Η BMW παρουσιάζει το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse. Η νέα γενιά της BMW iX3 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό Sports Activity Vehicle (SAV) που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη χαρακτηριστική οδηγική απόλαυση της μάρκας, χάρη στην τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, την αυτονομία των 800 χλμ., την ισχύ φόρτισης 400 kW, τη νέα σχεδιαστική γλώσσα, το BMW Panoramic iDrive και μια ολιστική φιλοσοφία βιωσιμότητας. Η πρωτοποριακή αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών και λογισμικού – με τέσσερις «υπερεγκεφάλους» (superbrains) υψηλής απόδοσης που καλύπτουν τη δυναμική οδήγηση, την αυτοματοποιημένη οδήγηση, το infotainment και τις βασικές λειτουργίες άνεσης – ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο επίπεδο ψηφιακών εμπειριών. Παράλληλα, το «Heart of Joy» και η διαχείριση της δυναμικής οδήγησης μυεί τους πελάτες σε ένα απαράμιλλο επίπεδο δυναμικής συμπεριφοράς, ακρίβειας και αποδοτικότητας. Η νέα BMW iX3 θα γιορτάζει την παγκόσμια πρεμιέρα της στην διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου IAA Mobility 2025 στο Μόναχο.

Για το BMW Group, η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας BMW iX3 αποτελεί ορόσημο στη διαδικασία μετασχηματισμού της εταιρείας. Ως ο πρώτος εκπρόσωπος της Neue Klasse, το SAV προσφέρει μια πρώτη εμπειρία των πιο σύγχρονων εξελίξεων στην ηλεκτροκίνηση, την ψηφιοποίηση και την κυκλική οικονομία. «Η Neue Klasse είναι το μεγαλύτερο project μας με προσανατολισμό στο μέλλον και σηματοδοτεί ένα τεράστιο άλμα προόδου σε τεχνολογίες, οδηγική εμπειρία και σχεδιασμό», δηλώνει ο Oliver Zipse, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG. «Σχεδόν όλα πάνω της είναι νέα, αλλά ταυτόχρονα είναι πιο BMW από ποτέ. Ολόκληρη η γκάμα των προϊόντων μας θα επωφεληθεί από τις καινοτομίες που εισάγει η Neue Klasse – ανεξάρτητα από την τεχνολογία του συστήματος κίνησης. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα τολμηρό όραμα είναι πλέον πραγματικότητα: η BMW iX3 είναι το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse που περνά στη μαζική παραγωγή. Δεν φέρνουμε μόνο στο δρόμο την επόμενη γενιά ενός από τα πιο επιτυχημένα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματά μας, αλλά εγκαινιάζουμε και μια νέα εποχή για την BMW».

Ως το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse που κυκλοφορεί στο δρόμο, η νέα γενιά της BMW iX3 σηματοδοτεί ένα άλμα προόδου σε σχέση με την προκάτοχό της, που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια μιας συμβατικής αλλαγής μοντέλου. Η νέα BMW iX3 έχει σχεδιαστεί εξαρχής για αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα. Το όχημα συνδυάζει έναν εξωτερικό σχεδιασμό με δυναμική παρουσία και άνετους χώρους στο εσωτερικό, προσφέροντας υψηλή ευελιξία, συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσθετου αποθηκευτικού χώρου κάτω από το καπό. Η τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς εξασφαλίζει αισθητή αύξηση ισχύος, αποδοτικότητας, αυτονομίας και ταχύτητας φόρτισης.

Μια νέα αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού ενσωματώνει τέσσερις προηγμένες μονάδες ελέγχου με περισσότερες από 20 φορές μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής τεχνολογίας Heart of Joy για το σύστημα μετάδοσης και τη διαχείριση της δυναμικής οδήγησης μέσω του λογισμικού BMW Dynamic Performance Control. Το BMW Panoramic iDrive, βασισμένο στο BMW Operating System X και στα πιο πρόσφατα συστήματα αυτοματοποιημένης οδήγησης, προσφέρει υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης στην εμπειρία χρήστη, επιτρέποντας στον οδηγό και το όχημα να συνεργάζονται πιο ουσιαστικά και διαισθητικά από ποτέ. Παράλληλα, η νέα BMW iX3 σημειώνει σημαντική πρόοδο στην υπεύθυνη χρήση πόρων, μέσω της επιλογής υλικών, της ανακυκλωσιμότητας και των αντίστοιχων διαδικασιών παραγωγής.

Το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Debrecen της Ουγγαρίας. Το αμιγώς ηλεκτρικό SAV θα βγει από τη γραμμή συναρμολόγησης του εργοστασίου από το φθινόπωρο του 2025, με πρώτο το μοντέλο BMW iX3 50 xDrive που αποδίδει ισχύ 345 kW/470 hp, και προσφέρει αυτονομία έως 800 χιλιόμετρα (προσωρινή τιμή) σύμφωνα με το πρότυπο WLTP και ηλεκτρική τετρακίνηση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός entry-level μοντέλου. Οι βασικότερες αγορές για τη νέα BMW iX3 είναι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ. Η παραγωγή μιας έκδοσης, προσαρμοσμένης ειδικά στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών στην Κίνα, θα ξεκινήσει στο εργοστάσιο του Shenyang ήδη από το 2026.