ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Audi: Η τεχνολογία ψηφιακού φωτισμού ανοίγει νέο κεφάλαιο στην οδική ασφάλεια
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:52 - 05 Νοε 2025

Audi: Η τεχνολογία ψηφιακού φωτισμού ανοίγει νέο κεφάλαιο στην οδική ασφάλεια

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Dr. Michael Kruppa, επικεφαλής ανάπτυξης εμπρόσθιου φωτισμού στην Audi, εξηγεί πώς το νέο Audi Q3 φέρνει την έξυπνη τεχνολογία φωτισμού στην compact κατηγορία

Η νυχτερινή οδήγηση και οι μειωμένες συνθήκες ορατότητας παραμένουν από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου στους δρόμους. Στο πλαίσιο αυτό, η Audi επενδύει συστηματικά στην εξέλιξη προηγμένων τεχνολογιών φωτισμού που ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση. Ο Dr. Michael Kruppa, επικεφαλής ανάπτυξης εμπρόσθιου φωτισμού της Audi, εξηγεί τη φιλοσοφία της μάρκας και τον ρόλο που παίζει η νέα γενιά φωτισμού του Audi Q3.

«Η καθαρή ορατότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της οδικής ασφάλειας. Ο καλός φωτισμός δεν αφορά μόνο την άνεση – αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια και κάνει το αυτοκίνητο εύκολα αντιληπτό», αναφέρει ο Dr. Kruppa. «Στην Audi, οι πελάτες έχουν πολλές δυνατότητες να εξατομικεύσουν τον φωτισμό τους, επιλέγοντας ανάμεσα σε διάφορες ψηφιακές φωτεινές υπογραφές και φωτεινά σενάρια καλωσορίσματος μέσω του MMI».

Οι σύγχρονοι προβολείς της Audi λειτουργούν ως ενεργό σύστημα υποβοήθησης, προσαρμόζοντας τη φωτεινή δέσμη ανάλογα με τις συνθήκες της οδήγησης και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

«Οι προβολείς LED Matrix εντοπίζουν τα προπορευόμενα και τα αντίθετα ερχόμενα οχήματα και μπλοκάρουν αυτόματα τα τμήματα της φωτεινής δέσμης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ορατότητα των άλλων», εξηγεί. «Ο οδηγός έχει πάντα επαρκή φωτισμό μπροστά του, παραμένει συγκεντρωμένος για μεγαλύτερο διάστημα και οδηγεί με μεγαλύτερη ασφάλεια».

Πρεμιέρα της τεχνολογίας micro-LED στο νέο Audi Q3

Στο νέο Audi Q3, η Audi παρουσιάζει για πρώτη φορά στην compact κατηγορία την τεχνολογία ψηφιακών matrix LED προβολέων με micro-LED.

«Η μονάδα micro-LED, με πλάτος περίπου 13 χιλιοστών, ενσωματώνει ένα chip με 25.600 μικροσκοπικά LED, καθένα από τα οποία ελέγχεται ανεξάρτητα», σημειώνει ο Dr. Kruppa. «Αυτό επιτρέπει στο σύστημα να προσαρμόζει το μοτίβο φωτός στον δρόμο ανάλογα με τις συνθήκες και να υποστηρίζει λειτουργίες καθοδήγησης, συνδεδεμένες με τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού».

Audi_Q3_Digital_Matrix_LED_headlights_with_micro-LED_technology_advanced_traffic_information_01e25.jpg

Με λειτουργίες όπως φώτα λωρίδας, φως προσανατολισμού και δυναμική απεικόνιση αλλαγής λωρίδας, ο οδηγός έχει επιπλέον οπτική υποστήριξη και αντιλαμβάνεται πιο καθαρά τη θέση του στο δρόμο. «Οι άλλοι χρήστες του δρόμου αντιλαμβάνονται έγκαιρα τις προθέσεις του οδηγού», προσθέτει.

Ασφάλεια για όλους τους χρήστες του δρόμου

Η τεχνολογία φωτισμού της Audi σχεδιάζεται για να προστατεύει όχι μόνο τον οδηγό και τους επιβάτες, αλλά και τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα ζώα που κινούνται κοντά στο οδόστρωμα.

Ψηφιακές προειδοποιήσεις στο δρόμο

«Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους τέσσερις βαθμούς, το σύστημα προβάλλει μια νιφάδα χιονιού στον δρόμο, προειδοποιώντας τον οδηγό για πιθανή ολισθηρότητα», εξηγεί ο Dr. Kruppa.

Το μέλλον του φωτισμού

«Ο καλός φωτισμός σημαίνει ότι βλέπω καλύτερα, γίνομαι πιο εύκολα αντιληπτός και μπορώ να αντιδράσω γρηγορότερα», τονίζει και προσθέτει ότι «Τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα φωτισμού, όπως αυτά του νέου Audi Q3, αναβαθμίζουν την οδική ασφάλεια σε ένα νέο επίπεδο».

Σύντομο βιογραφικό

Ο Dr. Michael Kruppa είναι επικεφαλής ανάπτυξης εμπρόσθιου φωτισμού στην Audi από το 2022. Διαθέτει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Regensburg και πολυετή εμπειρία στην τεχνολογία φωτισμού και τις LED καινοτομίες. Από το 2013 βρίσκεται στην Audi, όπου έχει διατελέσει σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στο Τμήμα Τεχνικής Ανάπτυξης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ