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Tο BMW Group διατήρησε την αναπτυξιακή του πορεία και κατά το τρίτο τρίμηνο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07:06 - 27 Οκτ 2025

Tο BMW Group διατήρησε την αναπτυξιακή του πορεία και κατά το τρίτο τρίμηνο

Νίκος Λιβανός
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Η BMW πούλησε 514.620 οχήματα το τρίτο τρίμηνο (+5,7%). Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, οι πωλήσεις παρέμειναν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους (+0,1%), με συνολικά 1.585.580 παραδόσεις, συμπεριλαμβανομένων 395.998 ηλεκτροκίνητων οχημάτων (+4,5%).

Tο BMW Group διατήρησε την αναπτυξιακή του πορεία και κατά το τρίτο τρίμηνο, με τις παραδόσεις προς τους πελάτες να αυξάνονται κατά 8,8%. Το αποτέλεσμα αυτό ενσωματώνει επίσης το πλεονέκτημα της σύγκρισης με το αδύναμο, αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, το BMW Group παρέδωσε συνολικά περίπου 1,8 εκατομμύρια οχήματα BMW, MINI και Rolls-Royce, καταγράφοντας μικρή αύξηση πωλήσεων κατά 2,4%. Την ίδια περίοδο, η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της κατά 10,0%, φτάνοντας συνολικά τις 323.447 μονάδες. Μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου, το BMW Group παρέδωσε συνολικά 470.313 ηλεκτροκίνητα οχήματα (BEV και PHEV), (+15,0%).

«Το BMW Group κατέγραψε μικρή αύξηση πωλήσεων από την αρχή του έτους έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Η ισχυρή επίδοση των πωλήσεων στην Ευρώπη και την Αμερική, καθώς και της μάρκας MINI, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Η ζήτηση για την ευρεία γκάμα ηλεκτροκίνητων μοντέλων μας παραμένει επίσης υψηλή», δήλωσε ο Jochen Goller, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BMW AG, υπεύθυνος για τον τομέα Πελατών, Μαρκών και Πωλήσεων.

Η BMW πούλησε 514.620 οχήματα το τρίτο τρίμηνο (+5,7%). Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, οι πωλήσεις παρέμειναν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους (+0,1%), με συνολικά 1.585.580 παραδόσεις, συμπεριλαμβανομένων 395.998 ηλεκτροκίνητων οχημάτων (+4,5%). Οι πωλήσεις της μάρκας διατήρησαν την ανοδική τους πορεία σε όλες τις περιοχές εκτός Κίνας, καταγράφοντας ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Αμερική, ενώ η προσδοκώμενη αύξηση στην κινεζική αγορά δεν υλοποιήθηκε. Τα plug-in υβριδικά μοντέλα της BMW συνεχίζουν να γνωρίζουν υψηλή ζήτηση, οδηγώντας σε αύξηση των παραδόσεων οχημάτων με αυτή την τεχνολογία κίνησης κατά 30,2% σε σύγκριση με πέρυσι.

Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, η BMW M GmbH παρέδωσε 158.182 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 7,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Μετά το πιο επιτυχημένο εξάμηνο στην ιστορία της, η BMW M GmbH κατέγραψε και ένα ακόμη ισχυρό τρίτο τρίμηνο, με τις πωλήσεις να φτάνουν τις 52.220 μονάδες, +11,0%.

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