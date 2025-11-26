Το ηλεκτρικό e VITARA κατακτά το 2026 RJC Car of the Year Special Award

Το ηλεκτρικό e VITARA της Suzuki κέρδισε το Ειδικό Βραβείο “Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026” του RJC, που απονέμεται από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Automotive Researchers and Journalists Conference of Japan (εφεξής RJC)

Το ηλεκτρικό e VITARA της Suzuki κέρδισε το Ειδικό Βραβείο “Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026” του RJC, που απονέμεται από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Automotive Researchers and Journalists Conference of Japan .

Το e VITARA είναι το πρώτο παγκόσμιο στρατηγικό μοντέλο BEV της Suzuki, το οποίο παρουσιάστηκε στο Μιλάνο της Ιταλίας τον Νοέμβριο του 2024 και εκτέθηκε στο Bharat Mobility Global Expo 2025 στην Ινδία τον Ιανουάριο του 2025. Με το προϊοντικό concept “Emotional Versatile Cruiser”, το e VITARA διαθέτει σχεδιασμό που συνδυάζει την αίσθηση της προηγμένης τεχνολογίας ενός BEV με τη στιβαρότητα ενός SUV, σύστημα κίνησης BEV που προσφέρει μοναδική οδηγική εμπειρία, ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης “ALLGRIP-e” που παρέχει όχι μόνο δυνατότητες εκτός δρόμου αλλά και ισχυρές επιδόσεις, καθώς και τη νέα πλατφόρμα “HEARTECT-e” ειδικά σχεδιασμένη για BEV.