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Μήνας Ηλεκτροκίνησης Skoda: Hλεκτροκίνηση με όφελος έως 6.000 € και πακέτο φόρτισης
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:25 - 16 Σεπ 2025

Μήνας Ηλεκτροκίνησης Skoda: Hλεκτροκίνηση με όφελος έως 6.000 € και πακέτο φόρτισης

Νίκος Λιβανός
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Με αφορμή την 9η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης, η Skoda εγκαινιάζει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης Skoda» και καλεί τους οδηγούς να κάνουν το επόμενο βήμα στην προσωπική τους εμπειρία κινητικότητας.

Στο πλαίσιο της ενέργειας, τα κορυφαία ηλεκτρικά SUV της μάρκας – Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé – προσφέρονται με συνολικό όφελος έως 6.000 €*, ενώ κάθε νέος πελάτης αποκτά δωρεάν το ολοκληρωμένο πακέτο φόρτισης αξίας 840 €** σε συνεργασία με την Protergia, που περιλαμβάνει Wallbox Elli Charger Connect και υπηρεσία μελέτης/τοποθέτησης.

Το συνολικό όφελος των 6.000 € περιλαμβάνει την προωθητική ενέργεια Skoda e-Bonus αξίας 3.000 € καθώς και το κρατικό πρόγραμμα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Έτσι, η απόκτηση ενός ηλεκτρικού Skoda γίνεται πιο προσιτή και πιο ελκυστική από ποτέ.

Περισσότερο από μια προωθητική ενέργεια, ο Μήνας Ηλεκτροκίνησης Skoda συμβολίζει τη διαρκή τεχνολογική και προϊοντική εξέλιξη της μάρκας. Η Skoda, με βαθιές ρίζες και μακρά ιστορία στην αυτοκίνηση, εξελίσσεται σήμερα σε πρωταγωνιστή της νέας εποχής της ηλεκτροκίνησης.

Η πλήρης γκάμα των ηλεκτρικών SUV Skoda Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid, την αιχμή της τεχνολογίας συνδεσιμότητας και την απαράμιλλη άνεση που χαρακτηρίζει τα SUV της Skoda. Μοντέλα που προσφέρουν ελευθερία χωρίς περιορισμούς, με μηδενικούς ρύπους και καθημερινή πρακτικότητα – από τις αστικές μετακινήσεις έως τις οικογενειακές αποδράσεις και τις πιο ξεχωριστές lifestyle εμπειρίες.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Skoda προσκαλεί τους οδηγούς να ζήσουν μια εμπειρία που συνδυάζει το συναίσθημα με την καινοτομία.

Η ενέργεια ισχύει έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 για πελάτες λιανικής.

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