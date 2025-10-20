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BMW M FESTIVAL: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συναρπαστική εμπειρία οδήγησης με τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων της BMW M
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14:18 - 20 Οκτ 2025

BMW M FESTIVAL: Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συναρπαστική εμπειρία οδήγησης με τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων της BMW M

Νίκος Λιβανός
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Με τεχνολογία δοκιμασμένη σε αγώνες έως την καθημερινή χρηστικότητα στους δρόμους, η BMW M ενσαρκώνει μια διαρκή επιδίωξη της απόδοσης, της καινοτομίας και της κληρονομιάς του μηχανοκίνητου αθλητισμού μέσα από μια σειρά μοντέλων υψηλών επιδόσεων

Επιθυμώντας να προσφέρει μία μοναδική οδηγική εμπειρία στους λάτρεις των BMW M μοντέλων, το BMW Group Hellas διοργάνωσε το συναρπαστικό BMW M FESTIVAL γεμίζοντας πάθος και αδρεναλίνη τους συμμετέχοντες στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών (27 - 28 Σεπτεμβρίου) και στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων (3 – 5 Οκτωβρίου).

Επιλεγμένοι πελάτες και εκπρόσωποι των ΜΜΕ απόλαυσαν μία δυναμική οδηγική εμπειρία σε πίστα και σε scenic drive με τα μοναδικά μοντέλα BMW Μ υπό την καθοδήγηση των έμπειρων εκπαιδευτών της BMW Driving Experience.

Οι συμμετέχοντες της εκδήλωσης εντυπωσιάστηκαν με την ακρίβεια χειρισμού της M2, τις δυναμικές δυνατότητες της M3, την ισορροπημένη απόδοση της M4 και την επιβλητική πολυτέλεια της M5 Touring. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, η ξεχωριστή M4 Cabrio πρωταγωνίστησε σε εντυπωσιακές ασκήσεις drifting προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φίλους της BMW M.

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H καινοτομία και η δύναμη της BMW Motorsports επισφραγίστηκε με αναλυτικές παρουσιάσεις των μοντέλων δοκιμής, συναρπαστική οδήγηση σε ρεαλιστικό driving simulator καθώς και διαδραστικά GEN M activations.

Το φετινό BMW FESTIVAL, στέφθηκε με επιτυχία φέρνοντας στο προσκήνιο την GEN M. Η GEN M (GENERATION M) είναι ο πνευματικός χώρος για όσους ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και η απόδοση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς τους.

To BMW M FESTIVAL υποστηρίχθηκε από συνεργάτες που συνέβαλαν ουσιαστικά στη μοναδική εμπειρία οδήγησης. Τα καύσιμα παρείχε η Shell, εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Η Continental φρόντισε για τη βέλτιστη πρόσφυση των ελαστικών στην πίστα, ενώ η Red Bull πρόσφερε την απαραίτητη ενέργεια σε οδηγούς και επισκέπτες, ολοκληρώνοντας τη συναρπαστική, αγωνιστική ατμόσφαιρα του φεστιβάλ.

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