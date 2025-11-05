Audi: Η τεχνολογία ψηφιακού φωτισμού ανοίγει νέο κεφάλαιο στην οδική ασφάλεια

Ο Dr. Michael Kruppa, επικεφαλής ανάπτυξης εμπρόσθιου φωτισμού στην Audi, εξηγεί πώς το νέο Audi Q3 φέρνει την έξυπνη τεχνολογία φωτισμού στην compact κατηγορία

Η νυχτερινή οδήγηση και οι μειωμένες συνθήκες ορατότητας παραμένουν από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου στους δρόμους. Στο πλαίσιο αυτό, η Audi επενδύει συστηματικά στην εξέλιξη προηγμένων τεχνολογιών φωτισμού που ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση. Ο Dr. Michael Kruppa, επικεφαλής ανάπτυξης εμπρόσθιου φωτισμού της Audi, εξηγεί τη φιλοσοφία της μάρκας και τον ρόλο που παίζει η νέα γενιά φωτισμού του Audi Q3.

«Η καθαρή ορατότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της οδικής ασφάλειας. Ο καλός φωτισμός δεν αφορά μόνο την άνεση – αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια και κάνει το αυτοκίνητο εύκολα αντιληπτό», αναφέρει ο Dr. Kruppa. «Στην Audi, οι πελάτες έχουν πολλές δυνατότητες να εξατομικεύσουν τον φωτισμό τους, επιλέγοντας ανάμεσα σε διάφορες ψηφιακές φωτεινές υπογραφές και φωτεινά σενάρια καλωσορίσματος μέσω του MMI».

Οι σύγχρονοι προβολείς της Audi λειτουργούν ως ενεργό σύστημα υποβοήθησης, προσαρμόζοντας τη φωτεινή δέσμη ανάλογα με τις συνθήκες της οδήγησης και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

«Οι προβολείς LED Matrix εντοπίζουν τα προπορευόμενα και τα αντίθετα ερχόμενα οχήματα και μπλοκάρουν αυτόματα τα τμήματα της φωτεινής δέσμης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ορατότητα των άλλων», εξηγεί. «Ο οδηγός έχει πάντα επαρκή φωτισμό μπροστά του, παραμένει συγκεντρωμένος για μεγαλύτερο διάστημα και οδηγεί με μεγαλύτερη ασφάλεια».

Πρεμιέρα της τεχνολογίας micro-LED στο νέο Audi Q3

Στο νέο Audi Q3, η Audi παρουσιάζει για πρώτη φορά στην compact κατηγορία την τεχνολογία ψηφιακών matrix LED προβολέων με micro-LED.

«Η μονάδα micro-LED, με πλάτος περίπου 13 χιλιοστών, ενσωματώνει ένα chip με 25.600 μικροσκοπικά LED, καθένα από τα οποία ελέγχεται ανεξάρτητα», σημειώνει ο Dr. Kruppa. «Αυτό επιτρέπει στο σύστημα να προσαρμόζει το μοτίβο φωτός στον δρόμο ανάλογα με τις συνθήκες και να υποστηρίζει λειτουργίες καθοδήγησης, συνδεδεμένες με τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού».

Με λειτουργίες όπως φώτα λωρίδας, φως προσανατολισμού και δυναμική απεικόνιση αλλαγής λωρίδας, ο οδηγός έχει επιπλέον οπτική υποστήριξη και αντιλαμβάνεται πιο καθαρά τη θέση του στο δρόμο. «Οι άλλοι χρήστες του δρόμου αντιλαμβάνονται έγκαιρα τις προθέσεις του οδηγού», προσθέτει.

Ασφάλεια για όλους τους χρήστες του δρόμου

Η τεχνολογία φωτισμού της Audi σχεδιάζεται για να προστατεύει όχι μόνο τον οδηγό και τους επιβάτες, αλλά και τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα ζώα που κινούνται κοντά στο οδόστρωμα.

Ψηφιακές προειδοποιήσεις στο δρόμο

«Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους τέσσερις βαθμούς, το σύστημα προβάλλει μια νιφάδα χιονιού στον δρόμο, προειδοποιώντας τον οδηγό για πιθανή ολισθηρότητα», εξηγεί ο Dr. Kruppa.

Το μέλλον του φωτισμού

«Ο καλός φωτισμός σημαίνει ότι βλέπω καλύτερα, γίνομαι πιο εύκολα αντιληπτός και μπορώ να αντιδράσω γρηγορότερα», τονίζει και προσθέτει ότι «Τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα φωτισμού, όπως αυτά του νέου Audi Q3, αναβαθμίζουν την οδική ασφάλεια σε ένα νέο επίπεδο».

Σύντομο βιογραφικό

Ο Dr. Michael Kruppa είναι επικεφαλής ανάπτυξης εμπρόσθιου φωτισμού στην Audi από το 2022. Διαθέτει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Regensburg και πολυετή εμπειρία στην τεχνολογία φωτισμού και τις LED καινοτομίες. Από το 2013 βρίσκεται στην Audi, όπου έχει διατελέσει σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στο Τμήμα Τεχνικής Ανάπτυξης.