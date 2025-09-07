Πρεμιέρα της ZEEKR στην Ελλάδα με τα μοντέλα ZEEKR 001, ZEEKR X και ZEEKR 7Χ

Ολόκληρη η γκάμα των μοντέλων της ZEEKR είναι άμεσα διαθέσιμη για παραγγελία και παράδοση, με τιμές που ξεκινούν από €34.990 (ZEEKR X, συμπεριλαμβανόμενου του οφέλους του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά”).

Το λανσάρισμα της ZEEKR στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα κρίσιμο ορόσημο στη στρατηγική παρουσία της ZEEKR για την Ευρώπη, μετά την επιτυχημένη εδραίωση της μάρκας στη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τη Δανία και το Βέλγιο.

Το Αμιγώς Ηλεκτρικό ZEEKR 001: Αναλυτικά

Σχεδίαση

Κομψό και ισχυρό, το ZEEKR 001 έχει μια αδιαμφισβήτητη, επιβλητική παρουσία. Με μήκος 4.955 mm, μεταξόνιο 2.999 mm, κοντούς προβόλους εμπρός και πίσω, έντονα κεκλιμένο παρμπρίζ και «σπορ» γραμμή οροφής, το Shooting Brake αμάξωμα καθηλώνει με τον δυναμικό χαρακτήρα του. Οι καθαρές επιφάνειες τονίζονται διακριτικά από έντονες καμπύλες στους θόλους, ενώ η αεροδυναμική σιλουέτα του (Cd = 0,23) συμβάλλει τόσο στην εντυπωσιακή αυτονομία έως 620 km (WLTP)¹ όσο και στην ησυχία της καμπίνας.

Στο εσωτερικό, η ψηφιακή τεχνολογία αιχμής συναντά ποιοτικά υλικά και εξαιρετική συναρμογή, δημιουργώντας έναν πολυτελή, χαλαρωτικό χώρο. Η πανοραμική οροφή πλημμυρίζει το εσωτερικό με φως, ενώ τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν στάνταρ ηλεκτρική ρύθμιση 12 κατευθύνσεων και θέρμανση, με την έκδοση Privilege να προσφέρει επιπλέον αερισμό και λειτουργία μασάζ με τέσσερα προγράμματα και τρεις εντάσεις. Τα πίσω καθίσματα διαθέτουν θέρμανση και ηλεκτρική ανάκλιση επτά μοιρών.

Σύστημα Κίνησης

Το ZEEKR 001 εφοδιάζεται με μπαταρία 100kWh ιόντων λιθίου (NMC) της CATL, τοποθετημένη χαμηλά στο πάτωμα για ιδανικό κέντρο βάρους και περισσότερη ευρυχωρία. Η τεχνολογία cell-to-pack της CATL αυξάνει την ενεργειακή πυκνότητα και μειώνει το βάρος.

Οι ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 200kW (272hp) και 343Nm ο καθένας. Στις εκδόσεις Performance και Privilege, δύο κινητήρες (εμπρός + πίσω) προσφέρουν συνδυαστικά ισχύ 400kW (544hp) και ροπή 686Nm, με τετρακίνηση και ιδανική κατανομή βάρους 50:50. Η επιτάχυνση είναι καταιγιστική καθώς η επιτάχυνση 0-100 km/h επιτυγχάνεται σε μόλις 3,8 δευτ. Η εναλλαγή από τετρακίνηση σε πισωκίνητη λειτουργία γίνεται σε μόλις 0,4 δευτ., αυξάνοντας την αυτονομία έως και 30 km.

Η έκδοση Long Range, με έναν κινητήρα στον πίσω άξονα, προσφέρει έως 620 km αυτονομίας (WLTP). Με ταχυφόρτιση DC 200kW, η φόρτιση 10-80% ολοκληρώνεται σε 30 λεπτά, ενώ με τον φορτιστή AC 22kW η πλήρης φόρτιση (0-100%) διαρκεί 5,5 ώρες.

Όλες οι εκδόσεις έχουν ικανότητα διέλευσης υδάτων έως 450 mm, χαρακτηριστικό που συναντάται συνήθως σε SUV.

Πλαίσιο & Ανάρτηση

Το ZEEKR 001 έχει ήδη καταρρίψει τέσσερα παγκόσμια ρεκόρ Guiness για ηλεκτρικά οχήματα (συμπεριλαμβανομένου ταχύτερης πλαγιολίσθησης και σλάλομ). Εφοδιασμένο με διπλά ψαλίδια εμπρός και Integral Link πίσω, η έκδοση Privilege διαθέτει επιπλέον ενεργή αερανάρτηση με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ και ρύθμιση ύψους έως 83 mm. Οι υδραυλικοί σύνδεσμοι ενισχύουν την άνεση και μειώνουν τους κραδασμούς.

Ψυχαγωγία & Συνδεσιμότητα

Η καμπίνα διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8”, head-up display 14,7”, κεντρική οθόνη αφής 15,4” και στην έκδοση Privilege μια επιπλέον οθόνη 5,7” πίσω. Ο εικονικός βοηθός υποστηρίζει φυσικές φωνητικές εντολές και διαθέτει λειτουργία εκμάθησης.

Η πλατφόρμα βασίζεται σε δύο επεξεργαστές Qualcomm Snapdragon 8155 (7nm), με 16GB μνήμης, 128GB αποθήκευσης και συνδεσιμότητα 5G. Με ενημερώσεις OTA, το σύστημα παραμένει πάντα επίκαιρο. Το ZEEKR App Store (σε συνεργασία με Harman Ignite/Samsung) προσφέρει εφαρμογές για μουσική, βίντεο, παιχνίδια, πλοήγηση, πρόβλεψη καιρού και σημεία στάθμευσης.

Με την εφαρμογή ZEEKR Connected Mobile, οι οδηγοί ελέγχουν εξ αποστάσεως κλείδωμα/ξεκλείδωμα, κλιματισμό, φώτα, παράθυρα, φόρτιση και ενημερώσεις συντήρησης.

Ασφάλεια & Συστή ματα Υποβοήθησης Οδηγού

Η αρχιτεκτονική SEA της Geely προσφέρει ,κορυφαία προστασία με κλωβό ασφαλείας επιβατών, επτά αερόσακους και 21 συστήματα ADAS.

Το αμάξωμα συνδυάζει ατσάλι υπερυψηλής αντοχής και αλουμίνιο, ενώ οι 28 αισθητήρες (ραντάρ, κάμερες, υπερηχητικά) εξασφαλίζουν πλήρη εποπτεία περιβάλλοντος.

Μεταξύ των συστημάτων περιλαμβάνονται: υποβοήθηση αποφυγής σύγκρουσης εμπρός/πίσω, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, υποβοήθηση ελιγμών έκτακτης ανάγκης, ειδοποίηση εγκάρσιας κυκλοφορίας εμπρός/πίσω και προειδοποίηση ανοίγματος πόρτας.

Το Highway Assist System επεκτείνει το Adaptive Cruise Control με λειτουργίες όπως αυτόματη αλλαγή λωρίδας.

Το Falcon Eye Vidar (με 7 κάμερες 8MP και ραντάρ 250m) και το Mobileye EyeQ5H με διπλό επεξεργαστή (20 φορές ισχυρότερο από την προηγούμενη γενιά) εγγυώνται προηγμένη αντίληψη περιβάλλοντος και μελλοντική αναβάθμιση δυνατοτήτων.

Εκδόσεις | Τιμοκατάλογος | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Εξοπλισμός

ZEEKR 001 Long Range

Τιμή: 59.990€ | 56.990€ με επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιτάχυνση 0–100 km/h: 7,2΄΄

7,2΄΄ Τελική Ταχύτητα: 200 km

200 km Ισχύς: 200 KW / 272 hp

200 KW / 272 hp Μπαταρία: 100 kWh

100 kWh Αυτονομία ( WLTP ) σε συνδυασμένο κύκλο : 620 km

: 620 km Κατανάλωση ενέργειας ( WLTP ): 17,3 kWh/100 km

17,3 kWh/100 km Φόρτιση DC : 200 kW

: 200 kW Φόρτιση DC 3 0%-80%: 30 λεπτά

30 λεπτά Φόρτιση AC: 22 KW

Κύρια Χαρακτηριστικά Βασικού Εξοπλισμού:

15.4" HD Κεντρική Οθόνη Αφής

8,8" HD Οθόνη Οργάνων

4 Προφίλ Οδήγησης

2 Ζώνες Κλιματισμού

Επενδύσεις καθισμάτων και πάνελ θυρών σε οικολογικό δέρμα

12 Ηλεκτρικές ρυθμίσεις καθισμάτων οδηγού & συνοδηγού

Ηλεκτρική ρύθμιση πλάτης πίσω καθίσματος

Θερμαινόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα

Συνδεσιμότητα 5G / WiFi / Hotspot

Ενημερώσεις Over-the-Air

Apple CarPlay

Android Auto

Smart Assistant voice control

Επαγωγική φόρτιση κινητού τηλεφώνου με ισχύ φόρτισης 60W

7 αερόσακοι, μεταξύ των οποίων και ένας μεταξύ των εμπρός επιβατών

360° 3D Πανοραμική Εικόνα

21 Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού – αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2

V2L λειτουργία

Σύνδεση του χρήστη με το αυτοκίνητο μέσω της εφαρμογής ZEEKR app

Προβολείς LED Matrix

Ηλεκτρική Υποβοήθηση Χώρου Αποσκευών

Γυάλινη Πανοραμική Ηλιοροφή

Ζάντες Αλουμινίου 21”



ZEEKR 001 Performance AWD

Τιμή: 65.990€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιτάχυνση 0–100 km/h: 3,8΄΄

3,8΄΄ Τελική Ταχύτητα: 200 km

200 km Ισχύς: 400 KW / 544 hp

400 KW / 544 hp Ηλεκτροκινητήρες: 2

2 Μπαταρία: 100 kWh

100 kWh Αυτονομία ( WLTP ) σε συνδυασμένο κύκλο : 594 km

: 594 km Κατανάλωση ενέργειας ( WLTP ): 18,2 kWh/100 km

18,2 kWh/100 km Φόρτιση DC : 200 kW

: 200 kW Φόρτιση DC 3 0%-80%: 30 λεπτά

30 λεπτά Φόρτιση AC: 22 KW

Κύρια Χαρακτηριστικά Βασικού Εξοπλισμού (επιπρόσθετα του ZEEKR 001 Long Range):

7 Προφίλ Οδήγησης

Ζάντες Αλουμινίου 22”

4 πίστονες δαγκάνες εμπρός

ZEEKR 001 Privilege AWD

Τιμή: 69.990€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιτάχυνση 0–100 km/h: 3,8΄΄

3,8΄΄ Τελική Ταχύτητα: 200 km

200 km Ισχύς: 400 KW / 544 hp

400 KW / 544 hp Ηλεκτροκινητήρες: 2

2 Μπαταρία: 100 kWh

100 kWh Αυτονομία ( WLTP ) σε συνδυασμένο κύκλο : 585 km

: 585 km Κατανάλωση ενέργειας ( WLTP ): 18,5 kWh/100 km

18,5 kWh/100 km Φόρτιση DC : 200 kW

: 200 kW Φόρτιση DC 3 0%-80%: 30 λεπτά

30 λεπτά Φόρτιση AC: 22 KW

Κύρια Χαρακτηριστικά Βασικού Εξοπλισμού (επιπρόσθετα του ZEEKR 001 Long Range):

7" Οθόνη Αφής για τους πίσω επιβάτες

Ενεργή Αερανάρτηση με Συνεχή Έλεγχο Απόσβεσης CDC

3 Ζώνες Κλιματισμού

Εμπρός καθίσματα με σύστημα μασάζ και σύστημα αερισμού

7 Προφίλ Οδήγησης

Προσομειωμένος ήχος κινητήρα

Ηχοσύστημα YAMAHA με 12 ηχεία και subwoofer

Μαύρη Οροφή

Ζάντες Αλουμινίου 22”

Το Αμιγώς Ηλεκτρικό ZEEKR Χ: Αναλυτικά

Σχεδίαση

Το ολοκαίνουργιο ZEEKR X είναι ένα compact luxury SUV, δημιουργημένο τόσο για τις σύγχρονες πόλεις όσο και για τον αστικό τρόπο ζωής, ιδανικός σύντροφος για εξερευνητές και οικογένειες που αναζητούν νέες εμπειρίες και προορισμούς.

Ο σχεδιασμός του συνδυάζει καθαρές επιφάνειες με έντονες λεπτομέρειες και τολμηρή, μοναδική παρουσία, ενώ ταυτόχρονα παραμένει διαχρονικός, χάρη στις αναλογίες που βασίζονται στη «χρυσή τομή» της αρχιτεκτονικής, της τέχνης και του βιομηχανικού σχεδιασμού, αναλογίες που καθορίζουν μέχρι σήμερα τα κορυφαία σχέδια αυτοκινήτων.

Με μήκος 4.432 mm, ύψος 1.566 mm και μεταξόνιο 2.750 mm, το ZEEKR X έχει ιδανικές διαστάσεις για στενούς αστικούς δρόμους, ενώ η εντυπωσιακή του εμφάνιση δεν περνά απαρατήρητη. Ταυτόχρονα, η γοητεία του σχεδιασμού του κρύβεται και σε όσα δεν φαίνονται:

Οι κομψές και λιτές πόρτες έχουν σχεδίαση χωρίς πλαίσιο.

Οι εξωτερικοί καθρέπτες είναι επίσης χωρίς πλαίσιο, μειώνοντας την εμπρόσθια επιφάνεια.

Οι αναδιπλούμενες χειρολαβές συμβάλλουν περαιτέρω στη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης.

Χάρη σε αυτές τις λεπτομέρειες, ο συντελεστής οπισθέλκουσας φτάνει μόλις το 0,28 Cd, βελτιώνοντας τόσο την αυτονομία όσο και την ηχομόνωση του ZEEKR X.

Σύστημα Κίνησης

Όπως και το ZEEKR 001, έτσι και το ZEEKR X χρησιμοποιεί κορυφαία τεχνολογία ηλεκτροκινητήρων και μπαταριών για να προσφέρει αυτονομία, αποδοτικότητα και επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς.

Η μπαταρία 69kWh Λιθίου-Ιόντων, όπως και η μπαταρία 100kWh του 001, χρησιμοποιεί κυψέλες NMC της CATL για μέγιστη ενεργειακή πυκνότητα και ανθεκτικότητα. Με έναν ηλεκτροκινητήρα 200kW (272hp) και 343Nm, ενσωματωμένο στον πίσω άξονα, η έκδοση Long Range επιταχύνει από 0–100 km/h σε μόλις 5,6 δευτερόλεπτα. Με 446 km αυτονομίας ανάμεσα σε φορτίσεις, καλύπτει με άνεση τις μετακινήσεις τόσο εντός και όσο και εκτός αστικού κύκλου.



Η προσθήκη δεύτερου κινητήρα στον εμπρός άξονα στην έκδοση Privilege, ανεβάζει τη μέγιστη ισχύ του συστήματος στην εντυπωσιακή τιμή των 315kW (428hp) και την ροπή στα 543Nm, αρκετά ώστε να εκτοξευτεί από στάση στα 100 km/h σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα, με το πλεονέκτημα της τετρακίνησης για πρόσφυση και έλεγχο. Όπως και στο ZEEKR 001, το σύστημα μετάδοσης μπορεί να εναλλάσσεται αδιάκοπα από τετρακίνηση σε πίσω κίνηση σε μόλις 0,4 δευτερόλεπτα, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αυτονομία, που φτάνει περίπου τα 425 km (βάσει έγκρισης WLTP).

Μια ακόμη τεχνολογία που ενισχύει την αποδοτικότητα του ZEEKR X είναι η αντλία θερμότητας, ενσωματωμένη στο σύστημα κλιματισμού. Αντλώντας ενέργεια από τον εξωτερικό αέρα και χρησιμοποιώντας την για να ζεστάνει την καμπίνα -αντί να βασίζεται αποκλειστικά στον ηλεκτρικό θερμαντήρα- μειώνει την ενέργεια που καταναλώνεται από την μπαταρία και συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της πραγματικής αυτονομίας τον χειμώνα.

Όταν έρθει η στιγμή για επαναφόρτιση, η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC 150kW του ZEEKR X μπορεί να αναπληρώσει την μπαταρία από 10% έως 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά. Χρησιμοποιώντας τον ισχυρό ενσωματωμένο φορτιστή AC 22kW, μια πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες, καθιστώντας τη φόρτιση στο σπίτι γρήγορη και πρακτική.

Πλαίσιο & Ανάρτηση

Η ευέλικτη, αρθρωτή σχεδίαση της αρχιτεκτονικής SEA που χρησιμοποιείται τόσο στο ZEEKR X όσο και στο ZEEKR 001, επιτρέπει την προσαρμογή σε μια ποικιλία διαφορετικών πλαισίων, όπως και κινητήριων συνόλων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε μοντέλου.

Στο ZEEKR X, η εμπρός ανάρτηση διαθέτει γόνατα MacPherson με ελικοειδή ελατήρια, ενώ η πίσω χρησιμοποιεί ανάρτηση πέντε συνδέσμων με ελικοειδή ελατήρια. Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει ευέλικτο και άμεσο χειρισμό, μαζί με ομαλή, αθόρυβη και άνετη κύλιση, είτε σε δρόμους πόλης, είτε σε επαρχιακούς με λακκούβες, είτε ακόμη και σε εκτός δρόμου διαδρομές. Οι υδραυλικοί σύνδεσμοι του πίσω υποπλαισίου προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη απομόνωση από τις ανωμαλίες του οδοστρώματος.

Για να βοηθά τους οδηγούς να παραμένουν σε έλεγχο σε δύσκολες συνθήκες, όπως χιόνι και πάγο, το ZEEKR X διαθέτει το εξαιρετικά γρήγορο Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης ZEEKR (ZTCS). Είναι δέκα φορές ταχύτερο από τα συμβατικά συστήματα ελέγχου πρόσφυσης, καθώς δεν παρακολουθεί την ολίσθηση των τροχών μέσω αισθητήρων ταχύτητας, αλλά απευθείας από την περιστροφή του ίδιου του ηλεκτροκινητήρα.

Συστήματα Infotainment & Συνδεσιμότητας

Το έξυπνο cockpit του ZEEKR X προσφέρει τεχνολογία αιχμής, όπως και το μεγαλύτερο «αδελφό» του μοντέλο, αποδεικνύοντας ότι κάθε ZEEKR έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία χρήστη.

Ο πίνακας οργάνων HD 8,8 ιντσών και η «αιωρούμενη» οθόνη αφής HD 14,6 ιντσών συνδυάζονται με μια εντυπωσιακή οθόνη head-up display επαυξημένης πραγματικότητας (AR-HUD) 24,3 ιντσών. Το AR-HUD μπορεί να προβάλλει γραφικά στο παρμπρίζ που επικαλύπτουν αντικείμενα στο οπτικό πεδίο: για παράδειγμα, μπορεί να ενισχύει τις οδηγίες πλοήγησης ή τις προειδοποιήσεις των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), υποστηρίζοντας καλύτερα τον οδηγό και αυξάνοντας την ασφάλεια.

Μια ακόμη καινοτομία είναι το πανοραμικό σύστημα απεικόνισης 360 μοιρών σε HD. Χρησιμοποιώντας ευρυγώνιες κάμερες, το σύστημα μπορεί να εμφανίζει στην οθόνη αφής μια εξαιρετικά λεπτομερή εικόνα του περιβάλλοντος γύρω από το όχημα. Σε πολυσύχναστα, πολύπλοκα αστικά περιβάλλοντα, υπολογίζει με ακρίβεια την απόσταση αντικειμένων και πεζών, δίνοντας άμεσες προειδοποιήσεις στον οδηγό για πιθανούς κινδύνους.

Μέσω της οθόνης αφής, ο οδηγός μπορεί να επιλέγει ξεχωριστές ρυθμίσεις για το γκάζι, την αναγεννητική πέδηση και το τιμόνι, ώστε να προσαρμόζει τον δυναμικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου σε κάθε οδηγική συνθήκη – από την κίνηση στις ώρες αιχμής μέχρι τις στροφές σε επαρχιακούς δρόμους.

Για να γίνεται κάθε διαδρομή πιο απολαυστική, υπάρχει ένα ειδικά εξελιγμένο ηχοσύστημα Yamaha με 13 ηχεία surround, το οποίο προσφέρει κορυφαία ποιότητα ήχου, επιπέδου home cinema.

Ασφάλεια & Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού

Βασισμένο στην ίδια αρχιτεκτονική SEA με το ZEEKR 001, το αμάξωμα του ZEEKR X χρησιμοποιεί έναν έξυπνο συνδυασμό υλικών, εκ των οποίων το 73% είναι χάλυβας υψηλής αντοχής, για να προσφέρει κορυφαία επίπεδα ασφάλειας, μειώνοντας ταυτόχρονα το βάρος.

Ως απόδειξη της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού του κλωβού ασφαλείας επιβατών, η οροφή μπορεί να αντέξει βάρος εννέα τόνων. Για την ενίσχυση της προστασίας από πλευρικές συγκρούσεις, τόσο για τους επιβάτες όσο και για τη μπαταρία, οι δοκοί απορρόφησης ενέργειας διαθέτουν μια σύνθετη δομή που αποτελείται από οκτώ σωλήνες πολλαπλών στρωμάτων, ικανή να αντέξει πλευρική δύναμη πρόσκρουσης 636kN.

Το ZEEKR X είναι επίσης εξοπλισμένο με επτά αερόσακους. Οι εμπρός αερόσακοι εκτείνονται προς το πλάι των επιβατών, προσφέροντας μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη προστασία για το κεφάλι, ενώ οι πλευρικοί αερόσακοι φτάνουν έως την κολόνα Α, με σχήμα που έχει σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να αποφεύγονται τυχόν κενά. Επιπλέον, οι αερόσακοι αυτοί διατηρούν την πίεσή τους για έξι δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίησή τους, μειώνοντας αποτελεσματικά τον κίνδυνο περαιτέρω τραυματισμού από δευτερογενείς συγκρούσεις.

Όπως και το ZEEKR 001, έτσι και το ZEEKR X διαθέτει πλήρη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS) – όπως Adaptive Cruise Control, Highway Assist, Front and Rear Collision Mitigation Support, Lane Keep Assist, Evasive Maneuver Assist, Front and Rear Cross Traffic Alert, και Door Open Warning.

Εκδόσεις | Τιμοκατάλογος | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Εξοπλισμός

ZEEKR X Core

Τιμή: 37.990€ | 34.990€ με επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιτάχυνση 0–100 km/h: 5,9΄΄

5,9΄΄ Τελική Ταχύτητα: 190 km

190 km Ισχύς: 200 KW / 272 hp

200 KW / 272 hp Μπαταρία: 49 kWh

49 kWh Αυτονομία ( WLTP ) σε συνδυασμένο κύκλο : 330 km

: 330 km Κατανάλωση ενέργειας ( WLTP ): 17,4 kWh/100 km

17,4 kWh/100 km Φόρτιση DC : 130 kW

: 130 kW Φόρτιση DC 3 0%-80%: 30 λεπτά

30 λεπτά Φόρτιση AC: 11 KW

Κύρια Χαρακτηριστικά Βασικού Εξοπλισμού:

14,6" CSD Κεντρική Οθόνη Αφής

8,8" HD Οθόνη Οργάνων

4 Προφίλ Οδήγησης

2 Ζώνες Κλιματισμού

Επενδύσεις καθισμάτων και πάνελ θυρών σε οικολογικό δέρμα

Συνδεσιμότητα 5G / WiFi / Hotspot

Ενημερώσεις Over-the-Air

Apple CarPlay

Android Auto

Smart Assistant voice control

Επαγωγική φόρτιση κινητού τηλεφώνου με ισχύ φόρτισης 60W

7 αερόσακοι, μεταξύ των οποίων και ένας μεταξύ των εμπρός επιβατών

360° 3D Πανοραμική Εικόνα

21 Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού – αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2

V2L λειτουργία

Σύνδεση του χρήστη με το αυτοκίνητο μέσω της εφαρμογής ZEEKR app

Προβολείς LED

Ηλεκτρική Υποβοήθηση Ανοίγματος Χώρου Αποσκευών

Γυάλινη Πανοραμική Ηλιοροφή

Ζάντες Αλουμινίου 19”

ZEEKR X Long Range

Τιμή: 42.990€ | 39.990€ με επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιτάχυνση 0–100 km/h: 5,6΄΄

5,6΄΄ Τελική Ταχύτητα: 190 km

190 km Ισχύς: 200 KW / 272 hp

200 KW / 272 hp Μπαταρία: 69 kWh

69 kWh Αυτονομία ( WLTP ) σε συνδυασμένο κύκλο : 446 km

: 446 km Κατανάλωση ενέργειας ( WLTP ): 16,3 kWh/100 km

16,3 kWh/100 km Φόρτιση DC : 150 kW

: 150 kW Φόρτιση DC 3 0%-80%: 29 λεπτά

29 λεπτά Φόρτιση AC: 11 KW

Κύρια Χαρακτηριστικά Βασικού Εξοπλισμό (επιπρόσθετα του ZEEKR X Core):

6 Ηλεκτρικές ρυθμίσεις καθισμάτων οδηγού & συνοδηγού

Πίσω φιμέ κρύσταλλα

Μαύρη Οροφή

ZEEKR X Priviledge AWD

Τιμή: 47.990€ | 44.990€ με επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιτάχυνση 0–100 km/h: 3,8΄΄

3,8΄΄ Τελική Ταχύτητα: 190 km

190 km Ισχύς: 315 KW / 428 hp

315 KW / 428 hp Ηλεκτροκινητήρες: 2

2 Μπαταρία: 69 kWh

69 kWh Αυτονομία ( WLTP ) σε συνδυασμένο κύκλο : 425 km

: 425 km Κατανάλωση ενέργειας ( WLTP ): 17,2 kWh/100 km

17,2 kWh/100 km Φόρτιση DC : 150 kW

: 150 kW Φόρτιση DC 3 0%-80%: 29 λεπτά

29 λεπτά Φόρτιση AC: 22 KW

Κύρια Χαρακτηριστικά Βασικού Εξοπλισμό (επιπρόσθετα του ZEEKR X Core):

6 Ηλεκτρικές ρυθμίσεις καθισμάτων οδηγού & συνοδηγού

Εμπρός καθίσματα με σύστημα αερισμού

Ηχοσύστημα YAMAHA με 12 ηχεία και subwoofer

Πίσω φιμέ κρύσταλλα

Μαύρη Οροφή

Το Αμιγώς Ηλεκτρικό ZEEKR 7Χ: Αναλυτικά

Σχεδιασμένο στη Σουηδία: Δυναμικό, ξεχωριστό, πολυτελές

Το ZEEKR 7X, βασισμένο στην αρχιτεκτονική SEA (όπως τα ZEEKR 001 και ZEEKR X), παρουσιάζει το νέο σχεδιαστικό πρόσωπο της μάρκας με λεπτούς Matrix LED προβολείς και ενιαία LED φώτα πίσω. Οι αναλογίες του (μήκος 4.787 mm, ύψος 1.650 mm, μεταξόνιο 2.900 mm, ζάντες έως 21") προσδίδουν δυναμισμό και σιγουριά. Η πρακτικότητα ενισχύεται από πορτμπαγκάζ 539 λίτρων και εμπρός χώρο αποθήκευσης (frunk) έως 66 λίτρα.

Το εσωτερικό προσφέρει χώρους αντίστοιχους με SUV μεγάλων κατηγοριών, με πολυτέλεια, κορυφαία άνεση και πρωτοποριακές τεχνολογίες: ηλεκτρικές πόρτες εμπρός/πίσω, καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ (Comfort Pack στην Performance AWD), δημιουργούν μια ξεχωριστή εμπειρία.

Έξυπνη Τεχνολογία για Κάθε Διαδρομή

Με τον πανίσχυρο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8295, τον ταχύτερο που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε ZEEKR, και το νέο HMI τρίτης γενιάς, το ψηφιακό cockpit προσφέρει διαισθητική, καθηλωτική εμπειρία. Η οθόνη αφής 16” είναι ταχύτατη, το σύστημα πλοήγησης βελτιωμένο, ενώ το προαιρετικό AR head-up display 36,2” προβάλλει κρίσιμες πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Η νέα τεχνολογία φωνητικού ελέγχου ZEEKRGPT επιτρέπει αλλαγές σε ρυθμίσεις κλιματισμού ή πλοήγηση με φωνητικές εντολές. Η εφαρμογή ZEEKR Places δίνει πρόσβαση σε πληροφορίες για φόρτιση, εστιατόρια ή προσφορές με βάση την τοποθεσία.

Τα 11 συστήματα καμερών και το ραντάρ προσφέρουν πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού: Adaptive Cruise Control, 3D Digital Surround View, προειδοποίηση εγκάρσιας κυκλοφορίας εμπρός/πίσω, Πλήρες Αυτόματο Park Assist, και απεικόνιση πεζών/αντικειμένων στο καντράν ή Επαυξημένης Πραγματικότητας -HUD. Με τις over-the-air ενημερώσεις, οι δυνατότητες του αυτοκινήτου αναβαθμίζονται συνεχώς.

Ηλεκτρικές Επιδόσεις

Οι εκδόσεις Core και Long Range διαθέτουν κινητήρα που αποδιδει ισχύ 310kW (421PS) και ροπή 440Nm στον πίσω άξονα, με αυτονομία 480 km και 615 km αντίστοιχα.

Η κορυφαία έκδοση Performance AWD με δύο κινητήρες αποδίδει ισχύ 475kW (646PS) και ροπή 710Nm, με την επιτάχυνση 0–100 km/h να επιτυγχάνεται σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα. Διαθέτει off-road mode, ενώ με την προαιρετική αερανάρτηση (με ρύθμιση ύψους έως +45 mm) είναι έτοιμη και για τις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Υπερταχεία Φόρτιση

Η αρχιτεκτονική 800V μειώνει το συνολικό βάρος, αυξάνει την απόδοση και επιτρέπει φόρτιση έως 480kW DC με δυνατότητα επιλογής 3 εκδόσεων:

Core : μπαταρία 75kWh LFP (Golden battery).

: μπαταρία 75kWh LFP (Golden battery). Long Range / Performance: μπαταρία 100kWh NMC υψηλής ενεργειακής πυκνότητας.

Με φορτιστή AC 22kW, η φόρτιση 10–100% ολοκληρώνεται σε 4,5 ώρες (Core) ή 5,5 ώρες (Long Range/Performance), ενώ με φορτιστή DC 360kW, η φόρτιση 10–80% διαρκεί 13 λεπτά για το Core και 16 λεπτά για τις εκδόσεις Long Range και Performance.

Εκδόσεις | Τιμοκατάλογος | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Εξοπλισμός

ZEEKR 7X Core

Τιμή: 54.990€ | 51.990€ με επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιτάχυνση 0–100 km/h: 6,0΄΄

6,0΄΄ Τελική Ταχύτητα: 210 km

210 km Ισχύς: 310 KW / 421hp

310 KW / 421hp Μπαταρία: 75 kWh

75 kWh Αυτονομία ( WLTP ) σε συνδυασμένο κύκλο : 480 km

: 480 km Κατανάλωση ενέργειας ( WLTP ): 17,8 kWh/100 km

17,8 kWh/100 km Φόρτιση DC : 480 kW

: 480 kW Φόρτιση DC 10%-80%: 13 λεπτά

13 λεπτά Φόρτιση AC: 22 KW

Κύρια Χαρακτηριστικά Βασικού Εξοπλισμού:

16" HD Κεντρική Οθόνη Αφής

13" HD Οθόνη Οργάνων

32" Προβολή Επαυξημένης Πραγματικότητας στο οπτικό πεδίο του οδηγού

5 Προφίλ Οδήγησης

3 Ζώνες Κλιματισμού

Επενδύσεις καθισμάτων και πάνελ θυρών σε οικολογικό δέρμα

8 Ηλεκτρικές ρυθμίσεις καθισμάτων οδηγού & συνοδηγού

Ηλεκτρική ρύθμιση πλάτης πίσω καθίσματος

Θερμαινόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα

Συνδεσιμότητα 5G / WiFi / Hotspot

Ενημερώσεις Over-the-Air

Apple CarPlay

Android Auto

Smart Assistant voice control

Νέα τεχνολογία φωνητικού ελέγχου ZEEKRGPT

Επαγωγική φόρτιση κινητού τηλεφώνου με ισχύ φόρτισης 60W

7 αερόσακοι, ο ένας μεταξύ των εμπρός επιβατών

360° 3D Πανοραμική Εικόνα

21 Συστήματα Υποβοήθησης Οδηγού – αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2

Αυτόματο Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης

V2L λειτουργία

Σύνδεση του χρήστη με το αυτοκίνητο μέσω της εφαρμογής ZEEKR app

Προβολείς LED Matrix

Ηλεκτρική Υποβοήθηση Χώρου Αποσκευών

Γυάλινη Πανοραμική Ηλιοροφή με σκίαστρο

Ζάντες Αλουμινίου 19”



ZEEKR 7Χ Long Range

Τιμή: 58.990€ | 55.990€ με επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιτάχυνση 0–100 km/h: 6,0΄΄

6,0΄΄ Τελική Ταχύτητα: 210 km

210 km Ισχύς: 310 KW / 421hp

310 KW / 421hp Μπαταρία: 100 kWh

100 kWh Αυτονομία ( WLTP ) σε συνδυασμένο κύκλο : 615 km

: 615 km Κατανάλωση ενέργειας ( WLTP ): 17,7 kWh/100 km

17,7 kWh/100 km Φόρτιση DC : 480 kW

: 480 kW Φόρτιση DC 10%-80%: 16 λεπτά

16 λεπτά Φόρτιση AC: 22 KW

Κύρια Χαρακτηριστικά Βασικού Εξοπλισμού (επιπρόσθετα του ZEEKR 7X Core):

Ηλεκτρική ρύθμιση Τιμονιού με 4 μνήμες

ZEEKR 7Χ Privilege AWD

Τιμή: 65.990€

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιτάχυνση 0–100 km/h: 3,8΄΄

3,8΄΄ Τελική Ταχύτητα: 210 km

210 km Ισχύς: 475 KW / 646 hp

475 KW / 646 hp Ηλεκτροκινητήρες: 2

2 Μπαταρία: 100 kWh

100 kWh Αυτονομία ( WLTP ) σε συνδυασμένο κύκλο : 543 km

: 543 km Κατανάλωση ενέργειας ( WLTP ): 19,9 kWh/100 km

19,9 kWh/100 km Φόρτιση DC : 480 kW

: 480 kW Φόρτιση DC 10%-80%: 16 λεπτά

16 λεπτά Φόρτιση AC: 22 KW

Κύρια Χαρακτηριστικά Βασικού Εξοπλισμού (επιπρόσθετα του ZEEKR 7X Core):

Ηλεκτρική ρύθμιση Τιμονιού με 4 μνήμες

6 Προφίλ Οδήγησης