προσδίδουν πρόσθετη ακαμψία, εξασφαλίζοντας σταθερότητα, ακριβή χειρισμό και ομοιόμορφη κατανομή πίεσης, ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις και υψηλές ταχύτητες.
  • Σε χαλαρές επιφάνειες, τα εξαγωνικά μπλοκ με αιχμηρές ακμές προσφέρουν υψηλή πρόσφυση, ενώ οι λοξές άκρες των αυλακώσεων βελτιώνουν τις επιδόσεις εκτός δρόμου.
  • Οι πολλαπλές εγκοπές στα μπλοκ του πέλματος ενισχύουν το κράτημα σε βρεγμένους και χιονισμένους δρόμους, ενώ οι ανοιχτοί ώμοι του πέλματος απομακρύνουν γρήγορα το νερό, μειώνοντας αποτελεσματικά τον κίνδυνο υδρολίσθησης.

Σχεδιασμένο για SUV και ηλεκτρικά οχήματα

pp-general-tire-crabbercrossas--1-_64c1c.webp

Το Grabber Cross A/S αποτελεί το νέο project της General Tire σε μία κατηγορία προϊόντων που συνδυάζει υψηλές ταχύτητες στον δρόμο με αξιόπιστες επιδόσεις σε δύσβατα εδάφη.

Το Grabber Cross A/S είναι η είσοδος της General Tire σε μια νέα κατηγορία. Σχεδιασμένο για ασφαλή οδήγηση σε γρήγορους δρόμους αλλά και σε απαιτητικά εκτός δρόμου

περιβάλλοντα, το ελαστικό καλύπτει περίπου το 85% των πιο δημοφιλών crossover SUV μέσω διευρυμένης γκάμας διαστάσεων.

44 διαστάσεις από 16 έως 22 ίντσες

Το νέο Grabber Cross A/S διατίθεται σε 44 διαφορετικές διαστάσεις (16’’–22’’) και φέρει τόσο τη σήμανση M+S όσο και το σύμβολο του χιονονιφάδας, που επιβεβαιώνει την καταλληλότητά του για χειμερινές συνθήκες σύμφωνα με τη νομοθεσία σε χώρες όπως η

Γερμανία και η Γαλλία. Ανάλογα με τη διάσταση, εγκρίνεται για ταχύτητες έως 240 χλμ./ώρα.

Το ελαστικό είναι κατάλληλο για μια μεγάλη γκάμα SUV με ή χωρίς τετρακίνηση – μεταξύ άλλων για τα VW Tiguan, KIA Sorento, Ford Kuga, Mazda CX 90 και Volvo X90 – και φέρει την ένδειξη “EV Compatible”, που πιστοποιεί την καταλληλότητά του και για ηλεκτρικά οχήματα.

Διαθεσιμότητα και επιδόσεις

Το Grabber Cross A/S είναι ήδη διαθέσιμο μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Continental (https://www.continental-tires.gr/car/dealer-locator).

Με το Grabber Cross A/S, η General Tire επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να προσφέρει ασφαλείς, αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις κινητικότητας, τόσο στον δρόμο όσο και πέρα από αυτόν.

Δείτε τις υπόλοιπες σειρές ελαστικών GENERAL TIRE εδώ: https://www.generaltire-tyres.com/gr/el/car/

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

General Tire: Με νέα γκάμα θερινών ελαστικών
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

General Tire: Με νέα γκάμα θερινών ελαστικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ