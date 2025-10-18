ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Changan Deepal S07: Η νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης για την ελληνική αγορά
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14:57 - 18 Οκτ 2025

Changan Deepal S07: Η νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης για την ελληνική αγορά

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Changan Deepal S07 αποτελεί τη ναυαρχίδα της νέας γενιάς ηλεκτρικών SUV της Changan και σηματοδοτεί τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς σε ένα πιο έξυπνο, συνδεδεμένο και βιώσιμο μέλλον κινητικότητας.

Συνδυάζει κομψό σχεδιασμό, τεχνολογία αιχμής και πραγματική οδηγική απόλαυση, αποτελώντας τον ιδανικό πρεσβευτή της Changan Hellas στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV. Με δυναμική σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλή ποιότητα κατασκευής, το S07 απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα premium, αμιγώς ηλεκτρικό SUV με ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Τεχνολογία & καινοτομίες

Το Deepal S07 βασίζεται στην πλατφόρμα SDA (Smart Digital Architecture) της Changan — μια έξυπνη, software-defined αρχιτεκτονική που επιτρέπει συνεχείς αναβαθμίσεις over-the-air (OTA), βελτιώνοντας λειτουργίες οδήγησης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας.
Διατίθεται αποκλειστικά ως αμιγώς ηλεκτρικό BEV, εξοπλισμένο με μπαταρία συνολικκής χωρητικότητας 79,97kWh τελευταίας γενιάς, που προσφέρει έως 475 km αυτονομία WLTP και εξαιρετική θερμική σταθερότητα.

Το ενιαίο σύστημα ηλεκτροκίνησης 7 σε 1 της Changan ενσωματώνει τον ηλεκτροκινητήρα, το κιβώτιο, τον inverter και πέντε ακόμη βασικές μονάδες σε μία συμπαγή δομή, εξασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση, αξιοπιστία και κορυφαίες επιδόσεις.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 160 kW (218 PS) και 320 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7.9 δευτερόλεπτα.
Υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 100 kW, με δυνατότητα αναπλήρωσης 30%–80% σε λιγότερο από 35 λεπτά, και onboard charger AC 11 kW.

Συστήματα Ευφυούς Οδήγησης

  • Ενσωματώνει την Huawei Qiankun ADS SE πλατφόρμα υποβοήθησης οδηγού, με λειτουργίες:
    • NCA (Navigation Cruise Assist) για ημιαυτόνομη οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους με αυτόματες αλλαγές λωρίδας,
    • Urban Lane Change & Traffic Jam Assist για κίνηση σε πυκνή κυκλοφορία,
    • 360° Surround View & Intelligent Cockpit Monitoring.

  • Διαθέτει προηγμένο σύστημα αυτόματης πέδησης (AEB), Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, και Driver Monitoring System με ανίχνευση κόπωσης.

Σχεδίαση & Εσωτερικό

  • Η σχεδίαση του Deepal S07 ακολουθεί τη φιλοσοφία “Symbiotic Aesthetics”, με καμπυλωτές γραμμές coupe-SUV, φωτιστική υπογραφή LED και απόλυτα αεροδυναμική σιλουέτα (Cd 0.26).
  • Το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από minimal cockpit, premium υλικά, και εργονομική διάταξη εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία “Driver First”.
  • Ενσωματώνει AR Head-Up Display (HUD), 15,6″ κεντρική οθόνη αφής, 12,3″ ψηφιακό πίνακα οργάνων, και αντίστροφη προβολή πληροφοριών για τον συνοδηγό.
  • Διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα με αερισμό, θέρμανση και λειτουργία μνήμης, καθώς και ενσύρματη και ασύρματη φόρτιση κινητών.

Άνεση, Ασφάλεια & Συνδεσιμότητα

  • Εφοδιασμένο με το SDA Smart Cockpit, το S07 προσφέρει έξυπνη φωνητική υποβοήθηση AI, ενσωματωμένη πλοήγηση, και προσωποποιημένο περιβάλλον οδήγησης.
  • Η συνδεσιμότητα βασίζεται σε 5G module, με over-the-air (OTA) αναβαθμίσεις, Car-to-Home και Car-to-Cloud λειτουργίες.
  • Στα στοιχεία ασφάλειας περιλαμβάνονται 9 αερόσακοι, ενισχυμένο πλαίσιο αλουμινίου και υψηλής αντοχής χάλυβα, καθώς και ανίχνευση πεζών και δικυκλιστών μέσω AI Vision.

Το όραμα & η θέση στην αγορά

Η κυκλοφορία του Deepal S07 σηματοδοτεί τη στρατηγική επέκταση της Changan στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα, με στόχο να προσφέρει ποιοτικά, τεχνολογικά προηγμένα και βιώσιμα ηλεκτρικά οχήματα.

Το S07 έχει σχεδιαστεί με έμφαση στις ανάγκες του ευρωπαϊκού οδηγού, συνδυάζοντας εργονομία, τεχνολογία αιχμής και ασφάλεια σε ένα ολοκληρωμένο SUV νέας γενιάς.

Διαθεσιμότητα & τιμές στην Ελλάδα

Η διάθεση στην Ελλάδα ξεκινά με την κορυφαία έκδοση ULTRA, η οποία συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό, προηγμένες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας.

CHANGAN DEEPAL S07 RWD

ULTRA

Ζάντες αλουμινίου Dark Superior 20''

Head-up Display με AR

Online πλοήγηση

Ηλεκτρικές Κρυφές Θυρολαβές

Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών

Αυτόματη Αναδίπλωση Πλαϊνών Καθρεφτών

Frameless παράθυρα με φιμέ κρύσταλλα

Πανοραμική γυάλινη οροφή / ηλεκτρικό σκίαστρο οροφής

Καθίσματα με επένδυση vegan δέρματος

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 10 σημείων

Εμπρός καθίσματα θερμαινόμενα / με εξαερισμό

Ασύρματη φόρτιση smartphone

Προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου ταχύτητας - (lACC)

Ανίχνευση τυφλού σημείου

Προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης

Κάμερα περιμετρικής ορατότητας 360°

Ασύρματη σύνδεση Apple Carplay + Andriod Auto

Ανακλινόμενη οθόνη αφής 15,6″ (Sunflower)

Ασύρματη φόρτιση smartphone 40 W

Σύστημα Vehicle-to-Load

Κύρια χαρακτηριστικά & τεχνικά στοιχεία

Κατηγορία

Mεσαίο / D‑SUV

Διαστάσεις (Μ × Π × Υ)

4.750 × 1.930 × 1.625 mm

Μεταξόνιο

2.900 mm

Τύπος κίνησης

πίσω (Rear‑Wheel Drive, RWD)

Μπαταρία

79,97 kWh (τύπου NMC)

Αυτονομία (WLTP)

475 χλμ

Μέγιστη ισχύς

160 kW / 218 PS

Μέγιστη ροπή

320 N·m

Φόρτιση (DC)

30 % → 80 % σε ~30 λεπτά

Λειτουργίες & τεχνολογία

V2L (Vehicle‑to‑Load), έξυπνα συστήματα ανάκτησης ενέργειας, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS)

Το CHANGAN DEEPAL S07, μετην έκδοση ULTRA ξεχωρίζει για την ιδιαίτερα ανταγωνιστική του σχέση value for money, συνδυάζοντας premium εξοπλισμό με προσιτό κόστος για την κατηγορία. Σε συνδυασμό με το EV Bonus της Changan Hellas και την κρατική επιδότηση, η απόκτησή της γίνεται πιο προσιτή από ποτέ.

CHANGAN DEEPAL S07 ULTRA

RWD ULTRA

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

44.990€

EV BONUS

-3.400€

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

-3.000€

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

38.590€

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:14

Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της με μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class

Οικονομία
05/08/2026 - 16:13

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:05

Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-POWER κατακτά ρεκόρ Guinness, διανύοντας 1.980 km με ένα μόνο γέμισμα

Πολιτική
05/08/2026 - 15:59

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με πράξεις έρευνα και καινοτομία – Στο ΕΠΑ η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

ΕΜΠΟΡΙΟ
05/08/2026 - 15:49

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Δέκα προτάσεις προς το ΥΠΕΘΟ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Magazino
05/08/2026 - 15:30

Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:00

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:55

Αποκαρδιωτική εικόνα μετά τις φωτιές στη Δυτική Αττική - Αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό (video)

Πολιτική
05/08/2026 - 14:36

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Τεχνολογία
05/08/2026 - 13:52

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας

Εμπορεύματα
05/08/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Ανεμοδείκτης
05/08/2026 - 13:11

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Πολιτική
05/08/2026 - 13:06

Ανδρουλάκης για Πολιτική Προστασία: Να μη μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

Πολιτική
05/08/2026 - 12:58

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:57

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ

Οικονομία
05/08/2026 - 12:48

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 12:32

Emirates: Open Days σε Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:27

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

Magazino
05/08/2026 - 12:22

Επίδαυρος: Ιστορική πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:09

Ρωσική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 17 άτομα στο Κίεβο - Η Ουκρανία έπληξε αποθήκες της Wildberries

Πολιτική
05/08/2026 - 12:00

Συνάντηση Μαρκόπουλου με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ενόψει ΔΕΘ

Ναυτιλία
05/08/2026 - 11:34

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 11:16

Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Αυτοδιοίκηση
05/08/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ