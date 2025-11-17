Μηδενικές εκπομπές: Η Volkswagen Group Logistics και η MAN προωθούν από κοινού τον μετασχηματισμό των μεταφορών

«Τα ηλεκτρικά φορτηγά είναι το κλειδί για βιώσιμες οδικές μεταφορές», δηλώνει ο Simon Motter, Επικεφαλής της Volkswagen Group Logistics.

Η Volkswagen Group Logistics και η MAN Truck & Bus ενώνουν τις δυνάμεις τους για να επιταχύνουν τον εξηλεκτρισμό των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο εταιρείες προσκάλεσαν διεθνείς εταιρείες logistics, φορείς εκμετάλλευσης σταθμών φόρτισης, κατασκευαστές υποδομών και πελάτες με εμπειρία στη λειτουργία ηλεκτρικών φορτηγών στο MAN Truck Forum στο Μόναχο, στις 5 Νοεμβρίου 2025, με σύνθημα: «Μαζί για βιώσιμες μεταφορές – μαζί για μηδενικές εκπομπές».

Ο Simon Motter, Επικεφαλής της Volkswagen Group Logistics, δήλωσε σχετικά:

«Στη Group Logistics εργαζόμαστε συνεχώς για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών μας. Πέρα από τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών μας, η πρωτοβουλία goTozero impact logistics επικεντρώνεται σε βιώσιμες τεχνολογίες και μορφές ενέργειας ως βασικούς μοχλούς για την προστασία του κλίματος. Στις οδικές μεταφορές, οι εκπομπές CO₂ των φορτηγών diesel είναι δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με το έργο που επιτελούν. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι τα ηλεκτρικά φορτηγά με μπαταρία είναι η καταλληλότερη τεχνολογία για έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον στόλο επαγγελματικών οχημάτων. Η συνεργασία, τόσο εντός του Ομίλου όσο και με τους συνεργάτες μας, είναι καθοριστική: κοινός μας στόχος είναι η προστασία του κλίματος και η εξοικονόμηση πόρων.»

Η εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό τυποποίησης. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται φορτία ύψους ενός μέτρου, τα οποία απαιτούν ωφέλιμο χώρο τριών μέτρων για να στοιβαχθούν τρία επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται φορτηγά με πολύ χαμηλό ύψος ζεύξης (γνωστά ως lowliners). Από την παρουσίαση των ηλεκτρικών μοντέλων eTGX και eTGS τον Οκτώβριο του 2023, η MAN είναι ο μοναδικός κατασκευαστής που προσφέρει lowliner eTrucks.

Από τις αρχές του 2025, τα ηλεκτρικά φορτηγά MAN έχουν διανύσει με αξιοπιστία πάνω από 5 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε καθημερινή χρήση στους στόλους μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών logistics, αποδεικνύοντας την πρακτική καταλληλότητά τους. Το νέο MAN eTruck διαθέτει αρθρωτό σύστημα μπαταριών που επιτρέπει στον πελάτη να επιλέγει ανάμεσα σε εμβέλεια και ωφέλιμο φορτίο, καλύπτοντας έτσι πάνω από 80% όλων των εφαρμογών φορτηγών — από εργοτάξια και μεταφορές containers έως logistics της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Friedrich Baumann, Μέλος Δ.Σ. της MAN υπεύθυνος για Πωλήσεις και Λύσεις Πελατών, σημείωσε: «Οι πρώτοι πελάτες έχουν ήδη διανύσει πάνω από 100.000 χιλιόμετρα με ένα MAN eTGX μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Αυτό αποδεικνύει την αξιοπιστία και πρακτικότητα των ηλεκτρικών μας φορτηγών. Μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 1.000 παραγγελίες για τα eTrucks μας — και ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Στη Γερμανία, η απαλλαγή διοδίων για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών έχει παραταθεί έως το 2031, κάτι που προσφέρει προβλεψιμότητα στους πελάτες μας. Ωστόσο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται επιπλέον στήριξη μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Επίσης, η ανάπτυξη της υποδομής φόρτισης απαιτεί περαιτέρω ώθηση — με ταχύτερες εγκρίσεις και ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων.»

Η γερμανική μεταφορική εταιρεία Nanno Janssen GmbH από το Leer διαθέτει ήδη 35 ηλεκτρικά φορτηγά, εκ των οποίων 15 MAN eTGX, και η Διεθύνων Σύμβουλος Nanno Janssen μοιράστηκε την εμπειρία της: «Η μεταφορά μεγάλων αποστάσεων με ηλεκτρικά φορτηγά είναι ήδη πραγματικότητα στην Ευρώπη. Τώρα χρειάζεται απλώς να επεκτείνουμε την κλίμακα αυτής της τεχνολογίας.»

Η εκδήλωση E-Experience Event διοργανώθηκε από κοινού από τη Volkswagen Group Logistics και τη MAN, με στόχο να φέρει κοντά εταιρείες logistics, κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων, αποστολείς και παρόχους υποδομών φόρτισης, ώστε να ανταλλάξουν εμπειρίες και να βρουν πρακτικές λύσεις για βιώσιμες μεταφορές. Η μετάβαση σε συστήματα μετακίνησης μηδενικών εκπομπών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών.