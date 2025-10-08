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To Citroën C3 VAN έχει ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13:02 - 08 Οκτ 2025

To Citroën C3 VAN έχει ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά

Νίκος Λιβανός
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To Citroën C3 VAN έχει ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά, όντας διαθέσιμο στο Επίσημο Δίκτυο Διανομέων της Citroën με τιμή εκκίνησης 20.713€ για την έκδοση με κινητήρα βενζίνης και 29.500€ για την αμιγώς ηλεκτρική.

Η Citroën παρουσιάζει το νέο C3 VAN, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά και κατακτά την κορυφή στην κατηγορία των CAR VAN. Συγκεκριμένα, για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, το Citroën C3 VAN βρίσκεται στην 1η θέση με 71 ταξινομήσεις και ποσοστό 38,6%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.

Το νέο C3 VAN έρχεται να καλύψει τις ανάγκες κάθε επαγγελματία που αναζητά ευελιξία, συμπαγείς διαστάσεις και οικονομία. Με ανανεωμένη, καινοτόμο σχεδίαση που εκφράζει τη γαλλική μάρκα και με πλούσιο εξοπλισμό, αντικαθιστά επάξια το ήδη επιτυχημένο μοντέλο της Citroën, θέτοντας νέα στάνταρ στην κατηγορία.

Κινητήρες και απόδοση:

Το νέο Citroën C3 VAN διατίθεται σε δύο εκδόσεις, βενζίνης και αμιγώς ηλεκτρική:

  • Βενζινοκινητήρας PureTech 1.2lt με ισχύ 100 ίππων και μέγιστη ροπή 250 Nm από τις 1.750 σ.α.λ. Οι εκπομπές CO₂ ανέρχονται σε 128 g/km, ενώ η μικτή κατανάλωση φτάνει τα 5,7 lt/100 km (WLTP).

  • Ηλεκτρική έκδοση ë-C3 VAN με ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων (83 kW) και αυτόματο κιβώτιο μίας σχέσης με λειτουργία ανάκτησης ενέργειας στο φρενάρισμα. Η μπαταρία 44 kWh προσφέρει αυτονομία έως 323 km σε συνδυασμένο κύκλο (WLTP), με μέση κατανάλωση 17,3–17,4 kWh/100 km.

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Εξοπλισμός και τεχνολογίες:

Το νέο C3 VAN είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και άνεσης, προσφέροντας τεχνολογίες αιχμής που συναντώνται σε επιβατικά οχήματα. Ο εξοπλισμός του είναι αντίστοιχος με την επιβατική έκδοση PLUS.

Εξωτερικός σχεδιασμός:

  • Προβολείς τεχνολογίας LED
  • Περιμετρικά προστατευτικά στους θόλους των τροχών και τα μαρσπιέ
  • Μαύρες γυαλιστερές μπάρες οροφής

Εσωτερικό & Infotainment

  • Κεντρική οθόνη αφής 10,25’’
  • Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay® & Android Auto™
  • Καθίσματα Citroën Advanced Comfort με ρύθμιση ύψους στο κάθισμα οδηγού
  • οδηγού με ρύθμιση ύψους

Άνεση & Ασφάλεια

  • Active Safety Brake, Collision Warning Alert, Lane Keep Assist, Speed Limit Information, Driver Attention Alert, High Beam Assist.
  • Ανάρτηση Citroën Advanced Comfort
  • Ηλεκτρικό χειρόφρενο (ηλεκτρική έκδοση)
  • Πακέτο Visibility: Αυτόματη λειτουργία φώτων & υαλοκαθαριστήρων
  • Αισθητήρας βροχής με αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων
  • Air Condition
  • πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με ηχητική υποβοήθηση,
  • ηλεκτρικοί/θερμαινόμενοι/αναδιπλούμενοι καθρέπτες

Διαστάσεις και χώρος φόρτωσης

Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του, το νέο Citroën C3 VAN προσφέρει ιδιαίτερα πρακτικό και ευρύχωρο χώρο φόρτωσης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του επαγγελματία.

Εξωτερικές διαστάσεις

  • Μήκος: 4.015 mm
  • Πλάτος: 2.017 mm (με καθρέπτες ανοιχτούς) / 1.813 mm (με καθρέπτες κλειστούς)
  • Ύψος: 1.567 mm (χωρίς μπάρες οροφής) / 1.577 mm (με μπάρες οροφής)

Εσωτερικές διαστάσεις φόρτωσης

  • Μήκος: 1.131 mm
  • Πλάτος: 1.015 mm
  • Ύψος: 535–931 mm (μέγιστο εσωτερικό ύψος)
  • Ύψος χώρου κάτω από την εταζέρα: 515 mm
  • Ωφέλιμος όγκος: 0,61 – 1,06 m³

Με τον ιδανικό συνδυασμό σχεδίασης, τεχνολογίας, αποδοτικών κινητήρων και ευελιξίας, το νέο Citroën C3 VAN καθιερώνεται ως η απόλυτη λύση για τον σύγχρονο επαγγελματία, κάνοντας δεδομένη την εμπορική του επιτυχία στην Ελλάδα.

Το νέο μοντέλο της γαλλικής μάρκας επωφελείται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση η οποία ισχύει για όλη την γκάμα επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών Citroen.

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