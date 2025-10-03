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Tο νέο εργοστάσιο του BMW Group ξεκινά τη μαζική παραγωγή της BMW iX3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
10:43 - 03 Οκτ 2025

Tο νέο εργοστάσιο του BMW Group ξεκινά τη μαζική παραγωγή της BMW iX3

Νίκος Λιβανός
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Το BMW Group εισέρχεται στην τελική φάση πριν από την έναρξη παραγωγής του πρώτου μοντέλου της Neue Klasse.

Η μαζική παραγωγή της νέας BMW iX3 θα ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου στο εργοστάσιο του BMW Group στο Debrecen της Ουγγαρίας, τη νεότερη και πλέον καινοτόμο μονάδα του παγκόσμιου δικτύου παραγωγής της εταιρείας.

«Η έναρξη της μαζικής παραγωγής της BMW iX3 σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το νέο μας εργοστάσιο στο Debrecen έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί αποκλειστικά σύμφωνα με το στρατηγικό μας όραμα για το iFACTORY. Ψηφιακό από την πρώτη στιγμή, προσφέρει μια νέα διάσταση στην αποδοτική παραγωγή χωρίς ορυκτά καύσιμα», δηλώνει ο Milan Nedeljković, μέλος του Δ.Σ. της BMW AG, αρμόδιος για την Παραγωγή.

Το BMW iFACTORY εκφράζει το στρατηγικό όραμα της εταιρείας για την παραγωγή, που βασίζεται σε αποδοτικές και εκσυγχρονισμένες δομές, υπεύθυνη διαχείριση πόρων και αξιοποίηση ψηφιακών καινοτομιών, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, το BMW Group έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μεγάλο αριθμό καινοτόμων συστημάτων και διαδικασιών στο εργοστάσιο του Debrecen.

«Αναλάβαμε την πρόκληση να κατασκευάσουμε ένα εντελώς νέο όχημα, ως το πρώτο project σε ένα εντελώς νέο εργοστάσιο – και να το υλοποιήσουμε με τον πιο αποδοτικό και στοχευμένο τρόπο. Απλοποιήσαμε τις διαδικασίες, μειώσαμε την πολυπλοκότητα, επικυρώσαμε ψηφιακά κάθε στάδιο και αξιοποιήσαμε συστηματικά την τεχνογνωσία σε όλο το παγκόσμιο δίκτυό μας. Το αποτέλεσμα είναι ένα εργοστάσιο με αποδοτική παραγωγή, καινοτόμες διαδικασίες και την ευελιξία να ενσωματώνει επιπλέον μοντέλα», τονίζει ο Hans-Peter Kemser, επικεφαλής του εργοστασίου του BMW Group στο Debrecen.

Όπως συμβαίνει με κάθε νέο μοντέλο, η παραγωγική δυναμικότητα για τη νέα BMW iX3 θα αυξηθεί σταδιακά μετά την έναρξη της παραγωγής. Ως πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, η iX3 αναδεικνύει τις πιο πρόσφατες καινοτομίες σε σχεδιασμό και τεχνολογία, που θα καθορίσουν ολόκληρη τη γκάμα της μάρκας στο μέλλον.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 10:44
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