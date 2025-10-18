Changan Deepal S07: Η νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης για την ελληνική αγορά

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Το Changan Deepal S07 αποτελεί τη ναυαρχίδα της νέας γενιάς ηλεκτρικών SUV της Changan και σηματοδοτεί τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς σε ένα πιο έξυπνο, συνδεδεμένο και βιώσιμο μέλλον κινητικότητας.

Συνδυάζει κομψό σχεδιασμό, τεχνολογία αιχμής και πραγματική οδηγική απόλαυση, αποτελώντας τον ιδανικό πρεσβευτή της Changan Hellas στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV. Με δυναμική σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλή ποιότητα κατασκευής, το S07 απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα premium, αμιγώς ηλεκτρικό SUV με ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Τεχνολογία & καινοτομίες

Το Deepal S07 βασίζεται στην πλατφόρμα SDA (Smart Digital Architecture) της Changan — μια έξυπνη, software-defined αρχιτεκτονική που επιτρέπει συνεχείς αναβαθμίσεις over-the-air (OTA), βελτιώνοντας λειτουργίες οδήγησης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας.

Διατίθεται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικό BEV, εξοπλισμένο με μπαταρία συνολικκής χωρητικότητας 79,97kWh τελευταίας γενιάς, που προσφέρει έως 475 km αυτονομία WLTP και εξαιρετική θερμική σταθερότητα.

Το ενιαίο σύστημα ηλεκτροκίνησης 7 σε 1 της Changan ενσωματώνει τον ηλεκτροκινητήρα, το κιβώτιο, τον inverter και πέντε ακόμη βασικές μονάδες σε μία συμπαγή δομή, εξασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση, αξιοπιστία και κορυφαίες επιδόσεις.



Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 160 kW (218 PS) και 320 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7.9 δευτερόλεπτα.

Υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 100 kW, με δυνατότητα αναπλήρωσης 30%–80% σε λιγότερο από 35 λεπτά, και onboard charger AC 11 kW.

Συστήματα Ευφυούς Οδήγησης

Ενσωματώνει την Huawei Qiankun ADS SE πλατφόρμα υποβοήθησης οδηγού, με λειτουργίες: NCA (Navigation Cruise Assist) για ημιαυτόνομη οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους με αυτόματες αλλαγές λωρίδας , Urban Lane Change & Traffic Jam Assist για κίνηση σε πυκνή κυκλοφορία, 360° Surround View & Intelligent Cockpit Monitoring .





πλατφόρμα υποβοήθησης οδηγού, με λειτουργίες: Διαθέτει προηγμένο σύστημα αυτόματης πέδησης (AEB), Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, και Driver Monitoring System με ανίχνευση κόπωσης.

Σχεδίαση & Εσωτερικό

Η σχεδίαση του Deepal S07 ακολουθεί τη φιλοσοφία “Symbiotic Aesthetics” , με καμπυλωτές γραμμές coupe-SUV , φωτιστική υπογραφή LED και απόλυτα αεροδυναμική σιλουέτα (Cd 0.26) .

ακολουθεί τη φιλοσοφία , με , και . Το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από minimal cockpit , premium υλικά , και εργονομική διάταξη εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία “Driver First”.

, , και εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία “Driver First”. Ενσωματώνει AR Head-Up Display (HUD) , 15,6″ κεντρική οθόνη αφής , 12,3″ ψηφιακό πίνακα οργάνων , και αντίστροφη προβολή πληροφοριών για τον συνοδηγό.

, , , και για τον συνοδηγό. Διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα με αερισμό, θέρμανση και λειτουργία μνήμης, καθώς και ενσύρματη και ασύρματη φόρτιση κινητών.

Άνεση, Ασφάλεια & Συνδεσιμότητα

Εφοδιασμένο με το SDA Smart Cockpit , το S07 προσφέρει έξυπνη φωνητική υποβοήθηση AI , ενσωματωμένη πλοήγηση , και προσωποποιημένο περιβάλλον οδήγησης .

, το S07 προσφέρει , , και . Η συνδεσιμότητα βασίζεται σε 5G module , με over-the-air (OTA) αναβαθμίσεις , Car-to-Home και Car-to-Cloud λειτουργίες.

, με , και λειτουργίες. Στα στοιχεία ασφάλειας περιλαμβάνονται 9 αερόσακοι, ενισχυμένο πλαίσιο αλουμινίου και υψηλής αντοχής χάλυβα, καθώς και ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών μέσω AI Vision.

Το όραμα & η θέση στην αγορά

Η κυκλοφορία του Deepal S07 σηματοδοτεί τη στρατηγική επέκταση της Changan στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα, με στόχο να προσφέρει ποιοτικά, τεχνολογικά προηγμένα και βιώσιμα ηλεκτρικά οχήματα.

Το S07 έχει σχεδιαστεί με έμφαση στις ανάγκες του ευρωπαϊκού οδηγού, συνδυάζοντας εργονομία, τεχνολογία αιχμής και ασφάλεια σε ένα ολοκληρωμένο SUV νέας γενιάς.

Διαθεσιμότητα & τιμές στην Ελλάδα

Η διάθεση στην Ελλάδα ξεκινά με την κορυφαία έκδοση ULTRA, η οποία συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό, προηγμένες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας.

CHANGAN DEEPAL S07 RWD ULTRA Ζάντες αλουμινίου Dark Superior 20'' ● Head-up Display με AR ● Online πλοήγηση ● Ηλεκτρικές Κρυφές Θυρολαβές ● Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών ● Αυτόματη Αναδίπλωση Πλαϊνών Καθρεφτών ● Frameless παράθυρα με φιμέ κρύσταλλα ● Πανοραμική γυάλινη οροφή / ηλεκτρικό σκίαστρο οροφής ● Καθίσματα με επένδυση vegan δέρματος ● Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 10 σημείων ● Εμπρός καθίσματα θερμαινόμενα / με εξαερισμό ● Ασύρματη φόρτιση smartphone ● Προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου ταχύτητας - (lACC) ● Ανίχνευση τυφλού σημείου ● Προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης ● Κάμερα περιμετρικής ορατότητας 360° ● Ασύρματη σύνδεση Apple Carplay + Andriod Auto ● Ανακλινόμενη οθόνη αφής 15,6″ (Sunflower) ● Ασύρματη φόρτιση smartphone 40 W ● Σύστημα Vehicle-to-Load ●

Κύρια χαρακτηριστικά & τεχνικά στοιχεία

Κατηγορία Mεσαίο / D‑SUV Διαστάσεις (Μ × Π × Υ) 4.750 × 1.930 × 1.625 mm Μεταξόνιο 2.900 mm Τύπος κίνησης πίσω (Rear‑Wheel Drive, RWD) Μπαταρία 79,97 kWh (τύπου NMC) Αυτονομία (WLTP) 475 χλμ Μέγιστη ισχύς 160 kW / 218 PS Μέγιστη ροπή 320 N·m Φόρτιση (DC) 30 % → 80 % σε ~30 λεπτά Λειτουργίες & τεχνολογία V2L (Vehicle‑to‑Load), έξυπνα συστήματα ανάκτησης ενέργειας, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS)

Το CHANGAN DEEPAL S07, μετην έκδοση ULTRA ξεχωρίζει για την ιδιαίτερα ανταγωνιστική του σχέση value for money, συνδυάζοντας premium εξοπλισμό με προσιτό κόστος για την κατηγορία. Σε συνδυασμό με το EV Bonus της Changan Hellas και την κρατική επιδότηση, η απόκτησή της γίνεται πιο προσιτή από ποτέ.