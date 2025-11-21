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Θρίαμβος για το Kia PV5, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό και ειδικά σχεδιασμένο van της Kia, το οποίο ανακηρύχθηκε «International Van of the Year 2026»
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:43 - 21 Νοε 2025

Θρίαμβος για το Kia PV5, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό και ειδικά σχεδιασμένο van της Kia, το οποίο ανακηρύχθηκε «International Van of the Year 2026»

Νίκος Λιβανός
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Πρεμιέρα και νίκη: Το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό van της Kia, το PV5, κερδίζει τη σημαντικότερη διάκριση στον χώρο των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων

Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia PV5 αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026» (IVOTY), σηματοδοτώντας μια ιστορική πρώτη νίκη τόσο για την Kia όσο και για έναν Κορεάτη κατασκευαστή. Το βραβείο απονεμήθηκε στις 19 Νοεμβρίου, στην ειδική τελετή Βραβείων IVOTY κατά τη διάρκεια της SOLUTRANS 2025 στη Λυών της Γαλλίας, ύστερα από ψηφοφορία επιτροπής κορυφαίων δημοσιογράφων επαγγελματικών οχημάτων από 26 χώρες.

«Συγχαρητήρια στην Kia για τη νίκη στο 34ο Διεθνές Βραβείο Van της Χρονιάς», έδωσε μέσω της δήλωσής του ο Jarlath Sweeney, Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής IVOTY. «Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia PV5 θέτει νέα πρότυπα καινοτομίας, αποδοτικότητας και ολοκληρωμένων δυνατοτήτων στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Συνδυάζει μηδενικές εκπομπές ρύπων με ευελιξία και πρακτικότητα, αναβαθμίζοντας τις προσδοκίες των επιχειρήσεων από ένα σύγχρονο van. Η Kia έχει μακρά ιστορία διακρίσεων στα επιβατικά της μοντέλα και τώρα η γκάμα των επαγγελματικών της μοντέλων έχει αντίστοιχο ισχυρό αντίκτυπο στον κλάδο.»

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