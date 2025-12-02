ΕΛΣΤΑΤ: Έκρηξη στην αγορά αυτοκινήτου τον Σεπτέμβριο: Άλμα έως 11,8% στις πωλήσεις

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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους μηνιαίους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στον Τομέα των Αυτοκινήτων με έτος βάσης 2021=100,0 της περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση η εικόνα στον κλάδο έχει ως εξής:

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 (χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής (Πίνακας 1):

Ιουλίου, αύξηση 1,5%

Αυγούστου, αύξηση 2,1% και

Σεπτεμβρίου, αύξηση 9,5%,

ενώ οι Δείκτες Όγκου στον κλάδο 45 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

Ιουλίου, αύξηση 0,8%,

Αυγούστου, αύξηση 0,8% και

Σεπτεμβρίου, αύξηση 8,2%.

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων) της περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής (Πίνακας 1):

Ιουλίου, αύξηση 0,3%

Αυγούστου, αύξηση 1,5% και

Σεπτεμβρίου, αύξηση 11,8%,

ενώ οι Δείκτες Όγκου στην ομάδα 451 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής: