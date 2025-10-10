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Η ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής της Volvo Cars κάνει πρεμιέρα στο προσεχές EX60
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07:43 - 10 Οκτ 2025

Η ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής της Volvo Cars κάνει πρεμιέρα στο προσεχές EX60

Νίκος Λιβανός
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Η ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής της Volvo Cars, που κάνει πρεμιέρα στο προσεχές EX60, είναι σύμφωνα με το TIME μια από τις Καλύτερες Εφευρέσεις του 2025.

Η πρώτη στον κόσμο ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής, που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο προσεχές αμιγώς ηλεκτρικό SUV Volvo EX60, επιλέχθηκε από το TIME ως μία από τις Καλύτερες Εφευρέσεις του 2025.

Σήμερα, το TIME αποκάλυψε την ετήσια λίστα του με τις Καλύτερες Εφευρέσεις, η οποία περιλαμβάνει 300 πολύ σημαντικές καινοτομίες που αλλάζουν τη ζωή μας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Volvo Cars έχει την τιμή να περιλαμβάνεται στη λίστα, με την τελευταία καινοτομία της στην ασφάλεια.

Η νέα ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής σχεδιάστηκε για να προστατεύει ακόμα καλύτερα τους επιβάτες, προσαρμοζόμενη στις κυκλοφοριακές συνθήκες και στο άτομο που τη φορά.

«Είμαστε περήφανοι που το TIME μάς επιβραβεύει ως ηγέτη στην ασφάλεια των αυτοκινήτων», λέει η Åsa Haglund (Όσα Χάγκλουντ), Eπικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars. «Με τη ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής στο προσεχές EX60, αξιοποιούμε δεδομένα πραγματικού χρόνου για προσαρμογή σε συγκεκριμένες συνθήκες και στο άτομο που τη φορά - παρέχοντας πιο έξυπνη, εξατομικευμένη προστασία που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των τραυματισμών.»

Αξιοποιώντας δεδομένα πραγματικού χρόνου από τους προηγμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς αισθητήρες του αυτοκινήτου, το σύστημα μπορεί να εξατομικεύει την προστασία, μέσω προσαρμογής στην εκάστοτε συνθήκη και σε μοναδικά χαρακτηριστικά του ατομικού προφίλ οδηγών και επιβατών, όπως το ύψος, το βάρος, το σχήμα του σώματος και η θέση του καθίσματος.

Για παράδειγμα, ένας πιο σωματώδης επιβάτης σε μία σοβαρή σύγκρουση θα δεχθεί υψηλότερο φορτίο από τη ρύθμιση της ζώνης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού στο κεφάλι του. Κατ’ αναλογία, ένας επιβάτης με μικρότερες σωματικές διαστάσεις σε μία πιο ήπια σύγκρουση θα δεχθεί χαμηλότερο φορτίο από τη ρύθμιση της ζώνης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος κατάγματος στα πλευρά του.

Οι δυνατότητες της νέας ζώνης ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να βελτιώνονται συνεχώς μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων λογισμικού. Καθώς η Volvo Cars συγκεντρώνει περισσότερες πληροφορίες, το αυτοκίνητο μπορεί να βελτιώνει την αντίληψή του για τους επιβάτες, την προσαρμογή του σε νέα σενάρια και τις στρατηγικές απόκρισης.

Πρόκειται για μία εφεύρεση που καταδεικνύει το πώς η Volvo συνεχίζει να πρωτοπορεί στις καινοτομίες ασφαλείας για να προστατεύει καλύτερα τους ανθρώπους, αξιοποιώντας πληροφορίες από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Το περασμένο έτος, ακόμα μία λειτουργία ασφαλείας της Volvo κατέκτησε μία θέση στη λίστα του TIME με τις Καλύτερες Εφευρέσεις του 2024. Το πρωτοποριακό Σύστημα Ανάλυσης Οδηγικής Συμπεριφοράς, που εξοπλίζει τα Volvo EX90 και ES90, χρησιμοποιεί τεχνολογία ανίχνευσης σε πραγματικό χρόνο, για να μπορεί να ανιχνεύσει εάν ένας οδηγός είναι υπό την επήρεια μέθης, κουρασμένος ή αφηρημένος, ώστε το αυτοκίνητο να παρεμβαίνει για να παρέχει υποστήριξη εφόσον χρειαστεί.

Η νέα ζώνη ασφαλείας θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο προσεχές Volvo EX60, που θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 21 Ιανουαρίου 2026, σε εκδήλωση που θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

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