Η Dacia ξεκινά από το μηδέν, ανακαλύπτοντας το «λαϊκό» ηλεκτρικό όχημα του μέλλοντος

Tο Dacia Hipster Concept είναι 100% ηλεκτροκίνητο και προσαρμοσμένο στις καθημερινές ανάγκες, με στόχο τον περιορισμό έως και 50% του αποτυπώματος άνθρακα, σε σύγκριση με τα σημερινά ηλεκτρικά οχήματα.

Από τις αρχές του 21ου αιώνα, η αγορά του αυτοκινήτου στράφηκε – ειδικά λόγω της επιβολής αυστηρής νομοθεσίας και της στροφής προς τον εξηλεκτρισμό – προς αυτοκίνητα ακόμα πιο μεγάλα, πιο βαριά, πιο εξελιγμένα... και μοιραία πιο ακριβά.

Σε αυτό το περιβάλλον, της λογικής «όλο και περισσότερα», η Dacia παραμένει ευλαβικά πιστή στο στόχο που την οδήγησε σε επιτυχία τις δύο τελευταίες δεκαετίες: δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην ουσία της αυτοκίνησης, σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Ποια όμως θα ήταν πραγματικά η ουσία στο μέλλον; Πώς θα εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση, σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο; Ας πούμε ότι ξεκινάμε από λευκό χαρτί. Εδώ βρίσκεται η πρόκληση την οποία έχει να αντιμετωπίσει η Dacia: η εκ νέου ανακάλυψη ενός αυτοκινήτου για τους πολλούς.

Romain Gauvin, Επικεφαλής Προηγμένου Σχεδιασμού και Εξωτερικού Design της Dacia: «Αυτό είναι το πιο ‘Daciaκό’ project στο οποίο έχω δουλέψει ποτέ. Ένα project που περιλαμβάνει και την ανακάλυψη, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα».

DACIA HIPSTER CONCEPT: ΤΟ «ΛΑΪΚΟ» ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Για τη σχεδίαση του Dacia Hipster Concept, οι ομάδες εργασίας της Dacia ξεκίνησαν από τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών και τον τρόπο που χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους καθημερινά. Εν ολίγοις, εστίασαν στα ουσιώδη.

Το Dacia Hipster Concept είναι ένας σύντροφος για την καθημερινή ζωή: ευέλικτο, πρακτικό και οικονομικό.

Stéphanie Chiron, Dacia Advanced Product Manager:

“Το Dacia Hipster Concept, έχει όλα όσα θα μπορούσατε να ζητήσει κανείς από ένα καθημερινό όχημα, με μήκος μόλις 3μέτρα, ύψος 1,52 και πλάτος 1,55μέτρα: τέσσερεις πραγματικές θέσεις και ένα πορτμπαγκάζ με χωρητικότητα που μπορεί να ρυθμιστεί από τα 70 έως τα 500 λίτρα”.

Τιμές ρεκόρ: Το Dacia Hipster Concept προσφέρει πραγματική ευρυχωρία σε ένα εξαιρετικά συμπαγές αμάξωμα, αντιπροσωπεύοντας μια μοναδική πρόταση που δεν υπάρχει προς το παρόν στην αγορά.

Το Dacia Hipster Concept πηγαίνει την προσέγγιση της Dacia στο θέμα του βάρους, σε άλλο επίπεδο. Είναι 20% ελαφρύτερο από το Spring. Αυτό είναι αποτέλεσμα της συνολικής οικολογικής προσέγγισης της Dacia: μικρότερο βάρος σημαίνει λιγότερες πρώτες ύλες και λιγότερη σπατάλη ενέργειας στην κατασκευή. Το μικρότερο βάρος, σημαίνει επίσης και λιγότερη ενέργεια για την κίνηση. Το όραμα του Dacia Hipster Concept, σε σχέση με τα καλύτερα ηλεκτρικά οχήματα που διατίθενται σήμερα, είναι να επιτευχθεί μείωση έως και 50% στο αποτύπωμα άνθρακα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος.

Το Dacia Hipster Concept αισθάνεται το ίδιο άνετα όταν κινείται στην πόλη, στους επαρχιακούς δρόμους ή στα προάστια. Σχεδιάστηκε για καθημερινή χρήση, προσφέροντας αυτονομία για τις καθημερινές διαδρομές με δύο μόνον πλήρεις φορτίσεις την εβδομάδα. Το Dacia Hipster Concept φτιάχτηκε για να ικανοποιήσει τις πραγματικές ανάγκες των πελατών. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, το 94% των οδηγών διανύουν λιγότερα από 40 km την ημέρα.

Με το Spring, η Dacia ήταν η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που έκανε τόσο προσιτή την ηλεκτροκίνηση. Με το Dacia Hipster Concept, η Dacia θέλει να προχωρήσει αυτή τη φιλοσοφία ένα βήμα παραπέρα, στοχεύοντας στη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης που αδυνατούσε μέχρι σήμερα να βρει μία λύση στις δικές της οικονομικές δυνατότητες. Η μέση τιμή ενός καινούργιου αυτοκινήτου στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 77%, μεταξύ 2010 - 2024, ξεπερνώντας κατά πολύ την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα πιο επιτυχημένα λαοφιλή αυτοκίνητα διακρίνονταν όλα για το πρωτοποριακό τους design.

Romain Gauvin, επικεφαλής τμήματος Advanced Design & Exterior Design της Dacia: «Φιλοδοξώντας να εφεύρουμε ξανά το αληθινό αυτοκίνητο του λαού, προσπαθήσαμε να του δώσουμε ένα ξεχωριστό και αξέχαστο design. Να δημιουργήσουμε ένα αυτοκίνητο που να μπορεί να σχεδιαστεί με τρεις γραμμές από ένα μολύβι.»

Το Dacia Hipster Concept ξεχωρίζει για την εξαιρετικά απλή και στιβαρή του σχεδίαση: ένα αμάξωμα σταθερά τοποθετημένο πάνω σε τέσσερεις τροχούς, ακροβολισμένους στις τέσσερεις γωνίες του. Η πλήρης απουσία εμπρός και πίσω προβόλων είναι εμφανής.

Αυτή η απλότητα αντικατοπτρίζεται στη σχεδίαση του μπροστινού μέρους, το οποίο είναι εντελώς οριζόντιο και ενσωματώνει κομψούς προβολείς που δίνουν στο Dacia Hipster Concept μια σοβαρή και ταυτόχρονα φιλική όψη.

Στο πίσω μέρος, έχει δοθεί προτεραιότητα στη λειτουργικότητα: η πόρτα του χώρου αποσκευών καλύπτει όλο το πλάτος του Dacia Hipster Concept και ανοίγει σε δύο μέρη για να παρέχει άνετη πρόσβαση στο εσωτερικό του πορτμπαγκάζ.

Πιστό φιλοσοφία της σχέσης ‘design – κόστους’, το Dacia Hipster Concept διαθέτει έναν καινοτόμο σχεδιασμό πίσω φώτων. Τοποθετημένα πίσω από το τζάμι της πόρτας του πορτμπαγκάζ, δεν χρειάζονται δικό τους διαφανές κάλυμμα.

Με βάση τη συγκεκριμένη προσέγγιση, το Dacia Hipster Concept έχει σχεδιαστεί με ένα μόνο χρώμα αμαξώματος και μόνο τρία βαμμένα τμήματα: το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και τα στοιχεία εισόδου στις πλευρικές πόρτες.

Η στιβαρότητα του σχεδιασμού του Dacia Hipster Concept, τονίζεται ακόμα περισσότερο χάρη στα πλευρικά προστατευτικά από Starkle® – ένα υλικό που παράγεται μερικώς από ανακύκλωση, και δημιουργήθηκε από τους μηχανικούς της Dacia – και από την εμπρός και πίσω ποδιά που ενσωματώνονται στο αμάξωμα, ακολουθώντας τη σχεδιαστική προσέγγιση της Dacia για στιβαρά αυτοκίνητα, προορισμένα για υπαίθριες δραστηριότητες.

Το Dacia Hipster Concept δεν μοιάζει με κανένα άλλο όχημα. Στοχεύει απευθείας στην ουσία, και αυτό γίνεται αντιληπτό από την πρώτη ματιά: οι εξωτερικές χειρολαβές έχουν δώσει τη θέση τους σε ιμάντες, μία ελαφρύτερη, φθηνότερη και πρακτικότερη λύση.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΣΑ, ΠΑΡΑ τις ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το εσωτερικό του Dacia Hipster Concept έχει βελτιστοποιηθεί, προσφέροντας μοναδική ευρυχωρία, παρά τις συμπαγείς εξωτερικές του διαστάσεις.

Στο εσωτερικό διατηρούνται οι κυβοειδείς μορφές σε απόλυτη ταύτιση με το σχήμα του αμαξώματος, ιδιαίτερα τα εντελώς κάθετα παράθυρα και το παρμπρίζ, με στόχο να αξιοποιηθεί πλήρως ο διαθέσιμος χώρος. Το γυάλινο μπροστινό τμήμα της οροφής συμβάλλει καθοριστικά στη φωτεινότητα της καμπίνας, τονίζοντας την αίσθηση της ευρυχωρίας. Για τη μείωση του κόστους και του βάρους, τα πλαϊνά παράθυρα είναι συρόμενα.

Στην καμπίνα του Dacia Hipster Concept μπορούν να φιλοξενηθούν άνετα μέχρι και τέσσερεις ενήλικες. Τα καθίσματα για οδηγό και τον συνοδηγό είναι ίδια (σε επιφάνεια επαφής) με αυτά του Dacia Sandero, εξασφαλίζοντας άνεση, ορατότητα και ασφάλεια στον δρόμο. Η πρόσβαση στις πίσω θέσεις διευκολύνεται από το μεγάλο άνοιγμα της πόρτας και το κάθισμα του συνοδηγού που ανακλίνεται προς τα εμπρός.

Η Dacia έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη σχεδίαση των καθισμάτων, προκειμένου να συνδυάσει την άνεση και την ευχρηστία, με τη μείωση του βάρους και του κόστους. Η σχεδίασή τους έχει απλοποιηθεί, αποτελούμενη από ένα ορατό πλαίσιο που συνδυάζεται αρμονικά με μία ζεστή και ευχάριστη στην αφή υφασμάτινη ταπετσαρία.

Τα μπροστινά καθίσματα ενώνονται σχηματίζοντας ένα μονοκόμματο σύνολο, ένα απλό και φιλόξενο χαρακτηριστικό που αποτελεί άλλη μια αναφορά στα εμβληματικά δημοφιλή αυτοκίνητα του παρελθόντος. Τέλος, τα ανοιχτά προσκέφαλα παίζουν και αυτά το ρόλο τους στη βελτιστοποίηση του βάρους.

Σχεδιασμένο για την πραγματική ζωή, το Dacia Hipster Concept προσαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις της καθημερινότητας. Χάρη στο αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα, η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ μπορεί να κυμαίνεται από τα 70 λίτρα με τέσσερις επιβάτες, έως τα 500 λίτρα με δύο επιβάτες.

Για την ενίσχυση του αισθήματος άνεσης και ασφάλειας, το ταμπλό ενσωματώνει δύο αερόσακους, για οδηγό και συνοδηγό.

Για να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες του καθενός, το εσωτερικό του Dacia Hipster Concept ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία «YouClip®». Με το στάνταρ εξοπλισμό να περιλαμβάνει μόνο τα απολύτως απαραίτητα, το εσωτερικό μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, με την τοποθέτηση αξεσουάρ από τη γκάμα της YouClip® που έχει εξελίξει η Dacia. 11 σημεία στερέωσης YouClip βρίσκονται στο ταμπλό, στα πάνελ των θυρών και στο εσωτερικό του πορτμπαγκάζ, και μπορούν να δεχθούν διάφορα αξεσουάρ, όπως ποτηροθήκες, υποβραχιόνια, φώτα οροφής κ.λπ.

Συνδεσιμότητα και ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν πλέον θεμελιώδη συστήματα, συμβάλλοντας στην απλοποίηση και τη βελτιστοποίηση της καθημερινής χρήσης του αυτοκινήτου, με χαρακτηριστικότερη τη βάση σύνδεσης smartphone, η οποία παραμένει πιστή στη φιλοσοφία BYOD (Bring Your Own Device/Φέρε τη Δική σου Συσκευή) της Dacia, δίνοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ smartphone και αυτοκινήτου.

Το smartphone γίνεται ακόμα και ψηφιακό κλειδί ξεκλειδώματος και εκκίνησης του αυτοκινήτου. Μόλις ο οδηγός καθίσει πίσω από το τιμόνι, το smartphone λειτουργεί σαν οθόνη πολυμέσων εμφανίζοντας την προτιμώμενη εφαρμογή πλοήγησης. Λειτουργεί, επίσης, και σαν ηχοσύστημα του αυτοκινήτου, καθώς συνδέεται μέσω Bluetooth με ένα φορητό ηχείο, που είναι συμβατό με το YouClip.