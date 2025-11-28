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Η Skoda αναβιώνει το 100
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04:37 - 28 Νοε 2025

Η Skoda αναβιώνει το 100

Νίκος Λιβανός
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Η Škoda αποκάλυψε μια ψηφιακή απεικόνιση ενός sedan, εμπνευσμένη από τα Skoda 100 και 110.

Η Škoda αποκάλυψε μια ψηφιακή απεικόνιση ενός sedan, εμπνευσμένη από τα Skoda 100 και 110 με τον κινητήρα πίσω, συνδυάζοντας στοιχεία μοντέρνου, συμπαγούς σχεδιασμού και αναλογίες ηλεκτρικού οχήματος.

Πρόκειται για πρωτότυπα που επαναπροσδιορίζουν τα παλαιότερα μοντέλα της ως φουτουριστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Μεταξύ 1969 και 1977, η Skoda παρήγαγε πάνω από ένα εκατομμύριο μονάδες του sedan 100 και τώρα η τσεχική εταιρεία το έχει επαναπροσδιορίσει ως ένα σύγχρονο ηλεκτρικό όχημα.

Το πρωτότυπο sedan 100 διαθέτει ένα κομψό σχέδιο που φέρνει μια φουτουριστική πινελιά σε ένα σχήμα της δεκαετίας του '60. Ο υπεύθυνος για αυτό είναι ο εξωτερικός σχεδιαστής της Skoda, Martin Paclt, ο οποίος δήλωσε: «Ήθελα να συνεργαστώ με ένα αυτοκίνητο που ο κόσμος γνωρίζει καλά - και που πολλοί κάποτε είχαν οι ίδιοι. Το Skoda 100 με τράβηξε με τις καθαρές, διαχρονικές γραμμές του, οι οποίες αντηχούν έντονα με την τρέχουσα σχεδιαστική κατεύθυνση Modern Solid».

Σε ένα φόρουμ αυτοκινήτων, οι λάτρεις των αυτοκινήτων εξέφρασαν τις αντιδράσεις τους για το σχεδιασμό.

«Πολύ ωραία ιδέα, συνδυάζει νέες ιδέες με έναν συνεκτικό τρόπο, εκπλήσσει με την επιφάνειά της και την αρχική της κολόνα C, τα υπόλοιπα είναι επίσης ευχάριστα», έγραψε ένας χρήστης.

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